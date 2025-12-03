स्मार्ट प्लग कैसे बचाता है बिजली, जानिए एक छोटा सा डिवाइस क्यों है कारगर

स्मार्ट प्लग दिखने में तो सामान्य प्लग जैसा लगता है लेकिन इनके अंदर वाई-फाई कंट्रोल, पावर मॉनिटरिंग और टाइमर जैसी स्मार्ट सुविधाएं होती हैं. इन्हें किसी भी सॉकेट में लगाकर नॉर्मल उपकरणों को स्मार्ट बनाया जा सकता है. यानी आप मोबाइल से उन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं उनके बिजली खर्च का डेटा देख सकते हैं और जरूरत होने पर टाइम-शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं. इससे बिजली की अनावश्यक बर्बादी रुकती है.