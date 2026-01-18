बिना मेहनत ऐसे साफ होगी पानी की टंकी में जमीं काई, रामबाण है ये हैक

सबसे पहले टंकी का पूरा पानी निकाल दें. अब 2 कप सफेद सिरका और आधा कप बेकिंग सोडा मिलाकर टंकी में डालें. ब्रश या स्क्रब से दीवारों को अच्छे से रगड़ें. इस घोल को दो से तीन घंटे तक लगा रहने दें. बाद में साफ पानी से धोकर टंकी भर दें. काई और बदबू दोनों खत्म हो जाएंगी.