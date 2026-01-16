हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीसरकार की ये सस्ती योजना दे रही बड़ा फायदा, सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये तक का लाभ

सरकार की ये सस्ती योजना दे रही बड़ा फायदा, सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये तक का लाभ

PM Suraksha Bima Yojana: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ 20 रुपये सालाना देकर दुर्घटना बीमा कवर मिलता है. इस स्कीम में लाखों की आर्थिक सहायता दी जाती है. जिससे परिवार को बड़ा सहारा मिलता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Jan 2026 05:40 PM (IST)
PM Suraksha Bima Yojana: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ 20 रुपये सालाना देकर दुर्घटना बीमा कवर मिलता है. इस स्कीम में लाखों की आर्थिक सहायता दी जाती है. जिससे परिवार को बड़ा सहारा मिलता है.

भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़े. इन योजनाओं का मकसद आर्थिक सुरक्षा देना और मुश्किल समय में सहारा बनना है. ऐसी ही एक खास स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. जो बहुत कम खर्च में बड़ा कवर देती है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार है. जो कम आमदनी में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं. अक्सर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों में अगर घर के कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए. तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार है. जो कम आमदनी में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं. अक्सर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों में अगर घर के कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए. तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है.
इसी खतरे को कम करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की. इसमें सिर्फ 20 रुपये सालाना बीमा कवर मिलता है. इतने कम प्रीमियम में लाखों की सुरक्षा दी जाती है. और यही वजह है कि लाखों लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं.
इसी खतरे को कम करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की. इसमें सिर्फ 20 रुपये सालाना बीमा कवर मिलता है. इतने कम प्रीमियम में लाखों की सुरक्षा दी जाती है. और यही वजह है कि लाखों लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं.
Published at : 16 Jan 2026 05:40 PM (IST)
