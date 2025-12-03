फोन का पासवर्ड भूल गए? सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, ये है घर बैठे मिनटों में अनलॉक करने का आसान तरीका

अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं तो गूगल आपकी मदद कर सकता है. कई बार लगातार गलत पासवर्ड डालने पर फोन आपको ‘Forgot Password’ या ‘Forgot Pattern’ का विकल्प देता है. इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप अपने Google Account से फोन को रीसेट कर सकते हैं. बस उसी Gmail ID से लॉगिन करें जो आपके फोन में पहले से जुड़ी हुई थी.