मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीमिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?

Mixer Using Tips: मिक्सर के हर जार का काम अलग होता है. लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग किसी भी जार में कुछ भी पीस देते हैं. सही जार मशीन की सेफ्टी के लिए जरूरी है.F

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Jan 2026 04:43 PM (IST)
घर में मिक्सर ग्राइंडर रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. लेकिन ज्यादातर लोग हर जार में कुछ भी पीस देते हैं, जिससे न स्वाद सही आता है न मशीन की उम्र बनी रहती है. असल में हर जार खास काम के लिए डिजाइन किया जाता है. सही जार चुनेंगे तो मेहनत कम होगी और रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलेगा.

सबसे बड़ा और भारी जार आमतौर पर वेट ग्राइंडिंग के लिए होता है. इसमें गीला मसाला, अदरक-लहसुन पेस्ट, टमाटर-प्याज की ग्रेवी और इडली-डोसा का बैटर बनाया जाता है. इसकी ब्लेड और बॉडी ऐसी होती है जो पानी के साथ स्मूद पेस्ट बना सके और मोटर पर ज्यादा दबाव न पड़े.
मीडियम साइज का जार ड्राई ग्राइंडिंग के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसमें सूखे मसाले, कॉफी बीन्स, चीनी, दाल या चावल पीसना आसान होता है. यह जार तेज कटिंग के लिए बना होता है. जिससे सूखी चीजें जल्दी बारीक होती हैं और जलने या चिपकने की समस्या कम होती है.
मीडियम साइज का जार ड्राई ग्राइंडिंग के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसमें सूखे मसाले, कॉफी बीन्स, चीनी, दाल या चावल पीसना आसान होता है. यह जार तेज कटिंग के लिए बना होता है. जिससे सूखी चीजें जल्दी बारीक होती हैं और जलने या चिपकने की समस्या कम होती है.
Published at : 17 Jan 2026 04:43 PM (IST)
