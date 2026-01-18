ठंड के मौसम में कार देने लगी है कम माइलेज? अपनाएं ये ड्राइविंग हैक्स

अक्सर लोग सोचते हैं कि सर्दियों में माइलेज गिरना नॉर्मल है और कुछ नहीं किया जा सकता. जबकि सच यह है कि थोड़ी सी समझदारी और सही आदतों से आप काफी हद तक एवरेज सुधार सकते हैं. सही ड्राइविंग स्टाइल, सही वक्त पर सर्विस और जरूरी पार्ट्स की देखभाल न सिर्फ माइलेज बढ़ाती है. बल्कि कार की परफॉर्मेंस भी बेहतर करती है.