Best Way To Remove Earwax Safely: अक्सर नहाने के बाद हम आदतन कॉटन स्वैब उठाते हैं, सिर हल्का सा झुकाते हैं और कान के अंदर घुमा देते हैं. स्वैब पर हल्की पीली गंदगी दिखती है और लगता है कि कान साफ हो गया. यह आदत इतनी आम है कि हम इसके नुकसान के बारे में सोचते भी नहीं. जबकि सच्चाई यह है कि यह छोटी सी आदत कानों को फायदा नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचा सकती है. दरअसल कान का मैल, जिसे ईयरवैक्स कहा जाता है, गंदगी नहीं बल्कि शरीर की एक सुरक्षा प्रणाली है. ईयरवैक्स कान के अंदर धूल, बैक्टीरिया और छोटे कीड़ों को फंसाकर अंदर जाने से रोकता है. इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण भी होते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पता करें कि कान में गंदगी भरी है और इसको आसानी से कैसे साफ करें.

कैसे पता करें कि कान में गंदगी है या नहीं

ENT डॉक्टर दिव्या भदौरिया ने इसको लेकर अपने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है. उसमें उन्होंने बताया है कि जब भी कान में वैक्स भर जाता है, तो आपको इससे कई तरह की दिक्कत होने लगती है. दर्द और भारीपन के साथ सुनने में भी परेशानी आने लगती है. डॉक्टरों के मुताबिक कान के अंदर कभी भी कोई छोटी या नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए. आपको अगर खुद से कान साफ करना है, तो आप इसके लिए एक गीले कपड़े का यूज कर सकते हैं. आप इसके बाहरी हिस्से से कान में जमी गंदगी निकालने में यूज किया जा सकता है. इसके अलावा अगर ईयरबड का इस्तेमाल करें तो उसे अंदर न डालें.

कैसे साफ करें कान

कान की सफाई करते समय कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. ईयरबड को अंदर तक डालने से वैक्स और गहराई में चला जाता है और दर्द या सुनने की दिक्कत बढ़ सकती है. इसके अलावा नुकीली चीजें और ईयर कैंडलिंग कान के लिए खतरनाक हैं, वहीं खुद से पानी डालकर कान धोना भी नुकसानदेह हो सकता है. डॉक्टर के अनुसार, अगर कान में वैक्स जमा हो गया है तो मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले ईयरवैक्स सॉफ्टनर ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें कुछ दिनों तक डालने के बाद ईएनटी डॉक्टर से सुरक्षित तरीके से वैक्स निकलवाना बेहतर होता है. ईएनटी डॉक्टर खास उपकरणों से कान की जांच करते हैं और सुरक्षित तरीके से वैक्स निकालते हैं. अगर घरेलू उपायों से ब्लॉकेज ठीक न हो या कान में परेशानी रहे, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं. साल में एक बार ईएनटी जांच कराना फायदेमंद माना जाता है. इससे आपको आने वाली तमाम तरह की दिक्कतों से पहले ही छुटकारा मिल जाता है या फिर आपको पहले से पता चल जाता है कि कान, नाक और गले में क्या दिक्कत है.

