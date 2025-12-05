पुतिन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन? सामने आई ऐसी चौंकाने वाली वजह कि आप भी रह जाएंगे दंग

एक्सप्लोरर
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी भारत यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं लेकिन इसी के साथ उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक अनोखा तथ्य फिर चर्चा में आ गया है वे स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी भारत यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं लेकिन इसी के साथ उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक अनोखा तथ्य फिर चर्चा में आ गया है वे स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते. डिजिटल युग में दुनिया के बड़े नेताओं के पास एक से ज्यादा फोन होना आम बात है, लेकिन पुतिन इसके बिल्कुल उलट हैं. जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर अपना पर्सनल आईफोन इस्तेमाल करते थे, वहीं पुतिन पूरी तरह मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाए रखते हैं.
