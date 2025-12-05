एक्सप्लोरर
WhatsApp का सीक्रेट फीचर लॉन्च! Android यूज़र्स हुए बाहर, सिर्फ iPhone वालों को मिलेगी ये सुविधा, जानिए कैसे करेगा काम
Whatsapp New Feature: व्हाट्सऐप ने आईफोन यूजर्स के लिए एक नया और मजेदार अपडेट पेश किया है जो स्टेटस को पहले से ज्यादा इंटरएक्टिव बना देता है.
व्हाट्सऐप ने आईफोन यूजर्स के लिए एक नया और मजेदार अपडेट पेश किया है जो स्टेटस को पहले से ज्यादा इंटरएक्टिव बना देता है. इस नए फीचर की मदद से अब iOS यूजर्स अपने स्टेटस पर सीधे रिएक्शन स्टिकर लगा सकते हैं जिस पर टैप करते ही दर्शक तुरंत प्रतिक्रिया भेज सकते हैं.
Published at : 05 Dec 2025 10:50 AM (IST)
