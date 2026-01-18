एक्सप्लोरर
ठंड के मौसम में कार देने लगी है कम माइलेज? अपनाएं ये ड्राइविंग हैक्स
Car Care Tips: सर्दियों में कार की माइलेज अक्सर घट जाती है. लेकिन कुछ आसान ड्राइविंग हैक्स और सही देखभाल से आप फ्यूल खर्च कम कर सकते हैं और गाड़ी का एवरेज फिर से बेहतर बना सकते हैं.
ठंड का मौसम आते ही कई कार मालिक नोटिस करते हैं कि गाड़ी पहले से ज्यादा तेल पीने लगी है. इसके पीछे टायर प्रेशर का गिरना, इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ना और हीटर व डीफॉगर जैसे फीचर्स का बढ़ा हुआ इस्तेमाल बड़ी वजह बनते हैं. अगर इन बातों को नजरअंदाज किया जाए. तो माइलेज तेजी से नीचे जा सकता है.
1/6
2/6
Published at : 18 Jan 2026 04:45 PM (IST)
Tags :Car Car Tips Utility News WINTER SEASON
यूटिलिटी
6 Photos
बिना गारंटी इस योजना में मिल जाता है 20 लाख तक का लोन, 8वीं पास की फाइल भी होती है पास
यूटिलिटी
6 Photos
मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?
यूटिलिटी
6 Photos
एक बार में वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े धुल सकते हैं, जानें 6,7,8 और 10 किलो की कैपेसिटी?
यूटिलिटी
6 Photos
सरकार की ये सस्ती योजना दे रही बड़ा फायदा, सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये तक का लाभ
यूटिलिटी
6 Photos
क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
बॉलीवुड
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' होगी फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी फिल्म, जानें रनटाइम
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion