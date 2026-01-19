OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास

श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज मलिंदा पुष्पकुमारा ने इतिहास रच दिया, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं. 38 वर्षीय क्रिकेटर ने 4 टेस्ट और 2 वनडे इंटरनेशनल मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है. वह इस आंकड़े को छूकर मुथैया मुरलीधरन के साथ एक खास क्लब में शामिल हुए.

बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मलिंदा पुष्पकुमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट लेने वाले श्रीलंका के चौथे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले रंगना हेराथ (1080), मुथैया मुरलीधरन (1374), और दिनुका हेतियाराचि (1000) ने यह रिकॉर्ड बनाया था.

पुष्पकुमारा ने श्रीलंका मेजर लीग के तीन दिवसीय टूर्नामेंट में ये रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने बदूरेलिया स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलते हुए मूर्स स्पोर्ट्स क्लब के विरुद्ध यह रिकॉर्ड बनाया. इस मैच से पहले पुष्पकुमारा के 998 विकेट हो चुके थे. इस मुकाबले में उन्होंने 137 रन देकर 7 विकेट लिए ओर अपनी टीम की एक पारी और 46 रन की जीत में बड़ा योगदान दिया.

1000 विकेट लेने वाले 218वें गेंदबाज

मलिंदा पुष्पकुमारा ने तीन दिवसीय मैच के अंतिम दिन मूर्स के पासिंदु सुरियाबंडारा को आउट करने अपने 1000 फर्स्ट क्लास विकेट पूरे किए. वह फर्स्ट क्लास में 1000 विकेट लेने वाले दुनिया के 218वें गेंदबाज हैं. मौजूदा खिलाड़ियों में उनके आलावा सिर्फ 2 ही गेंदबाजों ने ये रिकॉर्ड बनाया है. जेम्स एंडरसन ने साल 2021 में यह रिकॉर्ड बनाया था, जबकि साइमन हार्मर ने पिछले साल ही इस आंकड़े को छुआ. अभी 1000 फर्स्ट विकेट को छूने के सबसे करीब नेथन लायन हैं, जो अभी तक 860 विकेट ले चुके हैं.

मलिंदा पुष्पकुमारा का फर्स्ट क्लास करियर

पुष्पकुमारा ने अभी तक 173 फर्स्ट क्लास मैचों की 219 पारियों में 2541 रन बनाए हैं ओर 1005 विकेट ले चुके हैं. फर्स्ट क्लास में वह 86 बार एक पारी में 5 या इससे अधिक विकेट ले चुके हैं. 28 बार तो वह 10 विकेट ले चुके हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. 2017 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले पुष्पकुमारा ने 2018 में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने 4 टेस्ट में 14 ओर 2 वनडे में 1 विकेट लिया.