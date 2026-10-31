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USB Port Colors : USB पोर्ट के रंग क्यों बताते हैं स्पीड? USB-C में क्यों नहीं दिखता ये फर्क
लैपटॉप या कंप्यूटर में USB पोर्ट के रंग के पीछे डेटा ट्रांसफर स्पीड और चार्जिंग से जुड़े खास संकेत छिपे हैं. जानिए किस रंग के पोर्ट का क्या मतलब है और USB-C में उसकी क्षमता कैसे पहचानें.
लैपटॉप, कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपने USB पोर्ट के अलग-अलग रंग जरूर देखे होंगे. किसी में नीला, किसी में काला तो किसी में लाल या पीला रंग नजर आता है. देखने में ये रंग भले ही नॉर्मल लगें, लेकिन कई बार इनके जरिए पोर्ट की स्पीड और चार्जिंग से जुड़ी क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है. खास बात यह है कि हर USB पोर्ट एक जैसी स्पीड से डेटा ट्रांसफर नहीं करता है. ज्यादातर कंपनियां इन्हें पहचान के लिए इस्तेमाल करती हैं. तो आइए जानते हैं कि USB पोर्ट के रंग उनकी स्पीड क्यों बताते हैं और USB-C में ये फर्क क्यों नहीं दिखता है.
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