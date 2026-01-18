हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना मेहनत ऐसे साफ होगी पानी की टंकी में जमीं काई, रामबाण है ये हैक

Water Tank Cleaning Tips: अगर आपकी पानी की टंकी में काई जम गई है, तो कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप उसे बिना ज्यादा मेहनत साफ कर सकते हैं. सही समय पर सफाई करने से पानी साफ रहता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Jan 2026 03:58 PM (IST)
लगभग हर घर में ओवरहेड या अंडरग्राउंड पानी की टंकी होती है, जिसमें रोज इस्तेमाल के लिए पानी जमा किया जाता है. लेकिन महीनों और सालों तक सफाई न होने से इसमें काई, धूल, मिट्टी और गंदे निशान जम जाते हैं. ऐसा पानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

सबसे पहले टंकी का पूरा पानी निकाल दें. अब 2 कप सफेद सिरका और आधा कप बेकिंग सोडा मिलाकर टंकी में डालें. ब्रश या स्क्रब से दीवारों को अच्छे से रगड़ें. इस घोल को दो से तीन घंटे तक लगा रहने दें. बाद में साफ पानी से धोकर टंकी भर दें. काई और बदबू दोनों खत्म हो जाएंगी.
सफेद चूना भी टंकी साफ करने का पुराना और असरदार तरीका है. थोड़ा सा चूना पानी में घोलकर टंकी की दीवारों पर लगाएं. इसे करीब दो घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद टंकी को अच्छी तरह धो लें. चूना न सिर्फ काई हटाता है बल्कि कीटाणुओं को मारने में भी मदद करता है.
Published at : 18 Jan 2026 03:58 PM (IST)
Water Tank Cleaning Tips

