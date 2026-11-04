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Android Phone Crash Problem : बार-बार क्रैश होकर परेशान कर रहा Android फोन? इन तरीकों से करें ठीक
Android फोन भी बार-बार बंद या रीस्टार्ट हो रहा है? Google ने इस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ आसान तरीके बताए हैं. जानिए कैसे कुछ सेटिंग्स बदलकर फोन की क्रैश होने की समस्या को ठीक कर सकते हैं.
Android Phone Crash Problem : स्मार्टफोन का यूज करते समय अचानक उसका बंद हो जाना या बार-बार रीस्टार्ट होना किसी को भी परेशान कर सकता है. कई बार फोन को एक बार बंद करके दोबारा चालू करने से समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. इसकी वजह फोन में मौजूद कोई खराब ऐप, स्टोरेज की कमी या डिवाइस का ज्यादा गर्म होना हो सकता है. Google के मुताबिक, Android फोन के बार-बार क्रैश होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. ऐसे में कुछ आसान तरीके अपनाकर इस परेशानी को दूर किया जा सकता है.
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