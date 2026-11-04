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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVideo Editing Tips : वीडियो में डालना है क्रिएटिविटी का तड़का? जानें एडिटिंग के नए तरीके

Video Editing Tips : वीडियो में डालना है क्रिएटिविटी का तड़का? जानें एडिटिंग के नए तरीके

Video Editing Tips : वीडियो को शानदार बनाने के लिए सिर्फ अच्छी फुटेज काफी नहीं, उसकी एडिटिंग भी जरूरी है. जानिए ऐसे वीडियो एडिटिंग टिप्स, जो आपके कंटेंट को ज्यादा क्रिएटिव बनाने में मदद करेंगे.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Nov 2026 06:59 AM (IST)
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  • साफ़ ऑडियो और कलर करेक्शन से वीडियो गुणवत्ता बढ़ाएं.

Video Editing Tips : सोशल मीडिया रील्स से लेकर यूट्यूब वीडियो और शॉर्ट फिल्मों तक, हर जगह कंटेंट के साथ उसकी एडिटिंग भी जरूरी है. कई बार नॉर्मल फुटेज को भी शानदार एडिटिंग के जरिए इतना दिलचस्प बनाया जा सकता है कि यूजर उसे आखिर तक देखना पसंद करें. ऐसे में वीडियो एडिटिंग करते समय हर छोटी-बड़ी चीज पर ध्यान देना जरूरी है. अगर आप भी वीडियो एडिटिंग की शुरुआत कर रहे हैं या अपने काम को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ टिप्स, जो आपकी एडिटिंग को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं.

वीडियो में सबटाइटल और कैप्शन जरूर लगाएं

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आजकल सोशल मीडिया पर बिना आवाज के वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या भी काफी है. ऐसे में कैप्शन और सबटाइटल वीडियो को समझना आसान बनाते हैं. इससे उन लोगों को भी मदद मिलती है जिन्हें सुनने में परेशानी होती है या जो दूसरी भाषा में वीडियो देख रहे होते हैं. कई प्लेटफॉर्म ऑटोमैटिक कैप्शन की सुविधा देते हैं, लेकिन उनमें गलतियां हो सकती हैं. इसलिए वीडियो अपलोड करने से पहले टेक्स्ट की जांच जरूर करें.

मोशन ग्राफिक्स से बढ़ाएं वीडियो की खूबसूरती

वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मोशन ग्राफिक्स का यूज किया जा सकता है. इसमें स्क्रीन पर टेक्स्ट, लोगो, एनिमेशन और अलग-अलग तरह के विजुअल इफेक्ट्स शामिल होते हैं. लोअर थर्ड टाइटल की मदद से स्क्रीन के निचले हिस्से में किसी व्यक्ति का नाम या जरूरी जानकारी दिखाई जा सकती है. इसके लिए Adobe After Effects, Illustrator और Blender जैसे सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकते हैं.

अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स समझें

सही सॉफ्टवेयर चुनने के साथ उसके फीचर्स की जानकारी होना भी जरूरी है. Adobe Premiere Pro में मल्टी-कैमरा एडिटिंग और फुटेज को स्थिर करने जैसे फीचर्स मिलते हैं. Final Cut Pro भी एडिटिंग के लिए लोकप्रिय ऑप्शन है. वहीं DaVinci Resolve कलर ग्रेडिंग और ऑटो सबटाइटल जैसे फीचर्स देता है. शुरुआती लोग Apple के iMovie जैसे फ्री सॉफ्टवेयर से भी शुरुआत कर सकते हैं.

पुराने फुटेज को दोबारा करें यूज

हर वीडियो के लिए नए फुटेज शूट करना जरूरी नहीं है. पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो क्लिप को B-roll के रूप में दोबारा यूज किया जा सकता है. B-roll ऐसे अतिरिक्त विजुअल होते हैं, जो मुख्य वीडियो यानी A-roll को सपोर्ट करते हैं. जैसे ट्रैफिक की खबर में रिपोर्टर की आवाज के साथ सड़कों और गाड़ियों के सीन दिखाना. इससे वीडियो में विविधता आती है और एडिटिंग में लगने वाला समय भी बचता है.

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ऑडियो एडिटिंग को न करें नजरअंदाज

वीडियो में अच्छी तस्वीरों के साथ साफ आवाज भी जरूरी है. बैकग्राउंड म्यूजिक, बातचीत और साउंड इफेक्ट्स का वॉल्यूम सही रखना चाहिए. बातचीत की आवाज इतनी साफ हो कि यूजर्स आसानी से समझ सकें. साथ ही म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स वीडियो के माहौल के अनुरूप होने चाहिए. ऑडियो एडिटिंग के दौरान नॉइज हटाने और वॉल्यूम एडजस्ट करने जैसे फीचर्स भी काम आ सकते हैं.

कलर करेक्शन से दें एक जैसा लुक

कई बार वीडियो की फुटेज ज्यादा डार्क या फीकी दिखाई देती है. ऐसे में ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन और शैडो को एडजस्ट करके वीडियो का लुक बेहतर बनाया जा सकता है. खासकर जब अलग-अलग कैमरों से रिकॉर्ड किए गए क्लिप एक साथ यूज किए जा रहे हों, तब कलर करेक्शन जरूरी हो जाता है, हालांकि कलर को जरूरत से ज्यादा बदलने से बचना चाहिए.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 06:59 AM (IST)
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