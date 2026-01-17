एक्सप्लोरर
मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?
Mixer Using Tips: मिक्सर के हर जार का काम अलग होता है. लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग किसी भी जार में कुछ भी पीस देते हैं. सही जार मशीन की सेफ्टी के लिए जरूरी है.F
घर में मिक्सर ग्राइंडर रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. लेकिन ज्यादातर लोग हर जार में कुछ भी पीस देते हैं, जिससे न स्वाद सही आता है न मशीन की उम्र बनी रहती है. असल में हर जार खास काम के लिए डिजाइन किया जाता है. सही जार चुनेंगे तो मेहनत कम होगी और रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलेगा.
Published at : 17 Jan 2026 04:43 PM (IST)
Tags :Grinder Utility News Juicer Mixer
