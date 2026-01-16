एक्सप्लोरर
सरकार की ये सस्ती योजना दे रही बड़ा फायदा, सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये तक का लाभ
PM Suraksha Bima Yojana: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ 20 रुपये सालाना देकर दुर्घटना बीमा कवर मिलता है. इस स्कीम में लाखों की आर्थिक सहायता दी जाती है. जिससे परिवार को बड़ा सहारा मिलता है.
भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़े. इन योजनाओं का मकसद आर्थिक सुरक्षा देना और मुश्किल समय में सहारा बनना है. ऐसी ही एक खास स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. जो बहुत कम खर्च में बड़ा कवर देती है.
1/6
2/6
Published at : 16 Jan 2026 05:40 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
सरकार की ये सस्ती योजना दे रही बड़ा फायदा, सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये तक का लाभ
यूटिलिटी
6 Photos
क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?
यूटिलिटी
6 Photos
क्या कभी आपके फ्लैट में आ धमकता है मकान मालिक, किराए पर रहते हैं तो जान लें अपने अधिकार
यूटिलिटी
6 Photos
लड़की के नाम कार खरीदने पर मिलता है स्पेशल डिस्काउंट, डाउन पेमेंट भी रह जाती है आधी
यूटिलिटी
6 Photos
क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत के बाद बकाये बिल का क्या होता है? बैंक किससे करेंगे वसूली?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
सरकार की ये सस्ती योजना दे रही बड़ा फायदा, सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये तक का लाभ
यूटिलिटी
6 Photos
क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion