किन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जान लें नियम व कानून?
PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना हर किसी के लिए नहीं है. एक खास वर्ग के लोगों के अलावा इस योजना में और किसी को फायदा नहीं मिलता. आवेदन से पहले पात्रता जरूर चेक करें.
भारत में करोड़ों लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग-अलग तरह के काम करते हैं. इन्हीं लोगों को सपोर्ट देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं. लेकिन हर सरकारी योजना सबके लिए नहीं होती. पीएम विश्वकर्मा योजना भी एक ऐसी स्कीम है जो सिर्फ एक तय वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है.
Published at : 16 Jan 2026 12:27 PM (IST)
