फोन का पासवर्ड भूल गए? सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, ये है घर बैठे मिनटों में अनलॉक करने का आसान तरीका

फोन का पासवर्ड भूल गए? सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, ये है घर बैठे मिनटों में अनलॉक करने का आसान तरीका

How to Unlock Smartphone: आजकल फोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. फोटो, वीडियो, चैट, बैंकिंग ऐप्स और जरूरी डॉक्युमेंट—सब कुछ इसी में सुरक्षित रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 04:03 PM (IST)
How to Unlock Smartphone: आजकल फोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. फोटो, वीडियो, चैट, बैंकिंग ऐप्स और जरूरी डॉक्युमेंट—सब कुछ इसी में सुरक्षित रहता है.

आजकल फोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. फोटो, वीडियो, चैट, बैंकिंग ऐप्स और जरूरी डॉक्युमेंट—सब कुछ इसी में सुरक्षित रहता है. ऐसे में लॉक स्क्रीन का पासवर्ड भूल जाना किसी डरावने सपने से कम नहीं लगता. लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब आपको सर्विस सेंटर की लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा. कुछ आसान स्टेप्स से आप अपने फोन को घर बैठे फिर से अनलॉक कर सकते हैं.

1/6
अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं तो गूगल आपकी मदद कर सकता है. कई बार लगातार गलत पासवर्ड डालने पर फोन आपको ‘Forgot Password’ या ‘Forgot Pattern’ का विकल्प देता है. इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप अपने Google Account से फोन को रीसेट कर सकते हैं. बस उसी Gmail ID से लॉगिन करें जो आपके फोन में पहले से जुड़ी हुई थी.
अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं तो गूगल आपकी मदद कर सकता है. कई बार लगातार गलत पासवर्ड डालने पर फोन आपको ‘Forgot Password’ या ‘Forgot Pattern’ का विकल्प देता है. इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप अपने Google Account से फोन को रीसेट कर सकते हैं. बस उसी Gmail ID से लॉगिन करें जो आपके फोन में पहले से जुड़ी हुई थी.
2/6
लॉगिन करने के बाद फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और फिर आप इसे नए डिवाइस की तरह सेटअप कर पाएंगे. ध्यान रहे इस प्रक्रिया में आपका पुराना डेटा डिलीट हो सकता है, इसलिए बैकअप ज़रूर ज़रूरी है.
लॉगिन करने के बाद फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और फिर आप इसे नए डिवाइस की तरह सेटअप कर पाएंगे. ध्यान रहे इस प्रक्रिया में आपका पुराना डेटा डिलीट हो सकता है, इसलिए बैकअप ज़रूर ज़रूरी है.
3/6
अगर फोन में Find My Device फीचर ऑन है तो आप किसी भी दूसरे स्मार्टफोन या लैपटॉप से अपने फोन को अनलॉक या पूरी तरह रीसेट कर सकते हैं. बस वेबसाइट पर जाएं, अपना अकाउंट लॉगिन करें और Erase Device का विकल्प चुनें. इससे पासवर्ड हट जाएगा और फोन नए की तरह शुरू हो जाएगा.
अगर फोन में Find My Device फीचर ऑन है तो आप किसी भी दूसरे स्मार्टफोन या लैपटॉप से अपने फोन को अनलॉक या पूरी तरह रीसेट कर सकते हैं. बस वेबसाइट पर जाएं, अपना अकाउंट लॉगिन करें और Erase Device का विकल्प चुनें. इससे पासवर्ड हट जाएगा और फोन नए की तरह शुरू हो जाएगा.
4/6
अगर मामला iPhone का है और आप पासकोड भूल गए हैं तो घबराएं नहीं. Apple का Find My iPhone फीचर आपकी मदद करेगा. किसी अन्य डिवाइस पर iCloud.com खोलें और अपने Apple ID से साइन इन करें. यहां ‘All Devices’ में अपना iPhone चुनें और Erase iPhone पर क्लिक करें. इससे आपका फोन अनलॉक हो जाएगा और आप नए पासकोड के साथ सेट कर सकेंगे.
अगर मामला iPhone का है और आप पासकोड भूल गए हैं तो घबराएं नहीं. Apple का Find My iPhone फीचर आपकी मदद करेगा. किसी अन्य डिवाइस पर iCloud.com खोलें और अपने Apple ID से साइन इन करें. यहां ‘All Devices’ में अपना iPhone चुनें और Erase iPhone पर क्लिक करें. इससे आपका फोन अनलॉक हो जाएगा और आप नए पासकोड के साथ सेट कर सकेंगे.
5/6
कुछ लोग कंप्यूटर के जरिए अनलॉक टूल का भी इस्तेमाल करते हैं. कई फोन ब्रांड अपनी आधिकारिक PC सॉफ्टवेयर ऐप देते हैं जिनके ज़रिए आप फोन को रीसेट कर सकते हैं. यह तरीका थोड़ा टेक्निकल होता है लेकिन सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
कुछ लोग कंप्यूटर के जरिए अनलॉक टूल का भी इस्तेमाल करते हैं. कई फोन ब्रांड अपनी आधिकारिक PC सॉफ्टवेयर ऐप देते हैं जिनके ज़रिए आप फोन को रीसेट कर सकते हैं. यह तरीका थोड़ा टेक्निकल होता है लेकिन सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
6/6
भविष्य में ऐसी दिक्कत दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी है कि पासवर्ड लिखकर कहीं सुरक्षित रखें या Google Password Manager का इस्तेमाल करें. साथ ही, OTP आधारित बैकअप अनलॉक, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जैसे विकल्प जरूर सेट करें.
भविष्य में ऐसी दिक्कत दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी है कि पासवर्ड लिखकर कहीं सुरक्षित रखें या Google Password Manager का इस्तेमाल करें. साथ ही, OTP आधारित बैकअप अनलॉक, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जैसे विकल्प जरूर सेट करें.
Published at : 03 Dec 2025 04:02 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

