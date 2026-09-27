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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीचीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!

चीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!

चीनी Smartphone Brands में कौन-सा ब्रांड दमदार फीचर्स, कैमरा, परफॉर्मेंस और कीमत का बेहतर संतुलन देता है? जानें अलग-अलग ब्रांड्स के फोन में क्या खास है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 27 Sep 2026 05:12 PM (IST)
चीनी Smartphone Brands में कौन-सा ब्रांड दमदार फीचर्स, कैमरा, परफॉर्मेंस और कीमत का बेहतर संतुलन देता है? जानें अलग-अलग ब्रांड्स के फोन में क्या खास है.

स्मार्टफोन की दुनिया अब सिर्फ Apple और Samsung तक सीमित नहीं है. चीन की कंपनियां अलग-अलग कीमत और जरूरत के हिसाब से ऐसे फोन पेश कर रही हैं जिनमें कैमरा, फोल्डेबल डिजाइन, पावरफुल प्रोसेसर और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स पर खास जोर दिया जाता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के किसी एक ब्रांड को हर मामले में सबसे बेहतर कहना आसान नहीं है क्योंकि अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी हैं.

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Honor की शुरुआत Huawei के एक ब्रांड के तौर पर हुई थी लेकिन 2020 में यह अलग कंपनी बन गई. आज Honor अपने फोन में Qualcomm और MediaTek के चिपसेट के साथ Android का इस्तेमाल करती है. कंपनी का पोर्टफोलियो बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक फैला है. Honor Robot Phone इसका एक दिलचस्प उदाहरण है जिसमें कैमरा सिस्टम को गिंबल जैसे मूवमेंट के साथ पेश किया गया है. इसके कैमरा सिस्टम में ARRI के साथ साझेदारी भी की गई है.
Honor की शुरुआत Huawei के एक ब्रांड के तौर पर हुई थी लेकिन 2020 में यह अलग कंपनी बन गई. आज Honor अपने फोन में Qualcomm और MediaTek के चिपसेट के साथ Android का इस्तेमाल करती है. कंपनी का पोर्टफोलियो बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक फैला है. Honor Robot Phone इसका एक दिलचस्प उदाहरण है जिसमें कैमरा सिस्टम को गिंबल जैसे मूवमेंट के साथ पेश किया गया है. इसके कैमरा सिस्टम में ARRI के साथ साझेदारी भी की गई है.
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Oppo और Vivo की शुरुआत BBK से जुड़ी रही है और दोनों कंपनियों ने चीन में बड़ा स्मार्टफोन कारोबार खड़ा किया है. दोनों ब्रांड खास तौर पर कैमरा टेक्नोलॉजी पर लगातार निवेश कर रहे हैं. Oppo के फ्लैगशिप फोन में Hasselblad के साथ कैमरा साझेदारी देखने को मिलती है जबकि Vivo अपनी प्रीमियम X सीरीज में Zeiss के साथ काम करता है. Vivo X300 Ultra और Oppo Find X9 Ultra जैसे फोन इस कैमरा-केंद्रित रणनीति को दिखाते हैं.
Oppo और Vivo की शुरुआत BBK से जुड़ी रही है और दोनों कंपनियों ने चीन में बड़ा स्मार्टफोन कारोबार खड़ा किया है. दोनों ब्रांड खास तौर पर कैमरा टेक्नोलॉजी पर लगातार निवेश कर रहे हैं. Oppo के फ्लैगशिप फोन में Hasselblad के साथ कैमरा साझेदारी देखने को मिलती है जबकि Vivo अपनी प्रीमियम X सीरीज में Zeiss के साथ काम करता है. Vivo X300 Ultra और Oppo Find X9 Ultra जैसे फोन इस कैमरा-केंद्रित रणनीति को दिखाते हैं.
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Xiaomi ने 2011 में Mi 1 के साथ स्मार्टफोन बाजार में कदम रखा था. इसके बाद कंपनी ने Redmi, Poco और दूसरे ब्रांडों के जरिए अलग-अलग सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है. प्रीमियम Xiaomi फोन में Leica ब्रांडेड कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं Xiaomi 18 Fold कंपनी के फोल्डेबल सेगमेंट में कदम को दिखाता है. Redmi Note 17 Pro Max बड़ी 10,000mAh बैटरी के साथ आता है जबकि Poco F9 Pro में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है.
Xiaomi ने 2011 में Mi 1 के साथ स्मार्टफोन बाजार में कदम रखा था. इसके बाद कंपनी ने Redmi, Poco और दूसरे ब्रांडों के जरिए अलग-अलग सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है. प्रीमियम Xiaomi फोन में Leica ब्रांडेड कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं Xiaomi 18 Fold कंपनी के फोल्डेबल सेगमेंट में कदम को दिखाता है. Redmi Note 17 Pro Max बड़ी 10,000mAh बैटरी के साथ आता है जबकि Poco F9 Pro में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है.
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Huawei लंबे समय से चीन की प्रमुख टेक कंपनियों में शामिल है. कंपनी ने टेलीकॉम उपकरणों से शुरुआत की थी और बाद में स्मार्टफोन बाजार में उतरी. मौजूदा समय में Huawei अपने HarmonyOS और Kirin चिप्स के साथ अलग इकोसिस्टम पर काम कर रही है. कंपनी का फोकस प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और फोल्डेबल स्मार्टफोन पर काफी ज्यादा है. Mate XT सीरीज में कंपनी ट्राई-फोल्ड डिजाइन तक लेकर आई है. रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली छमाही में चीन के घरेलू स्मार्टफोन शिपमेंट में Huawei ने मजबूत प्रदर्शन किया है.
Huawei लंबे समय से चीन की प्रमुख टेक कंपनियों में शामिल है. कंपनी ने टेलीकॉम उपकरणों से शुरुआत की थी और बाद में स्मार्टफोन बाजार में उतरी. मौजूदा समय में Huawei अपने HarmonyOS और Kirin चिप्स के साथ अलग इकोसिस्टम पर काम कर रही है. कंपनी का फोकस प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और फोल्डेबल स्मार्टफोन पर काफी ज्यादा है. Mate XT सीरीज में कंपनी ट्राई-फोल्ड डिजाइन तक लेकर आई है. रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली छमाही में चीन के घरेलू स्मार्टफोन शिपमेंट में Huawei ने मजबूत प्रदर्शन किया है.
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दरअसल, इसका एक ही जवाब नहीं है. कैमरा, फोल्डेबल डिजाइन, बैटरी, गेमिंग या कीमत जिस जरूरत के हिसाब से फोन चुना जाएगा, उसी आधार पर अलग ब्रांड बेस्ट माना जा सकता है. यही वजह है कि चीन के स्मार्टफोन बाजार में Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo और Vivo अलग-अलग खूबियों के साथ कंप्टीशन कर रहे हैं.
दरअसल, इसका एक ही जवाब नहीं है. कैमरा, फोल्डेबल डिजाइन, बैटरी, गेमिंग या कीमत जिस जरूरत के हिसाब से फोन चुना जाएगा, उसी आधार पर अलग ब्रांड बेस्ट माना जा सकता है. यही वजह है कि चीन के स्मार्टफोन बाजार में Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo और Vivo अलग-अलग खूबियों के साथ कंप्टीशन कर रहे हैं.
Published at : 27 Sep 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Smartphone Chinese Smartphones TECH NEWS HINDI

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