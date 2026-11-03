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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBest Budget Smartphones : 15,000 से कम में चाहिए शानदार स्मार्टफोन? ये हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन

Best Budget Smartphones : 15,000 से कम में चाहिए शानदार स्मार्टफोन? ये हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन

15 हजार रुपये से कम में नया 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं? इस बजट में POCO, Motorola, Samsung और Infinix जैसे ब्रांड्स कई शानदार ऑप्शन दे रहे हैं. जानिए आपके लिए कौन-से फोन बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Nov 2026 02:06 PM (IST)
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  • POCO, Motorola, Samsung जैसे ब्रांड्स अच्छे विकल्प देते हैं.

Best Budget Smartphones : स्मार्टफोन मार्केट में अब कम बजट में भी कई अच्छे फोन मिल जाते हैं. इनमें 5G नेटवर्क, बड़ी बैटरी, अच्छे कैमरे और शानदार डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं. ऐसे में अगर आप अपना पहला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं या पुराने फोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो 15 हजार के बजट में कई ब्रांड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे. इनमें POCO, Motorola, Samsung और Ai+ जैसे ब्रांड शामिल हैं. तो आइए जानते हैं कि 15,000 से कम में शानदार स्मार्टफोन बेस्ट ऑप्शन कौन-से हैं. 

15,000 से कम में शानदार स्मार्टफोन बेस्ट ऑप्शन कौन-से हैं

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1. POCO M7 Pro 5G - इस बजट में POCO M7 Pro 5G अच्छा ऑप्शन है. इसमें MediaTek Dimensity 7025 Ultra प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है. फोन में 6.67 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले दी गई है. फोटोग्राफी के लिए 50MP और 2MP का रियर कैमरा सेटअप है. वहीं, 20MP का फ्रंट कैमरा और 5110mAh की बैटरी मिलती है. इसमें 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है. इसकी कीमत 14,999 रुपये है. 

2. Moto G64 - Motorola का Moto G64 भी इस बजट में शामिल है. इसमें MediaTek Dimensity 7025 प्रोसेसर के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है. फोन में 6.5 इंच की 120Hz IPS LCD डिस्प्ले है. इसके रियर में 50MP और 8MP के दो कैमरे दिए गए हैं. सेल्फी के लिए 16MP कैमरा और 6000mAh बैटरी मिलती है और इसकी शुरूआती कीमत 13 हजार से 14 हजार रुपये के बीच है. 

3. Realme P3x  - Realme P3x उन लोगों के लिए ऑप्शन है, जो कम कीमत में 5G स्मार्टफोन चाहते हैं. इसमें Dimensity 6400 प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है. फोन में 6.72 इंच की डिस्प्ले, 50MP का मुख्य कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसकी 6000mAh बैटरी 45W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसकी शुरूआती कीमत 12,999 है. 

यह भी पढ़ें - Karbonn Rebel Series Launch: Karbonn Rebel और Rebel Pro 5G लॉन्च, जानें किसे खरीदना सही?

4. Samsung Galaxy F16 5G - Samsung के इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है. इसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है. फोन की खासियत इसकी 6.7 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले है. फोटोग्राफी के लिए 50MP, 5MP और 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 5000mAh बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. इसकी कीमत 12,499 रुपये है. 

5. Infinix Note 50X 5G - Infinix Note 50X में MediaTek Dimensity 7300 Ultimate प्रोसेसर दिया गया है. इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में 50MP का रियर कैमरा मिलता है. फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा, 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले और 5500mAh बैटरी दी गई है. इसमें 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है. इसकी कीमत 13,499 है. 

6. Lava Virat V1 5G - Lava Virat V1 5G में Unisoc T8200 प्रोसेसर मिलता है. फोन में 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 6.75 इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है. फोटोग्राफी के लिए 13MP का रियर और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसकी 6000mAh बैटरी 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसकी कीमत 12,799 है. 

7. Ai+ Nova 2 5G - Ai+ Nova 2 5G भी इस प्राइस रेंज में एक ऑप्शन है. इसमें Unisoc T8200 प्रोसेसर, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलती है. फोन में 50MP और 2MP का रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. वहीं 8MP का फ्रंट कैमरा, 6.75 इंच की IPS LCD डिस्प्ले और 6000mAh बैटरी मिलती है. इसमें 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है. इसकी कीमत 13,180 रुपये हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 02:06 PM (IST)
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