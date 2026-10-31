USB-C पोर्ट से डेटा ट्रांसफर से लेकर चार्जिंग और ऑडियो-वीडियो कनेक्शन जैसे कई काम किए जा सकते हैं. यह Thunderbolt, DisplayPort और HDMI जैसी टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर सकता है. इसलिए इसकी क्षमता बताने के लिए रंगों की जगह SS, Thunderbolt और बिजली के निशान जैसे लोगो इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि कुछ कंपनियां पोर्ट पर कोई निशान भी नहीं देती हैं.. ऐसे में सही जानकारी के लिए डिवाइस का मैनुअल या उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग देखना बेहतर है.