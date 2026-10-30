राउटर को सही तरीके से चलाने के लिए यह देखना भी जरूरी है कि उसके आसपास कितनी गर्मी या ठंडक है. Google के Nest Wifi Pro को ऐसी जगह यूज करने की सलाह नहीं दी गई है, जहां तापमान 32 डिग्री फारेनहाइट से कम या 95 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा हो. वहीं TP-Link Archer AX55 के लिए तापमान की सीमा 32 से 104 डिग्री फारेनहाइट तय की गई है. ये तापमान राउटर के आसपास की हवा के हैं. अलग-अलग मॉडल के लिए यह सीमा अलग हो सकती है, इसलिए अपने राउटर की गाइड में दी गई जानकारी जरूर देखें.