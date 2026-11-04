अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है. पूरा परिवार इस शादी की तैयारी में जुटा है. कौन मेहमान होगा, कौन-कौन नेता-मंत्री आएगा इन सबकी लिस्ट बन रही है. सबको शादी का कार्ड भेजा जा रहा है. इस शाही शादी में अनंत सिंह एक प्रतियोगिता भी कराने वाले हैं. इस प्रतियोगिता में जो पहला विजेता होगा उसे थार मिलेगा.

अनंत सिंह के एक्स हैंडल से बीते मंगलवार (03 नवंबर, 2026) को पोस्ट करते हुए यह बताया गया कि बेटी के विवाह पर उनके पैतृक गांव नदवां (लदमा) में एक भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. इस रोमांचक प्रतियोगिता में भारत के कोने-कोने से एक से बढ़कर एक नामी और चर्चित घोड़े अपनी रफ्तार, कौशल और दमखम का प्रदर्शन करने पहुंचेंगे.

हमारी छोटी बिटिया के शुभ विवाह के पावन अवसर पर अपने पैतृक गांव नदवाँ (बाढ़) में एक भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस रोमांचक प्रतियोगिता में भारतवर्ष के कोने-कोने से एक से बढ़कर एक नामी एवं चर्चित घोड़े अपनी रफ्तार, कौशल और दमखम का प्रदर्शन करने पहुंचेंगे। https://t.co/X4HJz3h8FD — Anant Kumar Singh (@MLA_AnantSingh) November 3, 2026

विजेताओं के लिए पुरस्कार की घोषणा

प्रथम पुरस्कार- महिंद्रा थार

द्वितीय पुरस्कार- मोटरसाइकिल

तृतीय पुरस्कार- स्कूटी

कार्यक्रम की जानकारी

दिनांक- 25 नवंबर 2026

समय- दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

स्थान- नदवां/लदमा (बाढ़)

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अनंत सिंह पहले भी कराते रहे हैं प्रतियोगिता

बेटी की शादी पर प्रतियोगिता थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन बता दें कि अनंत सिंह इस तरह के आयोजन कराते रहे हैं. इसी साल उन्होंने अपने गांव लदमा में विवेका पहलवान की पहली पूण्यतिथि के मौके पर दंगल का आयोजन कराया था. लदमा गांव में अखाड़ा बनाया गया था. इसमें कई देशों के पहलवानों को बुलाया गया था. कई राज्यों से दंगल देखने के लिए लोग पहुंचे थे.

अब अनंत सिंह की बेटी की शादी है तो ऐसे में इसके लिए भव्य तैयारी हो रही है. अलग-अलग तरह के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं. 25 नवंबर को होने वाली इस शादी पर सबकी नजरें टिकी हैं. देखने वाली बात होगी कि इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कौन विजेता होता है.

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