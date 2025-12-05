हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WhatsApp का सीक्रेट फीचर लॉन्च! Android यूज़र्स हुए बाहर, सिर्फ iPhone वालों को मिलेगी ये सुविधा, जानिए कैसे करेगा काम

Whatsapp New Feature: व्हाट्सऐप ने आईफोन यूजर्स के लिए एक नया और मजेदार अपडेट पेश किया है जो स्टेटस को पहले से ज्यादा इंटरएक्टिव बना देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 10:53 AM (IST)
व्हाट्सऐप ने आईफोन यूजर्स के लिए एक नया और मजेदार अपडेट पेश किया है जो स्टेटस को पहले से ज्यादा इंटरएक्टिव बना देता है. इस नए फीचर की मदद से अब iOS यूजर्स अपने स्टेटस पर सीधे रिएक्शन स्टिकर लगा सकते हैं जिस पर टैप करते ही दर्शक तुरंत प्रतिक्रिया भेज सकते हैं.

इसका अंदाज़ काफी हद तक Instagram Stories जैसा है जहां यूजर्स एक क्लिक में अपनी फीलिंग्स भेज देते हैं. अभी यह सुविधा सिर्फ सीमित iOS बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराई गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन यूजर्स अब अपने स्टेटस में फोटो या वीडियो के ऊपर किसी भी इमोजी को स्टिकर की तरह जोड़ सकेंगे. स्टेटस देखने वाले को यह इमोजी साफ दिखाई देता है और बिना किसी अतिरिक्त मेन्यू या स्वाइप के सिर्फ एक टैप में रिएक्शन भेजा जा सकता है. इससे स्टेटस इंटरैक्शन काफी सहज और तेज हो गया है.
यह नया विकल्प इंस्टाग्राम जैसा अनुभव देता है, जहां क्रिएटर्स स्टिकर के जरिए ऑडियंस को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करते हैं. व्हाट्सऐप में भी यह स्टिकर दर्शक को सीधे नजर आता है जिससे एंगेजमेंट बढ़ने की संभावना रहती है. खास बात यह है कि भेजा गया रिएक्शन केवल स्टेटस पोस्ट करने वाले यूजर को ही दिखाई देता है जिससे पूरी प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और निजी बनी रहती है.
यूजर अपनी पसंद का इमोजी चुनकर स्टेटस को और एक्सप्रेसिव बना सकता है. डिफॉल्ट के तौर पर दिल वाली आंखों वाला इमोजी सेट रहता है लेकिन चाहें तो आग, हंसी, शॉक या किसी और इमोजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
फिलहाल यह अपडेट WhatsApp iOS beta v25.35.10.70 पर उपलब्ध है और आने वाले दिनों में इसे अधिक आईफोन यूजर्स तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है.
Published at : 05 Dec 2025 10:50 AM (IST)
