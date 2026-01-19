सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प जानवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरानी में पड़ गए हैं. वीडियो में एक शख्स कैमरा ऑन करके इस जानवर के बेहद करीब खड़ा नजर आता है और उसकी खासियतें गिनाता सुनाई देता है. पहली नजर में यह जानवर न तो पूरी तरह गाय लगता है, न भैंस और न ही बकरी. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आखिर ये जानवर है कौन?

कैसा दिखता है टाकिन, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

वायरल वीडियो में दिख रहा यह जानवर टाकिन (Takin) है, जो दुनिया के बेहद दुर्लभ और अनोखे जानवरों में गिना जाता है. टाकिन मुख्य रूप से भूटान में पाया जाता है और वहीं इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी मिला हुआ है. वीडियो में शख्स बताता है कि टाकिन पहाड़ी इलाकों में रहने वाला बहुत ताकतवर जानवर है और ऊंचाई पर आसानी से घूम सकता है. आगे शख्स कहता है कि अजीब सा दिखने वाला ये जानवर बकरी और गाय/भैंस का मिक्स है.

View this post on Instagram A post shared by Vishal Tandon (@vishal_tandon)

आधा बकरी और आधा भैंस जैसा है शरीर

टाकिन का शरीर भैंस जैसा भारी होता है, जबकि इसका चेहरा और सींग बकरी से मिलते-जुलते हैं. इसके मोटे और मुड़े हुए सींग इसे और भी अलग पहचान देते हैं. यही वजह है कि लोग इसे देखकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यह आखिर किस जानवर की प्रजाति से जुड़ा है. वैज्ञानिक तौर पर टाकिन को “गोएट-एंटीलोप” की श्रेणी में रखा गया है. अब टाकिन का वीडियो वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, पहली बार देखा ऐसा जानवर

वीडियो को vishal_tandon नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या जानवर है, मैंने तो पहली बार देखा है. एक और यूजर ने लिखा...जानवर काफी प्यारा लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आपकी वजह से जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं ये जानवर.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल