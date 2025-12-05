पुतिन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन? सामने आई ऐसी चौंकाने वाली वजह कि आप भी रह जाएंगे दंग

चार साल पहले वैज्ञानिकों के साथ बातचीत के दौरान जब किसी ने कहा कि आज हर व्यक्ति की जेब में स्मार्टफोन होता है तो पुतिन ने तुरंत साफ किया कि उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी एक इंटरव्यू में यह बात दोहराई थी. उनका कहना था कि इतने उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए स्मार्टफोन रखना निजता और सुरक्षा, दोनों के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है.