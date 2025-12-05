WhatsApp का सीक्रेट फीचर लॉन्च! Android यूज़र्स हुए बाहर, सिर्फ iPhone वालों को मिलेगी ये सुविधा, जानिए कैसे करेगा काम

यह नया विकल्प इंस्टाग्राम जैसा अनुभव देता है, जहां क्रिएटर्स स्टिकर के जरिए ऑडियंस को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करते हैं. व्हाट्सऐप में भी यह स्टिकर दर्शक को सीधे नजर आता है जिससे एंगेजमेंट बढ़ने की संभावना रहती है. खास बात यह है कि भेजा गया रिएक्शन केवल स्टेटस पोस्ट करने वाले यूजर को ही दिखाई देता है जिससे पूरी प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और निजी बनी रहती है.