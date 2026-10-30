ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWi-Fi Router Overheating : क्या आपका Wi-Fi राउटर जरूरत से ज्यादा गर्म है? ऐसे पहचानें खतरे के संकेत

Wi-Fi Router Overheating : क्या आपका Wi-Fi राउटर जरूरत से ज्यादा गर्म है? ऐसे पहचानें खतरे के संकेत

क्या आपका Wi-Fi राउटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है? लगातार गर्म रहने पर इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. जानिए राउटर के गर्म होने की वजह और किन संकेतों पर आपको सावधान हो जाना चाहिए.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 30 Oct 2026 10:26 AM (IST)
क्या आपका Wi-Fi राउटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है? लगातार गर्म रहने पर इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. जानिए राउटर के गर्म होने की वजह और किन संकेतों पर आपको सावधान हो जाना चाहिए.

घर में इंटरनेट धीमा होने या Wi-Fi बार-बार डिस्कनेक्ट होने पर अक्सर लोग अपने राउटर की सेटिंग चेक करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका राउटर कितना गर्म हो रहा है? लगातार इंटरनेट चलने के कारण राउटर भी गर्म हो सकता है, हालांकि हर बार इसका गर्म होना किसी खराबी का संकेत नहीं होता है. परेशानी तब हो सकती है, जब डिवाइस जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगे. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि राउटर को किस जगह रखा गया है और उसकी गर्मी कम करने के लिए क्या किया जा सकता है.

1/6
Wi-Fi राउटर लगातार काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इसलिए यूज के दौरान उसका थोड़ा गर्म होना सामान्य हो सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि राउटर खराब हो रहा है, हालांकि हर राउटर की सुरक्षित ऑपरेटिंग कंडीशन अलग हो सकती है. इसलिए सिर्फ हाथ लगाकर उसका तापमान महसूस करने की जगह कंपनी की ओर से दी गई जानकारी देखना बेहतर है.
Wi-Fi राउटर लगातार काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इसलिए यूज के दौरान उसका थोड़ा गर्म होना सामान्य हो सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि राउटर खराब हो रहा है, हालांकि हर राउटर की सुरक्षित ऑपरेटिंग कंडीशन अलग हो सकती है. इसलिए सिर्फ हाथ लगाकर उसका तापमान महसूस करने की जगह कंपनी की ओर से दी गई जानकारी देखना बेहतर है.
2/6
राउटर को सही तरीके से चलाने के लिए यह देखना भी जरूरी है कि उसके आसपास कितनी गर्मी या ठंडक है. Google के Nest Wifi Pro को ऐसी जगह यूज करने की सलाह नहीं दी गई है, जहां तापमान 32 डिग्री फारेनहाइट से कम या 95 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा हो. वहीं TP-Link Archer AX55 के लिए तापमान की सीमा 32 से 104 डिग्री फारेनहाइट तय की गई है. ये तापमान राउटर के आसपास की हवा के हैं. अलग-अलग मॉडल के लिए यह सीमा अलग हो सकती है, इसलिए अपने राउटर की गाइड में दी गई जानकारी जरूर देखें.
राउटर को सही तरीके से चलाने के लिए यह देखना भी जरूरी है कि उसके आसपास कितनी गर्मी या ठंडक है. Google के Nest Wifi Pro को ऐसी जगह यूज करने की सलाह नहीं दी गई है, जहां तापमान 32 डिग्री फारेनहाइट से कम या 95 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा हो. वहीं TP-Link Archer AX55 के लिए तापमान की सीमा 32 से 104 डिग्री फारेनहाइट तय की गई है. ये तापमान राउटर के आसपास की हवा के हैं. अलग-अलग मॉडल के लिए यह सीमा अलग हो सकती है, इसलिए अपने राउटर की गाइड में दी गई जानकारी जरूर देखें.
3/6
अगर आपका राउटर ऐसी जगह रखा है, जहां लंबे समय तक सीधी धूप आती है, तो उसे सूरज की गर्मी भी झेलनी पड़ सकती है. इससे डिवाइस के अंदर पैदा होने वाली गर्मी के साथ अतिरिक्त गर्मी भी जुड़ जाती है. इसलिए राउटर की जगह तय करते समय आसपास के तापमान का ध्यान रखें.
अगर आपका राउटर ऐसी जगह रखा है, जहां लंबे समय तक सीधी धूप आती है, तो उसे सूरज की गर्मी भी झेलनी पड़ सकती है. इससे डिवाइस के अंदर पैदा होने वाली गर्मी के साथ अतिरिक्त गर्मी भी जुड़ जाती है. इसलिए राउटर की जगह तय करते समय आसपास के तापमान का ध्यान रखें.
4/6
सर्दियों में घर का हीटर चालू होने पर उसके पास रखे राउटर को भी अतिरिक्त गर्मी मिल सकती है. हो सकता है कि आपने राउटर गर्मियों में ऐसी जगह रखा हो, जहां तापमान सामान्य रहता था. लेकिन ठंड के मौसम में हीटर चलने पर वही जगह उसके लिए सही न रहे.
सर्दियों में घर का हीटर चालू होने पर उसके पास रखे राउटर को भी अतिरिक्त गर्मी मिल सकती है. हो सकता है कि आपने राउटर गर्मियों में ऐसी जगह रखा हो, जहां तापमान सामान्य रहता था. लेकिन ठंड के मौसम में हीटर चलने पर वही जगह उसके लिए सही न रहे.
5/6
राउटर को खुली और हवादार जगह पर रखें. उसके ऊपर कोई सामान या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न रखें. साथ ही उसके वेंट और बाहरी पोर्ट पर जमी धूल साफ रखें. धूल जमा होने से गर्म हवा बाहर निकलने का रास्ता बाधित हो सकता है, जिससे डिवाइस की गर्मी बढ़ सकती है.
राउटर को खुली और हवादार जगह पर रखें. उसके ऊपर कोई सामान या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न रखें. साथ ही उसके वेंट और बाहरी पोर्ट पर जमी धूल साफ रखें. धूल जमा होने से गर्म हवा बाहर निकलने का रास्ता बाधित हो सकता है, जिससे डिवाइस की गर्मी बढ़ सकती है.
6/6
अगर राउटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए, तो उसका पावर कनेक्शन निकाल दें. इसके बाद उसे किसी ठंडी जगह पर रखें और पूरी तरह ठंडा होने तक दोबारा चालू न करें. उसके पावर एडॉप्टर को भी हवादार जगह पर रखें. हमेशा राउटर के साथ मिला एडॉप्टर ही यूज करें, उसकी जगह किसी दूसरे ब्रांड का एडॉप्टर न लगाएं. अगर राउटर लगातार जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसे बदलने का समय आ गया है.
अगर राउटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए, तो उसका पावर कनेक्शन निकाल दें. इसके बाद उसे किसी ठंडी जगह पर रखें और पूरी तरह ठंडा होने तक दोबारा चालू न करें. उसके पावर एडॉप्टर को भी हवादार जगह पर रखें. हमेशा राउटर के साथ मिला एडॉप्टर ही यूज करें, उसकी जगह किसी दूसरे ब्रांड का एडॉप्टर न लगाएं. अगर राउटर लगातार जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसे बदलने का समय आ गया है.
Published at : 30 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, आपको भी हो सकता है नुकसान
रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, आपको भी हो सकता है नुकसान
टेक्नोलॉजी
Ai+ Smartphone Price Hike: Ai+ फोन खरीदने के लिए अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, जानें नई कीमतें
Ai+ फोन खरीदने के लिए अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, जानें नई कीमतें
टेक्नोलॉजी
चालू तो हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता ट्रिमर, आजमाएं ये तरीका
चालू तो हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता ट्रिमर, आजमाएं ये तरीका
टेक्नोलॉजी
Apple Touchscreen MacBook Pro : MacBook Pro में 16TB स्टोरेज या नया लैपटॉप? Apple की कीमत चौंकाएगी
MacBook Pro में 16TB स्टोरेज या नया लैपटॉप? Apple की कीमत चौंकाएगी
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी न्यूज़
एबीपी न्यूज़
वाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
बॉलीवुड
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
विश्व
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
एग्रीकल्चर
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
फूड
Moong Dal Halwa: इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget