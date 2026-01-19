हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर

भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर

पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर अपनी वायुसेना में J-10CE बेड़े को बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं. भारत-फ्रांस के बीच जल्द ही राफेल पर डील होने वाली है, जिस वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत बढाने में जुटा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Jan 2026 11:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल है. भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत के डर से पाकिस्तान अब एक बार फिर चीन की शरण में पहुंचा है. भारत के राफेल खरीद के जवाब में पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स के लिए चीन  J-10CE फाइटर जेट को शामिल किया था. अब पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर अपनी वायुसेना में J-10CE बेड़े को बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं.

राफेल का मुकाबला करने के लिए क्या है पाकिस्तान का प्लान?

इसके अलावा पाकिस्तान पांचवी पीढ़ी के J-35 स्टील्थ फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है. पाकिस्तानी वायु सेना अतिरिक्त 60 से 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देने की योजना को अंतिम रूप दे रही है. J-10CE और J-35 को भारत के बढ़ते राफेल बेड़े का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. 

डिफेंस डॉट इन की रिपोर्ट के मुताबिक  पाकिस्तान का लक्ष्य 40 J-35 स्टील्थ फाइटर का बेड़ा तैयार करने का भी है. हालांकि यह फाइटर जेट विमान अभी भी टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है. पाकिस्तान भविष्य में अपने एयरफोर्स को मजबूत करने की दिशा में J-10CE और J-35 को अपने बेड़े में शामिल करना चाह रहा है, जो अगले 20 साल तक PAF को ताकत देगा. 

JF-17 को एडवांस करने वाले प्रोजेक्ट में जुटा PAK

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट एजम में बड़ा निवेश करने की प्लानिंग कर रहा है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य JF-17 के एडवांस वर्जन को विकसित करना है, जिसमें बेहतर स्टील्थ, एवियोनिक्स और प्रोपल्शन सिस्टम होंगे. अगर J-35 को PAF में शामिल किया जाता है तो यह पाकिस्तान का पहला स्टील्थ विमान होगा, जो एयर डिफेंस नेटवर्क को भेदने के लिए डिजाइन की गई है.

अमेरिका के F-16 पर भी निर्भर है पाकिस्तान

चीन की ओर भारी झुकाव के बावजूद पाकिस्तान अपने अमेरिकी निर्मित F-16 बेड़े पर निर्भर है, जो उसके एयर डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है. इन विमानों को चालू रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में 686 मिलियन डॉलर के रखरखाव पैकेज को मंजूरी दी है. यह समझौता पूरी तरह से रखरखाव, हार्डवेयर अपग्रेड और बेहतर डेटा लिंक पर केंद्रित है ताकि यह यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेड़ा 2040 तक परिचालन में रहे.

पाकिस्तान वायु सेना F-16 को एयर डिफेंस के लिए एक विरासत प्लेटफॉर्म के रूप में देखती है, जबकि हाई टेक्नोलॉजी वाले विमानों के लिए वह चीन पर निर्भर है. तकनीकी रूप से खुद को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान तुर्किए की ओर भी बढ़ रहा है. हालिया रिपोर्टों में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान तुर्किए के KAAN पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश कर रहा है.

Published at : 19 Jan 2026 11:20 PM (IST)
Tags :
Pakistan Asim Munir CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की बात, सामने आया वीडियो
माघ मेले में विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की बात, सामने आया वीडियो
विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
क्रिकेट
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
Advertisement

वीडियोज

कल होगा आधिकारिक ऐलान, Nitin Nabin के सिर सजेगा ताज!
मूंछें काटी, सिर मुड़ाया...दलितों के साथ कब थमेगा ये अत्याचार?
Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Naveen | Maharashtra | West Bengal | Manikarnika
Sandeep Chaudhary: सरकारी सिस्टम की वरिष्ठ पत्रकारों ने खोली पोल! | Noida Engineer Case | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की बात, सामने आया वीडियो
माघ मेले में विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की बात, सामने आया वीडियो
विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
क्रिकेट
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
गुजराती झूला, चांदी के बॉक्स में कश्मीरी शॉल... PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को तोहफे में दिए ये गिफ्ट
गुजराती झूला, चांदी के बॉक्स में कश्मीरी शॉल... PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को तोहफे में दिए ये गिफ्ट
ट्रेंडिंग
Video: आधा भैंस आधा बकरी, भूटान में मिलने वाले इस अजीब जानवर को देख हैरान है इंटरनेट- वीडियो वायरल
आधा भैंस आधा बकरी, भूटान में मिलने वाले इस अजीब जानवर को देख हैरान है इंटरनेट- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Ear Cleaning Tips: कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget