स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड से कितना अलग है Temple, कैसे करता है काम?

कई लोगों को लगते है कि तीनों ही डिवाइस एक जैसा ही काम करते हैं. तो आपको बता दें ऐसा नहीं है स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड का काम आपके रोज के कदम गिनना, कैलोरी बर्न का हिसाब रखना और दिल की धड़कन मापना होता है. इसके उलट टेंपल डिवाइस का फोकस सीधे आपके दिमाग पर है. इसे माथे के साइड में यानी कनपटी पर लगाया जाता है. जिसे अंग्रेजी में टेंपल ही कहते हैं. यह डिवाइस कलाई की नब्ज के बजाय सीधे दिमाग की नसों में होने वाले बदलावों को बारीकी से ट्रैक करता है.