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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना से जुड़े छात्रों की स्कूल और कॉलेज की पूरी फीस माफ

जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना से जुड़े छात्रों की स्कूल और कॉलेज की पूरी फीस माफ

Jammu kashmir News: जम्मू-कश्मीर सरकार ने AAY परिवारों के सरकारी स्कूल और सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले पात्र छात्रों की पूरी फीस माफ कर दी है. फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 09 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा आसान बनाने की दिशा में जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है. सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) से जुड़े परिवारों के सरकारी स्कूलों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले पात्र छात्रों की पूरी फीस माफ करने की घोषणा की है.

इस फैसले का उद्देश्य यह है कि आर्थिक तंगी की वजह से किसी भी छात्र की पढ़ाई बीच में न छूटे और सभी को समान रूप से शिक्षा का अवसर मिल सके. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक मिलेगा लाभ

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले ऐसे छात्र-छात्राओं को सभी प्रकार की फीस से छूट मिलेगी, जो अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों से आते हैं. इसके लिए विद्यार्थियों के पास वैध AAY राशन कार्ड या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य होगा.

वहीं, उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी डिग्री कॉलेजों में पहले से आठवें सेमेस्टर तक अध्ययनरत स्नातक (अंडरग्रेजुएट) विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ करने को मंजूरी दी है. इससे हजारों जरूरतमंद विद्यार्थियों को सीधे आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

इन शर्तों के साथ मिलेगी फीस माफी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं पात्र छात्रों को मिलेगी, जिन्हें किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या फीस सहायता योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. साथ ही, ऐसी फीस जो किसी बाहरी कानूनी संस्था, परीक्षा प्राधिकरण या अन्य एजेंसी को देय होती है और जिसे माफ करना शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उसका भुगतान नियमानुसार करना होगा. यदि सक्षम प्राधिकारी अलग से छूट देता है, तभी उसमें राहत मिलेगी.

शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों और संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फीस माफी का लाभ देने से पहले प्रत्येक छात्र की पात्रता का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें और सभी दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में ऑडिट और निरीक्षण के दौरान कोई समस्या न हो.

गरीब छात्रों की पढ़ाई नहीं रुके, यही सरकार की मंशा

सरकार ने संबंधित निदेशालयों को इस योजना से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का आकलन कर वित्त विभाग से प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशकों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभार्थियों के सत्यापन, रिकॉर्ड के रखरखाव, नियमित निगरानी और समय-समय पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो सीमित आय के बावजूद अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का सपना देखते हैं. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होगी और शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

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Published at : 09 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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