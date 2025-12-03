एक्सप्लोरर
Google ने बजा दी खतरे की घंटी! ये ऐप्स डाउनलोड किए तो मिनटों में साफ हो जाएगा बैंक अकाउंट, अभी तुरंत ऑन करें ये सेटिंग
Google Warning: गूगल ने एक बार फिर ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कड़ा अलर्ट जारी किया है जिसमें खास तौर पर उन फ्री VPN ऐप्स के बारे में चेतावनी दी गई है.
गूगल ने एक बार फिर ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कड़ा अलर्ट जारी किया है जिसमें खास तौर पर उन फ्री VPN ऐप्स के बारे में चेतावनी दी गई है जो दिखने में भले असली लगते हों, लेकिन पर्दे के पीछे आपके फोन में खतरनाक मैलवेयर डाल सकते हैं. गूगल के साथ-साथ अमेरिका की साइबर सुरक्षा एजेंसी CISA ने भी लोगों को आगाह किया है कि ऐसे VPN ऐप्स आपकी निजी जानकारी चुराकर आपके बैंक अकाउंट तक साफ कर सकते हैं. कई बार ये ऐप्स नामी VPN कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं या आकर्षक विज्ञापनों से भरोसा जीत लेते हैं.
Published at : 03 Dec 2025 10:53 AM (IST)
