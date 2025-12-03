एक्सप्लोरर
स्मार्ट प्लग कैसे बचाता है बिजली, जानिए एक छोटा सा डिवाइस क्यों है कारगर
स्मार्ट गैजेट्स के दौर में एक छोटा सा डिवाइस लोगों के घरों के बिजली बिल को कम करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है. बात हो रही है स्मार्ट प्लग की जिसे कई लोग केवल ऑन–ऑफ कंट्रोल करने वाला टूल मानते हैं.
स्मार्ट गैजेट्स के दौर में एक छोटा सा डिवाइस लोगों के घरों के बिजली बिल को कम करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है. बात हो रही है स्मार्ट प्लग की जिसे कई लोग केवल ऑन–ऑफ कंट्रोल करने वाला टूल मानते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिशियन और एनर्जी एक्सपर्ट्स के अनुसार, स्मार्ट प्लग सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो ये बिजली की खपत में बड़ी कमी ला सकते हैं. यह न सिर्फ घर के उपकरणों को ऑटोमेट करता है बल्कि उन जगहों पर भी ऊर्जा बचाता है जहां बिना जरूरत बिजली खर्च हो रही होती है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 03 Dec 2025 02:58 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Smart Plug
Gadgets
5 Photos
सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये बड़ी बात! वरना एक गलती कर सकती है धमाका
Gadgets
6 Photos
यहां 55-इंच स्मार्ट टीवी पर मिल रही जबरदस्त छूट! खरीदने पर होगी हजारों की बचत, जानें पूरी जानकारी
Gadgets
5 Photos
Flipkart Summer Sale: 1.5 टन Split AC पर 55% छूट! इतनी जबरदस्त डील पहले कभी नहीं देखी होगी
Gadgets
6 Photos
गर्मी में AC लगने के बाद भी रूम नहीं हो रहा ठंड़ा तो ये है वजह, जानें किस ऊंचाई पर कराना चाहिए इंस्टॉल
Gadgets
6 Photos
गर्मी में आग का गोला बन सकता है आपका Laptop! इस्तेमाल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion