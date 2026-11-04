अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हो गया है. इस चुनाव का असर भारत पर देखने को मिलने वाला है. काउंटिंग चल रही है और जल्द ही इसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं. भारतवंशियों ने अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. आइए आपको उन भारतवंशी लोगों के बारे में बताते हैं कि किसने जीत हासिल की है और कौन हार का सामना कर रहा है.

रो खन्ना, अमी बेरा, प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम उन भारतीय-अमेरिकी सांसदों में शामिल हैं जो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में फिर से चुने जाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के ही पिया डंडिया और अमिश शाह भी चुनावी मैदान में हैं.

किसे मिली जीत

फ्लोरिडा से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पिया डांडिया ने जीत दर्ज की है. पिया ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से जीत हासिल की है. डिसीजन डेस्क एचक्यू ने उन्हें विजेता घोषित किया है. पिया को लगभग 52.2 फीसदी वोट मिले हैं.

डेमोक्रेटिक पार्टी के सुहास सुब्रमण्यम और अरुणा मिलर ने भी जीत हासिल की हैं. ये दोनों पहले भी चुनाव जीत चुके हैं. वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में सुब्रमण्यम को 63 परसेंट वोट मिले हैं. ये उनका प्रतिनिधि सभा में दूसरा कार्यकाल रहेगा. 2024 में वो वर्जीनिया से कांग्रेस पहुंचने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी बने थे.

अरूणा मिलर भी दोबारा जीतीं

मैरीलैंड में भारतीय मूल की अरूणा मिलर ने भी जीत हासिल की है. जीतने के बाद वो दोबारा उपराज्यपाल के पद पर बैठेंगी.

विवेक रामास्वामी को मिली हार

मिडटर्म चुनाव में ओहियो के गवर्नर पद की रेस में भारतीय मूल के रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी को हार का सामना करना पड़ा है. उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार डॉ. एमी एक्टन ने हराया है.

इन तीनों के अलावा कई भारत मूल के लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़े हैं. इसमें रितेश टंडन, नीरव सेठ, डॉ अमीश शाह,महेश गनोरकर, संदीप दीक्षित, अनिल कुमार शामिल हैं.

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