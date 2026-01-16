हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जान लें नियम व कानून?

PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना हर किसी के लिए नहीं है. एक खास वर्ग के लोगों के अलावा इस योजना में और किसी को फायदा नहीं मिलता. आवेदन से पहले पात्रता जरूर चेक करें.

भारत में करोड़ों लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग-अलग तरह के काम करते हैं. इन्हीं लोगों को सपोर्ट देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं. लेकिन हर सरकारी योजना सबके लिए नहीं होती. पीएम विश्वकर्मा योजना भी एक ऐसी स्कीम है जो सिर्फ एक तय वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी. इसका मकसद पारंपरिक कारीगरों को नई स्किल्स सिखाना उन्हें आर्थिक सहारा देना और उनके काम को आगे बढ़ाना है. योजना में ट्रेनिंग, रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड 15000 रुपये टूलकिट सहायता और तीन लाख रुपये तक लोन की सुविधा मिलती है.
यह योजना आम नौकरीपेशा या हर बिजनेस करने वाले के लिए नहीं है. जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं या बड़े व्यापार से जुड़े हैं. वह इस योजना के दायरे में नहीं आते. पीएम विश्वकर्मा योजना खास तौर पर हाथ के काम से जुड़े लोगों के लिए है.
