मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?

सबसे बड़ा और भारी जार आमतौर पर वेट ग्राइंडिंग के लिए होता है. इसमें गीला मसाला, अदरक-लहसुन पेस्ट, टमाटर-प्याज की ग्रेवी और इडली-डोसा का बैटर बनाया जाता है. इसकी ब्लेड और बॉडी ऐसी होती है जो पानी के साथ स्मूद पेस्ट बना सके और मोटर पर ज्यादा दबाव न पड़े.