ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'

यूएस मिडटर्म चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं. मिडटर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगने वाला है. ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन हारने वाली है. रिपब्लिकन हार के करीब हैं. ट्रंप ने भी लगता है अपनी हार स्वीकार कर ली है उन्होंने पार्टी के पिछड़ने पर रिएक्ट किया है. ट्रंप के पिछड़ने पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने छुटकी ली है. उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार होते तो वो नहीं हारते.

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ सीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है. ट्रंप ने अपनी हार मानने के साथ कहा है कि अगर मैं बैलेट पर नहीं था, और अगर होता, तो हम भारी बहुमत से जीत जाते.

दीपके ने कसा तंज

अभिजीती दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ज्ञानेश कुमार ट्रंप के साथ ऐसा कभी नहीं होने देते.दीपके के इस पोस्ट पर आशुतोष रांका ने हंसने वाली इमोजी शेयर की है.

Gyanesh Kumar would’ve never let this happen to Trump. #JustSaying — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 4, 2026

आशुतोष रांका ने ब्राजील, सर्बिया और यूएस में हार को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने तीनों देशों के नाम लिखकर स्माइली पोस्ट की है. इसे शेयर करते हुए दीपके ने लिखा, लोग नफरत की राजनीति के खिलाफ वोट कर रहे हैं, और जवाबदेही, नौकरियों तथा किफायती जीवन-यापन के पक्ष में वोट कर रहे हैं.

People voting against hate politics and voting for accountability, jobs, and affordable living. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 4, 2026

ट्रंप ने नतीजों पर किया रिएक्ट

रिपब्लिकन पार्टी के पिछड़ने पर ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार कर ली है. उन्होंने कहा, मैं बैलेट पर नहीं था, और अगर होता, तो हम भारी बहुमत से जीत जाते. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.'

बता दें यूएस मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक 53 सीटों पर आगे चल रहे हैं. जबकि रिपब्लिकन 40 सीटों पर हैं. वहीं हाउस में डेमोक्रेटिक 197 सीटों पर आगे हैं और रिपब्लिकन 114 पर ही हैं.

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