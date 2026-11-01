आज से बदल गया कॉलिंग का तरीका, अब पूछना नहीं पड़ेगा 'कौन बोल रहा है'?

इस नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि अब आपको कॉलर का नाम जानने के लिए Truecaller जैसे किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा. जैसे ही किसी अनजान भारतीय नंबर से आपके पास कॉल आएगी, फोन की स्क्रीन पर नंबर के साथ-साथ उस इंसान का रजिस्टर्ड नाम भी अपने आप फ्लैश हो जाएगा. इसके लिए यूजर्स को न तो कोई ऐप डाउनलोड करना होगा और न ही अलग से कोई सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी.