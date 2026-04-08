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16 से नीचे और 30 से ऊपर क्यों नहीं जाता AC का टेंपरेचर? जानिए क्या है वजह
AC Tips: AC का सबसे जरूरी काम कमरे की गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलना होता है. इसके लिए इसमें कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है.
गर्मी का मौसम आते ही एयर कंडीशनर (AC) हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर AC में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सेट नहीं किया जा सकता? कई लोगों को लगता है कि यह कंपनी की कोई लिमिटेशन है लेकिन इसके पीछे असल में वैज्ञानिक और तकनीकी कारण छिपे हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 07:26 PM (IST)
Tags :AC Tips TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion