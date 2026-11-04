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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार

अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है. इसी दिन घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा. इसके लिए समय भी तय कर लिया गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Nov 2026 10:06 AM (IST)
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मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है. पूरा परिवार इस शादी की तैयारी में जुटा है. कौन मेहमान होगा, कौन-कौन नेता-मंत्री आएगा इन सबकी लिस्ट बन रही है. सबको शादी का कार्ड भेजा जा रहा है. इस शाही शादी में अनंत सिंह एक प्रतियोगिता भी कराने वाले हैं. इस प्रतियोगिता में जो पहला विजेता होगा उसे थार मिलेगा.

अनंत सिंह के एक्स हैंडल से बीते मंगलवार (03 नवंबर, 2026) को पोस्ट करते हुए यह बताया गया कि बेटी के विवाह पर उनके पैतृक गांव नदवां (लदमा) में एक भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. इस रोमांचक प्रतियोगिता में भारत के कोने-कोने से एक से बढ़कर एक नामी और चर्चित घोड़े अपनी रफ्तार, कौशल और दमखम का प्रदर्शन करने पहुंचेंगे. 

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विजेताओं के लिए पुरस्कार की घोषणा

  • प्रथम पुरस्कार- महिंद्रा थार
  • द्वितीय पुरस्कार- मोटरसाइकिल
  • तृतीय पुरस्कार- स्कूटी

कार्यक्रम की जानकारी

  • दिनांक- 25 नवंबर 2026
  • समय- दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
  • स्थान- नदवां/लदमा (बाढ़)

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अनंत सिंह पहले भी कराते रहे हैं प्रतियोगिता

बेटी की शादी पर प्रतियोगिता थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन बता दें कि अनंत सिंह इस तरह के आयोजन कराते रहे हैं. इसी साल उन्होंने अपने गांव लदमा में विवेका पहलवान की पहली पूण्यतिथि के मौके पर दंगल का आयोजन कराया था. लदमा गांव में अखाड़ा बनाया गया था. इसमें कई देशों के पहलवानों को बुलाया गया था. कई राज्यों से दंगल देखने के लिए लोग पहुंचे थे. 

अब अनंत सिंह की बेटी की शादी है तो ऐसे में इसके लिए भव्य तैयारी हो रही है. अलग-अलग तरह के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं. 25 नवंबर को होने वाली इस शादी पर सबकी नजरें टिकी हैं. देखने वाली बात होगी कि इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कौन विजेता होता है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Nov 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS
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