बिना मेहनत ऐसे साफ होगी पानी की टंकी में जमीं काई, रामबाण है ये हैक
Water Tank Cleaning Tips: अगर आपकी पानी की टंकी में काई जम गई है, तो कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप उसे बिना ज्यादा मेहनत साफ कर सकते हैं. सही समय पर सफाई करने से पानी साफ रहता है.
लगभग हर घर में ओवरहेड या अंडरग्राउंड पानी की टंकी होती है, जिसमें रोज इस्तेमाल के लिए पानी जमा किया जाता है. लेकिन महीनों और सालों तक सफाई न होने से इसमें काई, धूल, मिट्टी और गंदे निशान जम जाते हैं. ऐसा पानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है.
Published at : 18 Jan 2026 03:58 PM (IST)
