गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो

एक्टर गोविंदा इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. उनकी पत्नी सुनीता अहूजा ने गोविंदा को लेकर कई खुलासे किए. सुनीता ने गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर भी रिएक्ट किया. साथ ही सुनीता का कहना था कि गोविंदा ने अपने बच्चों को काम दिलाने में मदद नहीं की.

ANI से बातचीत में जब गोविंदा से पूछा गया कि सुनीता ने आपको सही करने के लिए चेतावनी दी है तो इस पर एक्टर ने कहा, 'मैंने कितनी बार शादी की है? 40 साल हो गए हैं. क्या मैंने 2-3 शादियां की? जिन्होंने कई बार शादियां की उनकी पत्नी कुछ नहीं कहती हैं. वो घूमती हैं और जिंदगी जीती हैं. फिल्म लाइन में जो लोग होते हैं वो इन सब चीजों को सोशली डिस्कस नहीं करते हैं. मैंने मुश्किल से ही किसी को इंडस्ट्री में स्पॉटलेस देखा है. हालांकि, जब कॉर्नर होते हैं तो आप सोचते हैं कि इससे कैसे निकलें.'

'कृष्णा अभिषेक का मेरी इंसल्ट के लिए इस्तेमाल किया गया'

आगे गोविंदा ने कहा, 'अगर आप कृष्णा अभिषेक के टीवी प्रोग्राम देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि कैसे राइटर उन्हें ऐसी चीजें बोलने के लिए देते हैं ताकि मेरी इंसल्ट हो सके. मैंने उन्हें कहा कि मेरी इंसल्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे बचने के लिए भी कहा. जब मैंने कृष्णा को समझाया तो सुनीता नाराज हो गई. और मुझे ये भी नहीं पता कि ये लोग कैसे एक-दूसरे से नाराज हो जाते हैं और कब एक-दूसरे से ठीक हो जाते हैं.'

फिल्मों में काम दिलाने के लिए बच्चों की मदद क्यों नहीं की? इस पर गोविंदा ने कहा, 'मैं अपना काम अपनी औकात के हिसाब से करता हूं. मैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ अपने बच्चों के बारे में बात नहीं करता. इंडस्ट्री मेरी फैमिली है. मैंने पैसा कमाया है और फेम पाया है. आपको इस इंडस्ट्री में अलर्ट रहने की जरुरत है. इस तरह की बातें ऐसे ही नहीं होती हैं. किसी तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है. लोग मुझे लेकर एक धारणा बनाना चाहते हैं.'

इसी के साथ गोविंदा ने अपने फैमिली मेंबर्स से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें सफोकेट न करें. उन्होंने कहा, 'मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट न करें जिससे मेरा दम घुटे. ये रिक्वेस्ट मैं खासतौर से अपनी फैमिली से करता हूं.'