इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि आपके फोन की स्टोरेज किसी मोटी किताब की तरह है. जब आप कोई फोटो या वीडियो डिलीट करते हैंतो फोन किताब के अंदर से वह पन्ना नहीं फाड़ता बल्कि सिर्फ सबसे आगे बने Index से उस फोटो का नाम और पता मिटा देता है. फोन का सिस्टम यह मान लेता है कि वह जगह अब खाली है. जबकि असलियत में आपकी फोटो उस मेमोरी चिप के कोने में जस की तस पड़ी रहती है.