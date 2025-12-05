हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
YouTube का नया फीचर! अब मिलेगी पूरे साल की रिपोर्ट, एक क्लिक में पता चलेगा साल भर क्या-क्या देखा

YouTube का नया फीचर! अब मिलेगी पूरे साल की रिपोर्ट, एक क्लिक में पता चलेगा साल भर क्या-क्या देखा

YouTube New Feature: YouTube ने अपने यूजर्स के लिए नया 2025 Recap फीचर पेश कर दिया है, जो पूरे साल देखे गए वीडियोज़ को एक खास अंदाज़ में सामने लाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 02:36 PM (IST)
YouTube New Feature: YouTube ने अपने यूजर्स के लिए नया 2025 Recap फीचर पेश कर दिया है, जो पूरे साल देखे गए वीडियोज़ को एक खास अंदाज़ में सामने लाता है.

YouTube ने अपने यूजर्स के लिए नया 2025 Recap फीचर पेश कर दिया है, जो पूरे साल देखे गए वीडियोज़ को एक खास अंदाज़ में सामने लाता है. यह फीचर साल के अंत में मिलने वाले उन डिजिटल रैप-अप्स जैसा है जिन्हें लोग Spotify Wrapped या Apple Music Replay के तौर पर देखते आए हैं. लेकिन यूट्यूब ने इसे और भी पर्सनल और मज़ेदार बनाया है. यह आपके पूरे साल की वॉच हिस्ट्री को एक ऐसी हाइलाइट रील में बदल देता है जिसे आप चाहें तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं.

इस फीचर में यूजर्स को 12 अलग-अलग स्टोरी-स्टाइल कार्ड्स मिलते हैं जिनमें आपके फेवरेट क्रिएटर्स से लेकर आपके पसंदीदा वीडियो जॉनर तक हर जानकारी होती है. इतना ही नहीं, यह आपके देखने की आदतों के आधार पर आपका पर्सनैलिटी टाइप भी बताता है जो इसे और दिलचस्प बनाता है. कंपनी ने अपने ब्लॉग में बताया कि हर यूजर के लिए यह रीकैप पूरी तरह कस्टमाइज्ड रहता है और इसमें वही चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें यूजर ने पूरे साल सबसे अधिक देखा और एक्सप्लोर किया.
इस फीचर में यूजर्स को 12 अलग-अलग स्टोरी-स्टाइल कार्ड्स मिलते हैं जिनमें आपके फेवरेट क्रिएटर्स से लेकर आपके पसंदीदा वीडियो जॉनर तक हर जानकारी होती है. इतना ही नहीं, यह आपके देखने की आदतों के आधार पर आपका पर्सनैलिटी टाइप भी बताता है जो इसे और दिलचस्प बनाता है. कंपनी ने अपने ब्लॉग में बताया कि हर यूजर के लिए यह रीकैप पूरी तरह कस्टमाइज्ड रहता है और इसमें वही चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें यूजर ने पूरे साल सबसे अधिक देखा और एक्सप्लोर किया.
इस रीकैप में उन चैनलों और क्रिएटर्स को भी शामिल किया जाता है जिनके वीडियो आपने लगातार देखे हों. साथ ही यह उन जॉनर्स की भी लिस्ट देता है जिनमें आपकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा रही. यानी यह पूरे साल की इंटरनेट आदतों को मज़ेदार रूप में पेश करता है.
इस रीकैप में उन चैनलों और क्रिएटर्स को भी शामिल किया जाता है जिनके वीडियो आपने लगातार देखे हों. साथ ही यह उन जॉनर्स की भी लिस्ट देता है जिनमें आपकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा रही. यानी यह पूरे साल की इंटरनेट आदतों को मज़ेदार रूप में पेश करता है.
इसी के साथ यूट्यूब ने 2025 के ट्रेंड चार्ट्स भी जारी किए हैं जिनमें पता चलता है कि अमेरिका में इस साल कौन सा कंटेंट सबसे आगे रहा. मिस्टरबीस्ट इस बार भी सबसे लोकप्रिय क्रिएटर बने हुए हैं जबकि
इसी के साथ यूट्यूब ने 2025 के ट्रेंड चार्ट्स भी जारी किए हैं जिनमें पता चलता है कि अमेरिका में इस साल कौन सा कंटेंट सबसे आगे रहा. मिस्टरबीस्ट इस बार भी सबसे लोकप्रिय क्रिएटर बने हुए हैं जबकि "द जो रोगन एक्सपीरियंस" फिर से टॉप पॉडकास्ट बना हुआ है.
रीकैप का इस्तेमाल करना बहुत आसान है. यूजर्स को बस मोबाइल ऐप में You सेक्शन में जाकर रीकैप बैनर पर टैप करना है या सीधे recap पेज ओपन कर सकते हैं. लॉग इन करते ही आपका पर्सनल 2025 रीकैप तैयार मिल जाता है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.
रीकैप का इस्तेमाल करना बहुत आसान है. यूजर्स को बस मोबाइल ऐप में You सेक्शन में जाकर रीकैप बैनर पर टैप करना है या सीधे recap पेज ओपन कर सकते हैं. लॉग इन करते ही आपका पर्सनल 2025 रीकैप तैयार मिल जाता है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.
यह फीचर अमेरिका में रोल आउट हो चुका है और कुछ ही दिनों में दुनिया भर के यूजर्स को मिल जाएगा. यह मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर उपलब्ध है और जल्द ही यूट्यूब होमपेज पर इसका एक खास बटन भी दिखाई देगा.
यह फीचर अमेरिका में रोल आउट हो चुका है और कुछ ही दिनों में दुनिया भर के यूजर्स को मिल जाएगा. यह मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर उपलब्ध है और जल्द ही यूट्यूब होमपेज पर इसका एक खास बटन भी दिखाई देगा.
यह नया फीचर न सिर्फ यूजर्स को उनकी रुचियों को समझने का मौका देता है, बल्कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा समय बिताने के लिए भी प्रेरित करता है. यूट्यूब अपने यूजर्स को एक पर्सनलाइज्ड और एंगेजिंग एक्सपीरियंस देकर अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे रहा है और यह कदम प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता को और बढ़ा सकता है.
यह नया फीचर न सिर्फ यूजर्स को उनकी रुचियों को समझने का मौका देता है, बल्कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा समय बिताने के लिए भी प्रेरित करता है. यूट्यूब अपने यूजर्स को एक पर्सनलाइज्ड और एंगेजिंग एक्सपीरियंस देकर अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे रहा है और यह कदम प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता को और बढ़ा सकता है.
Published at : 05 Dec 2025 02:21 PM (IST)
