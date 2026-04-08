16 से नीचे और 30 से ऊपर क्यों नहीं जाता AC का टेंपरेचर? जानिए क्या है वजह

AC का सबसे जरूरी काम कमरे की गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलना होता है. इसके लिए इसमें कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है. जब आप तापमान को बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश करते हैं तो कंप्रेसर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है.