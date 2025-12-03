Google ने बजा दी खतरे की घंटी! ये ऐप्स डाउनलोड किए तो मिनटों में साफ हो जाएगा बैंक अकाउंट, अभी तुरंत ऑन करें ये सेटिंग

गूगल की नई चेतावनी में बताया गया है कि कुछ VPN ऐप्स नकली पहचान बनाकर असली सर्विसेज की तरह दिखते हैं. इन्हें डाउनलोड करते ही ये फोन में ऐसे कोड भेजते हैं जो आपकी निजी जानकारी की जासूसी करते हैं. ऐसे मैलवेयर आपकी चैट, ब्राउजिंग डेटा, बैंकिंग ऐप्स के पासवर्ड और यहां तक कि क्रिप्टो वॉलेट का एक्सेस भी चुरा सकते हैं. अगर ऐसा हो जाए तो आपका पूरा डेटा और पैसा खतरे में पड़ सकता है.