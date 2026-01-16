सरकार की ये सस्ती योजना दे रही बड़ा फायदा, सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये तक का लाभ

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार है. जो कम आमदनी में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं. अक्सर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों में अगर घर के कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए. तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है.