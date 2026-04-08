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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी16 से नीचे और 30 से ऊपर क्यों नहीं जाता AC का टेंपरेचर? जानिए क्या है वजह

16 से नीचे और 30 से ऊपर क्यों नहीं जाता AC का टेंपरेचर? जानिए क्या है वजह

AC Tips: AC का सबसे जरूरी काम कमरे की गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलना होता है. इसके लिए इसमें कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 Apr 2026 07:27 PM (IST)
AC Tips: AC का सबसे जरूरी काम कमरे की गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलना होता है. इसके लिए इसमें कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है.

गर्मी का मौसम आते ही एयर कंडीशनर (AC) हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर AC में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सेट नहीं किया जा सकता? कई लोगों को लगता है कि यह कंपनी की कोई लिमिटेशन है लेकिन इसके पीछे असल में वैज्ञानिक और तकनीकी कारण छिपे हैं.

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AC का सबसे जरूरी काम कमरे की गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलना होता है. इसके लिए इसमें कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है. जब आप तापमान को बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश करते हैं तो कंप्रेसर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है.
AC का सबसे जरूरी काम कमरे की गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलना होता है. इसके लिए इसमें कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है. जब आप तापमान को बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश करते हैं तो कंप्रेसर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है.
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अगर AC को 16 डिग्री से नीचे चलाने की अनुमति दी जाए तो कूलिंग कॉइल्स पर बर्फ जमने लगती है जिससे मशीन की कार्यक्षमता घट जाती है और खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए कंपनियां एक सुरक्षित सीमा तय करती हैं.
अगर AC को 16 डिग्री से नीचे चलाने की अनुमति दी जाए तो कूलिंग कॉइल्स पर बर्फ जमने लगती है जिससे मशीन की कार्यक्षमता घट जाती है और खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए कंपनियां एक सुरक्षित सीमा तय करती हैं.
Published at : 08 Apr 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
AC Tips TECH NEWS HINDI

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