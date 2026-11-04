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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'

ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने यूएस मिडटर्म चुनाव में ट्रंप के हारने पर छुटकी ली है. उन्होंने कहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार होते तो ट्रंप नहीं हारते.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 04 Nov 2026 11:06 AM (IST)
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यूएस मिडटर्म चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं. मिडटर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगने वाला है. ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन हारने वाली है. रिपब्लिकन हार के करीब हैं. ट्रंप ने भी लगता है अपनी हार स्वीकार कर ली है उन्होंने  पार्टी के पिछड़ने पर रिएक्ट किया है. ट्रंप के पिछड़ने पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने छुटकी ली है. उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार होते तो वो नहीं हारते.

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ सीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है. ट्रंप ने अपनी हार मानने के साथ कहा है कि अगर मैं बैलेट पर नहीं था, और अगर होता, तो हम भारी बहुमत से जीत जाते.

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दीपके ने कसा तंज
अभिजीती दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ज्ञानेश कुमार ट्रंप के साथ ऐसा कभी नहीं होने देते.दीपके के इस पोस्ट पर आशुतोष रांका ने हंसने वाली इमोजी शेयर की है.

आशुतोष रांका ने ब्राजील, सर्बिया और यूएस में हार को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने तीनों देशों के नाम लिखकर स्माइली पोस्ट की है. इसे शेयर करते हुए दीपके ने लिखा, लोग नफरत की राजनीति के खिलाफ वोट कर रहे हैं, और जवाबदेही, नौकरियों तथा किफायती जीवन-यापन के पक्ष में वोट कर रहे हैं.

ट्रंप ने नतीजों पर किया रिएक्ट
रिपब्लिकन पार्टी के पिछड़ने पर ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार कर ली है. उन्होंने कहा, मैं बैलेट पर नहीं था, और अगर होता, तो हम भारी बहुमत से जीत जाते. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.'

बता दें यूएस मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक 53 सीटों पर आगे चल रहे हैं. जबकि रिपब्लिकन 40 सीटों पर हैं. वहीं हाउस में डेमोक्रेटिक 197 सीटों पर आगे हैं और रिपब्लिकन 114 पर ही हैं.

ये भी पढ़ें: पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 04 Nov 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Donald Trump CJP DONALD Trump Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka US Midterm Election
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