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Wi-Fi Router Overheating : क्या आपका Wi-Fi राउटर जरूरत से ज्यादा गर्म है? ऐसे पहचानें खतरे के संकेत
क्या आपका Wi-Fi राउटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है? लगातार गर्म रहने पर इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. जानिए राउटर के गर्म होने की वजह और किन संकेतों पर आपको सावधान हो जाना चाहिए.
घर में इंटरनेट धीमा होने या Wi-Fi बार-बार डिस्कनेक्ट होने पर अक्सर लोग अपने राउटर की सेटिंग चेक करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका राउटर कितना गर्म हो रहा है? लगातार इंटरनेट चलने के कारण राउटर भी गर्म हो सकता है, हालांकि हर बार इसका गर्म होना किसी खराबी का संकेत नहीं होता है. परेशानी तब हो सकती है, जब डिवाइस जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगे. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि राउटर को किस जगह रखा गया है और उसकी गर्मी कम करने के लिए क्या किया जा सकता है.
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