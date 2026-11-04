फोन की मेमोरी लगभग भर जाने पर भी डिवाइस ठीक से काम नहीं करता है. Google के अनुसार, अगर फोन में 10 प्रतिशत या उससे कम स्टोरेज खाली बची है तो उसमें क्रैश होने जैसी समस्याएं आ सकती हैं. इससे बचने के लिए पुराने फोटो, वीडियो, डाउनलोड की गई फाइलें और यूज में नहीं आने वाले ऐप्स हटाएं. इसके लिए Settings में Storage ऑप्शन खोलें. Samsung फोन में यह सुविधा Battery and Device Care के अंदर मिलती है. जरूरत पड़ने पर जरूरी फाइलों को क्लाउड पर सेव कर सकते हैं या सपोर्ट मिलने पर माइक्रोएसडी कार्ड का यूज कर सकते हैं.