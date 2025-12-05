YouTube का नया फीचर! अब मिलेगी पूरे साल की रिपोर्ट, एक क्लिक में पता चलेगा साल भर क्या-क्या देखा

इस फीचर में यूजर्स को 12 अलग-अलग स्टोरी-स्टाइल कार्ड्स मिलते हैं जिनमें आपके फेवरेट क्रिएटर्स से लेकर आपके पसंदीदा वीडियो जॉनर तक हर जानकारी होती है. इतना ही नहीं, यह आपके देखने की आदतों के आधार पर आपका पर्सनैलिटी टाइप भी बताता है जो इसे और दिलचस्प बनाता है. कंपनी ने अपने ब्लॉग में बताया कि हर यूजर के लिए यह रीकैप पूरी तरह कस्टमाइज्ड रहता है और इसमें वही चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें यूजर ने पूरे साल सबसे अधिक देखा और एक्सप्लोर किया.