अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा को विकसित करने के लिए 'गाजा पीस बोर्ड' बना रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए ट्रंप की ओर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी आमंत्रण मिला है. क्रेमलिन ने बताया है कि अमेरिका की ओर से मिले इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.

रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास और कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों को बताया, 'वास्तव में राष्ट्रपति पुतिन को भी राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस शांति बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था.'

अमेरिका के न्योते पर क्या बोला रूस?

उन्होंने कहा, 'हम फिलहाल इस प्रस्ताव के सभी विवरणों का अध्ययन कर रहे हैं और सभी विवरणों को स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी पक्ष से संपर्क किए जाने की उम्मीद है.'

पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को भी मिला न्योता

कई अन्य देशों को भी अमेरिका से इस संस्था में शामिल होने के प्रस्ताव मिले हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ को भी शांति बोर्ड में शामिल होने का आमंत्रण मिला है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच सीजफायर समझौते के दूसरे चरण के तहत इस बोर्ड का की शुरुआत की. इजराइल और हमास ने अक्टूबर में ट्रंप की शांति योजना पर सहमति जताई थी.

गाजा में शांति के लिए अमेरिका का प्लान

अमेरिका इस बोर्ड को गाजा और उसके बाहर शांति एवं स्थिरता लाने के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में पेश कर रहा है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह अन्य वैश्विक संघर्षों पर भी प्रतिक्रिया दे सकता है. रूस के ‘चैनल-1 टीवी’ ने सोमवार को अपने राजनीतिक कार्यक्रम 'प्रयामोई एफिर' (लाइव ब्रॉडकास्ट) में कहा, 'रूस गाजा शांति बोर्ड को संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रतिद्वंद्वी बनाने की अमेरिकी कोशिश के रूप में देखता है, जिसका अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक होगा.'

यह भी पढ़ें- ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए आर-पार के मूड़ में ट्रंप, बचाने के लिए NATO के पास क्या है?