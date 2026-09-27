चीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!

Huawei लंबे समय से चीन की प्रमुख टेक कंपनियों में शामिल है. कंपनी ने टेलीकॉम उपकरणों से शुरुआत की थी और बाद में स्मार्टफोन बाजार में उतरी. मौजूदा समय में Huawei अपने HarmonyOS और Kirin चिप्स के साथ अलग इकोसिस्टम पर काम कर रही है. कंपनी का फोकस प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और फोल्डेबल स्मार्टफोन पर काफी ज्यादा है. Mate XT सीरीज में कंपनी ट्राई-फोल्ड डिजाइन तक लेकर आई है. रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली छमाही में चीन के घरेलू स्मार्टफोन शिपमेंट में Huawei ने मजबूत प्रदर्शन किया है.