UPPCS ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पदों पर निकाली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर के 513 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इंजीनियरिंग से लेकर नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तक हर क्षेत्र के योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर 2 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी यूपीपीसीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. वहीं फॉर्म में करेक्शन करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी 2026 रखी गई है.

भर्ती प्रक्रिया के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में योग्यता सब्जेक्ट्स के अनुसार तय की गई है. भर्ती में इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से BE, B.Tech, BS या B.Arch डिग्री अनिवार्य है. वहीं नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए संबंधित सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री जरूरी है. इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा देने वाले उम्मीदवारों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. वहीं आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी. उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर होगी.

यूपीपीसीएस के पॉलिटेक्निक लेक्चरर पदों पर कितनी होगी सैलरी?

यूपीपीसीएस के पॉलिटेक्निक लेक्चरर पदों पर भर्ती में चयनित लेक्चरर को पे मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पर सैलरी दी जाएगी. इस लेवल के आधार पर चयनित लेक्चरर की सैलरी प्रतिमाह 56,100 रुपये से 1,82,400 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा डीए, एचआरए, मेडिकल और अन्य सरकारी सुविधाएं भी लेक्चरर को अलग से मिलेगी. वहीं कुल मिलाकर इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों की इन हैंड सैलरी 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सिलेक्शन प्रोसेस तीन चरणों में होगा. जिसमें पहले चरण में लिखित परीक्षा, दूसरे चरण में इंटरव्यू और तीसरे चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. लिखित परीक्षा में कुल 250 प्रश्नों के लिए 750 अंक निर्धारित है. वहीं दोनों पेपर ढाई-ढाई घंटे के होंगे और हर गलत उत्तर पर एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग होगी.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

यूपीपीसीएस पॉलिटेक्निक लेक्चरर पदों पर आवेदन के लिए सबसे पहले आप ऑफिशल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

इसके बाद One Time Registration कर लें.

अब Notifications सेक्शन में जाकर technical Education Department वाली भर्ती को सेलेक्ट करें.

सेलेक्ट करने के बाद जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उस लिंक पर क्लिक करें.

One Time Registration नंबर से लॉगिन करें और फॉर्म भर दें.

इसके बाद फोटो सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

अब फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

