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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीUSB Port Colors : USB पोर्ट के रंग क्यों बताते हैं स्पीड? USB-C में क्यों नहीं दिखता ये फर्क

USB Port Colors : USB पोर्ट के रंग क्यों बताते हैं स्पीड? USB-C में क्यों नहीं दिखता ये फर्क

लैपटॉप या कंप्यूटर में USB पोर्ट के रंग के पीछे डेटा ट्रांसफर स्पीड और चार्जिंग से जुड़े खास संकेत छिपे हैं. जानिए किस रंग के पोर्ट का क्या मतलब है और USB-C में उसकी क्षमता कैसे पहचानें.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 31 Oct 2026 09:41 AM (IST)
लैपटॉप या कंप्यूटर में USB पोर्ट के रंग के पीछे डेटा ट्रांसफर स्पीड और चार्जिंग से जुड़े खास संकेत छिपे हैं. जानिए किस रंग के पोर्ट का क्या मतलब है और USB-C में उसकी क्षमता कैसे पहचानें.

लैपटॉप, कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपने USB पोर्ट के अलग-अलग रंग जरूर देखे होंगे. किसी में नीला, किसी में काला तो किसी में लाल या पीला रंग नजर आता है. देखने में ये रंग भले ही नॉर्मल लगें, लेकिन कई बार इनके जरिए पोर्ट की स्पीड और चार्जिंग से जुड़ी क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है. खास बात यह है कि हर USB पोर्ट एक जैसी स्पीड से डेटा ट्रांसफर नहीं करता है. ज्यादातर कंपनियां इन्हें पहचान के लिए इस्तेमाल करती हैं. तो आइए जानते हैं कि USB पोर्ट के रंग उनकी स्पीड क्यों बताते हैं और USB-C में ये फर्क क्यों नहीं दिखता है.

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USB पोर्ट के अलग-अलग रंग उनकी स्पीड और क्षमता पहचानने में मदद करते हैं. जैसे नीला पोर्ट आमतौर पर 5Gbps तक डेटा ट्रांसफर कर सकता है, जबकि लाल पोर्ट की स्पीड 10Gbps से 20Gbps तक हो सकती है. वहीं काला पोर्ट USB 2.0 को दर्शाता है, हालांकि रंगों का कोई आधिकारिक नियम नहीं है. ऐसे में सही जानकारी के लिए डिवाइस की स्पेसिफिकेशन देखना जरूरी है.
USB पोर्ट के अलग-अलग रंग उनकी स्पीड और क्षमता पहचानने में मदद करते हैं. जैसे नीला पोर्ट आमतौर पर 5Gbps तक डेटा ट्रांसफर कर सकता है, जबकि लाल पोर्ट की स्पीड 10Gbps से 20Gbps तक हो सकती है. वहीं काला पोर्ट USB 2.0 को दर्शाता है, हालांकि रंगों का कोई आधिकारिक नियम नहीं है. ऐसे में सही जानकारी के लिए डिवाइस की स्पेसिफिकेशन देखना जरूरी है.
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सफेद रंग वाला पोर्ट पुराने USB 1.x स्टैंडर्ड को दर्शाता है. इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड 1.5 Mbps से 12 Mbps तक होती है. आज के समय में इसे पुराना कनेक्शन माना जाता है. काला रंग आमतौर पर USB 2.0 Hi-Speed पोर्ट की पहचान है और यह अधिकतम 480 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है. ऐसे पोर्ट आज भी कई डिवाइस में मिलते हैं.
सफेद रंग वाला पोर्ट पुराने USB 1.x स्टैंडर्ड को दर्शाता है. इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड 1.5 Mbps से 12 Mbps तक होती है. आज के समय में इसे पुराना कनेक्शन माना जाता है. काला रंग आमतौर पर USB 2.0 Hi-Speed पोर्ट की पहचान है और यह अधिकतम 480 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है. ऐसे पोर्ट आज भी कई डिवाइस में मिलते हैं.
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नीला रंग USB 3.0 SuperSpeed और इसके बाद के कुछ वर्जन जैसे USB 3.1 Gen 1 और USB 3.2 Gen 1 को दर्शाता है. इसकी अधिकतम स्पीड 5Gbps तक होती है. टील रंग के पोर्ट कम देखने को मिलते हैं. पहले इनका इस्तेमाल USB 3.1 Gen 2 के लिए किया जाता था. अब यह USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps स्टैंडर्ड से जुड़ा है, हालांकि इसका रंग कंपनियों के हिसाब से अलग हो सकता है.
नीला रंग USB 3.0 SuperSpeed और इसके बाद के कुछ वर्जन जैसे USB 3.1 Gen 1 और USB 3.2 Gen 1 को दर्शाता है. इसकी अधिकतम स्पीड 5Gbps तक होती है. टील रंग के पोर्ट कम देखने को मिलते हैं. पहले इनका इस्तेमाल USB 3.1 Gen 2 के लिए किया जाता था. अब यह USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps स्टैंडर्ड से जुड़ा है, हालांकि इसका रंग कंपनियों के हिसाब से अलग हो सकता है.
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लाल रंग वाले पोर्ट आमतौर पर USB 3.1 Gen 2 और USB 3.2 से जुड़े होते हैं. इनकी स्पीड 10Gbps से 20Gbps तक हो सकती है. कुछ डिवाइस में ये पोर्ट कंप्यूटर बंद होने या पावर ऑफ रहने पर भी कनेक्टेड डिवाइस को बिजली दे सकते हैं.
लाल रंग वाले पोर्ट आमतौर पर USB 3.1 Gen 2 और USB 3.2 से जुड़े होते हैं. इनकी स्पीड 10Gbps से 20Gbps तक हो सकती है. कुछ डिवाइस में ये पोर्ट कंप्यूटर बंद होने या पावर ऑफ रहने पर भी कनेक्टेड डिवाइस को बिजली दे सकते हैं.
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इन रंगों वाले पोर्ट ज्यादातर लैपटॉप में देखने को मिलते हैं. ये USB 2.0 या USB 3.0 हो सकते हैं. इनकी खासियत यह है कि कंप्यूटर स्लीप या स्टैंडबाय मोड में होने पर भी ये फोन जैसे डिवाइस चार्ज कर सकते हैं.
इन रंगों वाले पोर्ट ज्यादातर लैपटॉप में देखने को मिलते हैं. ये USB 2.0 या USB 3.0 हो सकते हैं. इनकी खासियत यह है कि कंप्यूटर स्लीप या स्टैंडबाय मोड में होने पर भी ये फोन जैसे डिवाइस चार्ज कर सकते हैं.
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USB-C पोर्ट से डेटा ट्रांसफर से लेकर चार्जिंग और ऑडियो-वीडियो कनेक्शन जैसे कई काम किए जा सकते हैं. यह Thunderbolt, DisplayPort और HDMI जैसी टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर सकता है. इसलिए इसकी क्षमता बताने के लिए रंगों की जगह SS, Thunderbolt और बिजली के निशान जैसे लोगो इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि कुछ कंपनियां पोर्ट पर कोई निशान भी नहीं देती हैं.. ऐसे में सही जानकारी के लिए डिवाइस का मैनुअल या उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग देखना बेहतर है.
USB-C पोर्ट से डेटा ट्रांसफर से लेकर चार्जिंग और ऑडियो-वीडियो कनेक्शन जैसे कई काम किए जा सकते हैं. यह Thunderbolt, DisplayPort और HDMI जैसी टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर सकता है. इसलिए इसकी क्षमता बताने के लिए रंगों की जगह SS, Thunderbolt और बिजली के निशान जैसे लोगो इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि कुछ कंपनियां पोर्ट पर कोई निशान भी नहीं देती हैं.. ऐसे में सही जानकारी के लिए डिवाइस का मैनुअल या उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग देखना बेहतर है.
Published at : 31 Oct 2026 09:41 AM (IST)
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