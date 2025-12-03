हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle ने बजा दी खतरे की घंटी! ये ऐप्स डाउनलोड किए तो मिनटों में साफ हो जाएगा बैंक अकाउंट, अभी तुरंत ऑन करें ये सेटिंग

Google ने बजा दी खतरे की घंटी! ये ऐप्स डाउनलोड किए तो मिनटों में साफ हो जाएगा बैंक अकाउंट, अभी तुरंत ऑन करें ये सेटिंग

Google Warning: गूगल ने एक बार फिर ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कड़ा अलर्ट जारी किया है जिसमें खास तौर पर उन फ्री VPN ऐप्स के बारे में चेतावनी दी गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 10:54 AM (IST)
Google Warning: गूगल ने एक बार फिर ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कड़ा अलर्ट जारी किया है जिसमें खास तौर पर उन फ्री VPN ऐप्स के बारे में चेतावनी दी गई है.

गूगल ने एक बार फिर ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कड़ा अलर्ट जारी किया है जिसमें खास तौर पर उन फ्री VPN ऐप्स के बारे में चेतावनी दी गई है जो दिखने में भले असली लगते हों, लेकिन पर्दे के पीछे आपके फोन में खतरनाक मैलवेयर डाल सकते हैं. गूगल के साथ-साथ अमेरिका की साइबर सुरक्षा एजेंसी CISA ने भी लोगों को आगाह किया है कि ऐसे VPN ऐप्स आपकी निजी जानकारी चुराकर आपके बैंक अकाउंट तक साफ कर सकते हैं. कई बार ये ऐप्स नामी VPN कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं या आकर्षक विज्ञापनों से भरोसा जीत लेते हैं.

गूगल की नई चेतावनी में बताया गया है कि कुछ VPN ऐप्स नकली पहचान बनाकर असली सर्विसेज की तरह दिखते हैं. इन्हें डाउनलोड करते ही ये फोन में ऐसे कोड भेजते हैं जो आपकी निजी जानकारी की जासूसी करते हैं. ऐसे मैलवेयर आपकी चैट, ब्राउजिंग डेटा, बैंकिंग ऐप्स के पासवर्ड और यहां तक कि क्रिप्टो वॉलेट का एक्सेस भी चुरा सकते हैं. अगर ऐसा हो जाए तो आपका पूरा डेटा और पैसा खतरे में पड़ सकता है.
गूगल ने यह भी साफ किया है कि एंड्रॉइड में मौजूद Play Protect इन फर्जी ऐप्स को पकड़ने में मदद करता है. यह फीचर उन ऐप्स को इंस्टॉल होने से रोक देता है जो संदिग्ध परमिशन मांगते हैं या धोखाधड़ी के मामलों में शामिल पाए गए हैं.
खासकर जब कोई ऐप वेब ब्राउज़र या फाइल मैनेजर से इंस्टॉल करने की कोशिश करता है तब प्ले प्रोटेक्ट उसे ब्लॉक कर देता है. इसलिए गूगल यही सलाह देता है कि फोन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए Play Protect हमेशा चालू रखें.
VPN इस्तेमाल करते समय इंटरनेट स्पीड थोड़ा कम होना सामान्य बात है, क्योंकि ट्रैफिक एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड रूट से गुजरता है. स्पीडटेस्ट में कम स्पीड दिखने पर घबराने की जरूरत नहीं है. यह प्रभाव iOS और Android सभी प्लेटफॉर्म पर समान रहता है.
सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सिर्फ Google Play Store या Apple App Store पर उपलब्ध प्रमाणित VPN ऐप्स का इस्तेमाल करें. प्ले प्रोटेक्ट को बंद करके किसी बाहरी ऐप को इंस्टॉल करना बेहद खतरनाक हो सकता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि फ्री VPN से दूरी रखें और जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद पेड VPN को चुनें ताकि आपकी प्राइवेसी और बैंकिंग डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे.
Published at : 03 Dec 2025 10:53 AM (IST)
