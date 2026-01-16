किन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जान लें नियम व कानून?

यह योजना आम नौकरीपेशा या हर बिजनेस करने वाले के लिए नहीं है. जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं या बड़े व्यापार से जुड़े हैं. वह इस योजना के दायरे में नहीं आते. पीएम विश्वकर्मा योजना खास तौर पर हाथ के काम से जुड़े लोगों के लिए है.