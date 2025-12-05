हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: AI से लेकर अंतरिक्ष तक, 2025 में धमाका कर गया साइंस और टेक, ऐसी उपलब्धियां जो दुनिया का भविष्य बदल देंगी

Year Ender 2025: AI से लेकर अंतरिक्ष तक, 2025 में धमाका कर गया साइंस और टेक, ऐसी उपलब्धियां जो दुनिया का भविष्य बदल देंगी

Year Ender 2025: साल 2025 विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 11:46 AM (IST)
Year Ender 2025: साल 2025 विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ.

साल 2025 विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ. इस पूरे साल में ऐसे इनोवेशन सामने आए जिन्होंने न केवल शोध की दिशा बदली बल्कि मानव जीवन और उद्योगों की गति को भी पहले से कहीं अधिक तेज़ कर दिया. एआई से लेकर स्पेस टेक, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सस्टेनेबल एनर्जी और बायोटेक हर क्षेत्र में बदलाव इतने बडे् थे कि आने वाले दशक की रूपरेखा अब काफी हद तक साफ दिखाई देने लगी है.

सस्टेनेबल एनर्जी और स्पेस मिशनों में हुई प्रगति ने भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगाईं. यहां उन प्रमुख उपलब्धियों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने 2025 को टेक्नोलॉजी का ऐतिहासिक वर्ष बना दिया.
2025 में एआई ने ऐसी तरक्की की जिसे तकनीक का नया युग कहा जा सकता है. अल्ट्रा-इंटेलिजेंट और पूरी तरह मॉडल सामने आए जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के मेडिकल रिसर्च, जलवायु अध्ययन और वैज्ञानिक गणनाओं जैसे जटिल काम कर पा रहे हैं. कई कंपनियों ने ऑफलाइन एआई सिस्टम भी लॉन्च किए जो इंटरनेट के बिना भी हाई-परफॉर्मेंस टास्क पूरा कर सकते हैं.
बीसीआई तकनीक अब केवल प्रयोग तक सीमित नहीं रही. इस साल ऐसे न्यूरो-टेक डिवाइस आए जो लकवे के मरीजों और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जूझ रहे लोगों को दोबारा संचार की क्षमता दे रहे हैं. कुछ कंपनियों ने ऐसे वर्चुअल कीबोर्ड भी पेश किए जिन्हें सिर्फ सोचकर नियंत्रित किया जा सकता है.
2025 क्वांटम कंप्यूटिंग के इतिहास में मील का पत्थर रहा. 1000 से अधिक क्यूबिट वाले क्वांटम प्रोसेसर बाजार में आए और सुपरकंप्यूटरों की सीमाएं तोड़ दीं. साइबर सिक्योरिटी, फार्मा रिसर्च और फाइनेंस में इनका प्रभाव तेजी से दिखाई देने लगा. कई देशों ने क्वांटम-सुरक्षित इंटरनेट नेटवर्क शुरू कर दिया.
इस साल दुनिया ने अब तक की सबसे एडवांस सोलर टेक्नोलॉजी देखी जिसमें 50% तक ऊर्जा दक्षता हासिल हुई. इसके साथ ही मिनी-फ्यूजन रिएक्टरों की सफल टेस्टिंग ने ‘अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी’ की उम्मीद को और मजबूत किया. कई देशों ने फ्यूजन पावर को अगले दशक में ग्रिड से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है.
2025 में चंद्रमा और मंगल की ओर कदम तेज़ हुए. विभिन्न देशों ने चंद्र सतह पर छोटे आवास तैयार करने के प्रोजेक्ट शुरू किए. भारत, अमेरिका और जापान ने मिलकर नए संयुक्त मिशनों की घोषणा की जबकि प्राइवेट कंपनियों ने अधिक सुरक्षित और किफायती स्पेस टूरिज़्म वर्ज़न लॉन्च किया.
एंटी-एजिंग रिसर्च और जेनेटिक एडिटिंग ने 2025 में नई ऊंचाइयां छुईं. सेल थैरेपी और जीन मॉडिफिकेशन की मदद से बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ी. कैंसर और दुर्लभ रोगों के इलाज में भी काफी सुधार हुआ जिससे हेल्थकेयर का भविष्य और उज्ज्वल दिखाई देता है.
साल 2025 यह साबित करता है कि मानव सभ्यता अब तकनीकी प्रगति के एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुकी है. एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान, ऊर्जा और चिकित्सा हर क्षेत्र में बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि आने वाला समय पहले से कहीं बेहतर, स्मार्ट और ज्यादा सुरक्षित होने वाला है.
Published at : 05 Dec 2025 11:46 AM (IST)
