'रामायण' के डर से टली 'गॉडजिला माइनस जीरो'! भारत में अब इस दिन रिलीज होगी फिल्म

जापानी मॉन्स्टर फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' की रिलीज का भारतीय फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म का रणबीर कपूर की 'रामायण' से क्लैश होना था. लेकिन 'गॉडजिला माइनस जीरो' लगता है भारत में 'रामायण' से डर गई है. इसके चलते मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है. जानते हैं 'गॉडजिला माइनस जीरो' भारत में अब कब रिलीज होगी.

'गॉडजिला माइनस जीरो' की भारत में रिलीज डेट टली?

'गॉडजिला माइनस जीरो' भारत में ऑफिशियली 6 नवंबर को रिलीज होनी थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपू ​​की 'रामायण: पार्ट वन' के साथ सीधी टक्कर से बचने के लिए मेकर्स ने इसकी रिलीज आगे बढ़ा दी है और अब ये 20 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. बता दें कि ताकाशी यामाजाकी के निर्देशन में बनी यह फिल्म जापान में 3 नवंबर को और उत्तरी अमेरिका में 6 नवंबर को रिलीज होगी, वहीं भारतीय दर्शकों को इसके लिए दो और हफ्ते इंतजार करना होगा.

यह फैसला आईमैक्स और अन्य प्रीमियम-फॉर्मेट स्क्रीन्स की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि 5 नवंबर को 'रामायण' के रिलीज होने के बाद, इन स्क्रीन्स के उसी फिल्म के लिए पूरी तरह बिजी रहने की उम्मीद है.

'गॉडजिला माइनस जीरो' की रिलीज भारत में क्यों टली?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'रामायण' को दो हफ्तों के लिए IMAX में एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाने का मौका मिल गया था, जिससे दूसरी फिल्मों के लिए प्रीमियम स्क्रीन पर जगह बहुत कम बचती. 'गोडज़िला माइनस जीरो' खास तौर पर IMAX के लिए ही बनाई गई है, इसलिए यह इस फॉर्मेट पर काफी डिपेंड है. अगर यह फिल्म 'रामायण' के साथ रिलीज़ होती, तो इसे प्रीमियम स्क्रीन पर बहुत कम शो मिल पाते, जिसका असर इसके ओपनिंग वीकेंड की कमाई पर पड़ सकता था. इस कारण इसकी रिलीज डेट टाली गई है. रिलीज टलने से इस जापानी फिल्म को अब बेहतर शो-टाइम मिल सकेंगे और यह अपने शानदार विजुअल प्रेजेंटेशन का पूरा फायदा उठा पाएगी.

'गॉडजिला माइनस जीरो' के सामने है एक और चुनौती

'गॉडज़िला माइनस ज़ीरो'की रिलीज डेट बेशक आगे बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी गई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बिना किसी मुकाबले के थियेटर में जगह मिल जाएगी. बता दें कि हॉलीवुड की फिल्म 'द हंगर गेम्स: सनराइज ऑन द रीपिंग' भी 20 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है, और उम्मीद है कि भारत में प्रीमियम-फॉर्मेट स्क्रीनिंग के लिए इन दोनों फिल्मों के बीच मुकाबला होगा.

वहीं, दर्शकों की डिमांड के आधार पर, 'रामायण' के पास भी अपने तीसरे हफ्ते में IMAX शो की अच्छी-खासी संख्या बनी रह सकती है. इससे सिनेमाघर मालिकों के लिए एक दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि उन्हें लीमिटेड प्रीमियम-स्क्रीन क्षमता को तीन बड़ी फिल्मों के बीच बांटना होगा.

गॉडजिला माइनस जीरो के बारे में

गॉडजिला माइनस जीरो का निर्देशन ताकाशी यामाजाकी ने किया है. उन्होंने गॉडजिला माइनस वन को भी निर्देशित किया था. गॉडजिला माइनस वन ने ग्लोबली 116 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जापानी फिल्म बनी थी.

वहीं सीक्वल में रयुनोसुके कामिकी और मिनामी हमाबे एक बार फिर साथ काम कर रहे है. पिछली फिल्म की ऐतिहासिक सफलता के बाद इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. देखने वाली बात होगी कि गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज के बाद कैसा परफॉर्म कर पाती है.