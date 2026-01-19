हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटOMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास

OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास

श्रीलंका के मलिंदा पुष्पकुमारा (Malinda Pushpakumara) ने इतिहास रच दिया, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट लेकर नया कीर्तिमान रच दिया है. वह दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के क्लब में शामिल हुए.

By : शिवम | Updated at : 19 Jan 2026 09:38 PM (IST)
Preferred Sources

श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज मलिंदा पुष्पकुमारा ने इतिहास रच दिया, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं. 38 वर्षीय क्रिकेटर ने 4 टेस्ट और 2 वनडे इंटरनेशनल मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है. वह इस आंकड़े को छूकर मुथैया मुरलीधरन के साथ एक खास क्लब में शामिल हुए.

बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मलिंदा पुष्पकुमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट लेने वाले श्रीलंका के चौथे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले रंगना हेराथ (1080), मुथैया मुरलीधरन (1374), और दिनुका हेतियाराचि (1000) ने यह रिकॉर्ड बनाया था.

पुष्पकुमारा ने श्रीलंका मेजर लीग के तीन दिवसीय टूर्नामेंट में ये रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने बदूरेलिया स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलते हुए मूर्स स्पोर्ट्स क्लब के विरुद्ध यह रिकॉर्ड बनाया. इस मैच से पहले पुष्पकुमारा के 998 विकेट हो चुके थे. इस मुकाबले में उन्होंने 137 रन देकर 7 विकेट लिए ओर अपनी टीम की एक पारी और 46 रन की जीत में बड़ा योगदान दिया.

1000 विकेट लेने वाले 218वें गेंदबाज

मलिंदा पुष्पकुमारा ने तीन दिवसीय मैच के अंतिम दिन मूर्स के पासिंदु सुरियाबंडारा को आउट करने अपने 1000 फर्स्ट क्लास विकेट पूरे किए. वह फर्स्ट क्लास में 1000 विकेट लेने वाले दुनिया के 218वें गेंदबाज हैं. मौजूदा खिलाड़ियों में उनके आलावा सिर्फ 2 ही गेंदबाजों ने ये रिकॉर्ड बनाया है. जेम्स एंडरसन ने साल 2021 में यह रिकॉर्ड बनाया था, जबकि साइमन हार्मर ने पिछले साल ही इस आंकड़े को छुआ. अभी 1000 फर्स्ट विकेट को छूने के सबसे करीब नेथन लायन हैं, जो अभी तक 860 विकेट ले चुके हैं.

मलिंदा पुष्पकुमारा का फर्स्ट क्लास करियर

पुष्पकुमारा ने अभी तक 173 फर्स्ट क्लास मैचों की 219 पारियों में 2541 रन बनाए हैं ओर 1005 विकेट ले चुके हैं. फर्स्ट क्लास में वह 86 बार एक पारी में 5 या इससे अधिक विकेट ले चुके हैं. 28 बार तो वह 10 विकेट ले चुके हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. 2017 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले पुष्पकुमारा ने 2018 में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने 4 टेस्ट में 14 ओर 2 वनडे में 1 विकेट लिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 19 Jan 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team Muttiah Muralitharan Malinda Pushpakumara Cricket Record Most Wickets
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए आर-पार के मूड़ में ट्रंप, बचाने के लिए NATO के पास क्या है? 
ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए आर-पार के मूड़ में ट्रंप, बचाने के लिए NATO के पास क्या है? 
महाराष्ट्र
BMC मेयर पद के लिए दिखेंगे नए राजनीतिक समीकरण? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने क्लियर किया स्टैंड
'नये राजनीतिक समीकरण बनने की खबरों में सच्चाई नहीं', BMC में मेयर पद को लेकर बोले एकनाथ शिंदे
विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
क्रिकेट
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Naveen | Maharashtra | West Bengal | Manikarnika
Sandeep Chaudhary: सरकारी सिस्टम की वरिष्ठ पत्रकारों ने खोली पोल! | Noida Engineer Case | UP News
Sandeep Chaudhary: मुस्लिम-दलित टारगेट पर क्यों? RLD प्रवक्ता का चौंकाने वाला खुलासा! | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: Anurag Bhadauriya का प्रशासन पर गंभीर आरोप! | Noida Engineer Case | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए आर-पार के मूड़ में ट्रंप, बचाने के लिए NATO के पास क्या है? 
ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए आर-पार के मूड़ में ट्रंप, बचाने के लिए NATO के पास क्या है? 
महाराष्ट्र
BMC मेयर पद के लिए दिखेंगे नए राजनीतिक समीकरण? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने क्लियर किया स्टैंड
'नये राजनीतिक समीकरण बनने की खबरों में सच्चाई नहीं', BMC में मेयर पद को लेकर बोले एकनाथ शिंदे
विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
क्रिकेट
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
गुजराती झूला, चांदी के बॉक्स में कश्मीरी शॉल... PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को तोहफे में दिए ये गिफ्ट
गुजराती झूला, चांदी के बॉक्स में कश्मीरी शॉल... PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को तोहफे में दिए ये गिफ्ट
लाइफस्टाइल
Ear Cleaning Tips: कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
ट्रेंडिंग
"बारात वापस चली जाएगी भाई" स्टेज पर चढ़ हसीनाओं की तरह ठुमके लगाने लगा दूल्हा- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget