क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?

क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?

Ayushman Card Rules: आयुष्मान कार्ड से दूसरे राज्य में इलाज कराने पर कुछ तय नियम लागू होते हैं. हर अस्पताल में यह सुविधा नहीं मिलती. इलाज से पहले योजना से जुड़ी शर्तें जरूर चेक करना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Jan 2026 03:08 PM (IST)
Ayushman Card Rules: आयुष्मान कार्ड से दूसरे राज्य में इलाज कराने पर कुछ तय नियम लागू होते हैं. हर अस्पताल में यह सुविधा नहीं मिलती. इलाज से पहले योजना से जुड़ी शर्तें जरूर चेक करना जरूरी है.

आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम मानी जाती है. इसका मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों को महंगे इलाज से राहत देना है. आयुष्मान कार्ड के जरिए हर साल लाखों रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है. लेकिन लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि क्या दूसरे राज्य में भी यह कार्ड काम करता है.

यूपी के लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर इलाज दिल्ली में कराना पड़े. तो क्या आयुष्मान कार्ड मान्य होगा. आजकल नौकरी, पढ़ाई और इलाज के लिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं. ऐसे में योजना की पोर्टेबिलिटी यानी दूसरे राज्य में इस्तेमाल की सुविधा बेहद अहम हो जाती है.
यूपी के लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर इलाज दिल्ली में कराना पड़े. तो क्या आयुष्मान कार्ड मान्य होगा. आजकल नौकरी, पढ़ाई और इलाज के लिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं. ऐसे में योजना की पोर्टेबिलिटी यानी दूसरे राज्य में इस्तेमाल की सुविधा बेहद अहम हो जाती है.
आयुष्मान योजना का ढांचा पूरे देश के लिए बनाया गया है. इसका मतलब यह है कि कार्ड धारक अपने राज्य तक सीमित नहीं होता. आम तौर पर अगर कोई अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के नेटवर्क में शामिल है. तो वहां दूसरे राज्य का कार्ड भी स्वीकार किया जा सकता है. यही नियम यूपी कार्ड धारकों पर भी लागू होता है.
आयुष्मान योजना का ढांचा पूरे देश के लिए बनाया गया है. इसका मतलब यह है कि कार्ड धारक अपने राज्य तक सीमित नहीं होता. आम तौर पर अगर कोई अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के नेटवर्क में शामिल है. तो वहां दूसरे राज्य का कार्ड भी स्वीकार किया जा सकता है. यही नियम यूपी कार्ड धारकों पर भी लागू होता है.
Published at : 16 Jan 2026 03:08 PM (IST)
