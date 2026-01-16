क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?

आयुष्मान योजना का ढांचा पूरे देश के लिए बनाया गया है. इसका मतलब यह है कि कार्ड धारक अपने राज्य तक सीमित नहीं होता. आम तौर पर अगर कोई अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के नेटवर्क में शामिल है. तो वहां दूसरे राज्य का कार्ड भी स्वीकार किया जा सकता है. यही नियम यूपी कार्ड धारकों पर भी लागू होता है.