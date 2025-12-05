Year Ender 2025: AI से लेकर अंतरिक्ष तक, 2025 में धमाका कर गया साइंस और टेक, ऐसी उपलब्धियां जो दुनिया का भविष्य बदल देंगी

2025 में एआई ने ऐसी तरक्की की जिसे तकनीक का नया युग कहा जा सकता है. अल्ट्रा-इंटेलिजेंट और पूरी तरह मॉडल सामने आए जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के मेडिकल रिसर्च, जलवायु अध्ययन और वैज्ञानिक गणनाओं जैसे जटिल काम कर पा रहे हैं. कई कंपनियों ने ऑफलाइन एआई सिस्टम भी लॉन्च किए जो इंटरनेट के बिना भी हाई-परफॉर्मेंस टास्क पूरा कर सकते हैं.