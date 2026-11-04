ऑकलैंड में भारतीय गेंदबाजों ने मचाया भौकाल, रोहित-कोहली की कमाल फील्डिंग, NZ 185 पर ढेर

ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे पहले वनडे में भारत को जीतने के लिए 186 रनों का लक्ष्य मिला है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम 185 रनों पर ऑलआउट हुई. अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की, जिन्होंने कुल 4 विकेट लिए. गुरनूर बरार के खाते में 3 विकेट आए. विराट कोहली और रोहित शर्मा की शानदार फील्डिंग देखने को मिली.

विल यंग और टिम सीफर्ट ने न्यूजीलैंड पारी की शुरुआत की थी, दोनों पहले विकेट के लिए 22 रन जोड़ पाए. अर्शदीप सिंह ने पहला विकेट लिया, उन्होंने यंग (9) को अय्यर के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद अर्शदीप ने हेनरी निकोल्स को भी चलता किया, जिन्होंने 9 रन बनाए.

अर्शदीप के बाद अगले दोनों विकेट गुरनूर बरार ने अपने दो लगातार ओवर में लिए. उन्होंने टिम सीफर्ट (38) और टॉम लैथम (3) को 15वें और 17वें ओवर में आउट किया. न्यूजीलैंड के अगले 3 में से 2 विकेट में गेंदबाजों से ज्यादा योगदान रोहित शर्मा और विराट कोहली का रहा, जिन्होंने कमाल की फील्डिंग की.

ROKO की शानदार फील्डिंग

पांचवां विकेट अर्शदीप सिंह की गेंद पर गिरा, जिसमें रोहित शर्मा ने असाधारण फील्डिंग दिखाई. अक्षर पटेल द्वारा डाले गए 22वें ओवर की पहली गेंद पर फिलिप्स फ्लिक कर सिंगल के लिए दौड़े, लेग साइड में खड़े रोहित शर्मा ने तेजी से दौड़ लगाई और गेंद को पकड़कर डाइव लगाते हुए रफ़्तार से थ्रो किया. विकेटकीपर केएल राहुल ने भी कोई गलती नहीं की और रन आउट. मिशेल ने 28 रन बनाए.

पांचवां विकेट अंशुल कंबोज ने लिया, उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर (3) को बोल्ड किया. इसके बाद अगला विकेट भी कंबोज की गेंद पर आया, जिसमें कोहली का कमाल कैच देखने को मिला. 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर नैथन स्मिथ के बल्ले से लगकर गेंद सेकंड स्लिप में गई, गेंद डिप कर रही थी. विराट कोहली ने आगे डाइव लगाकर एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा.

आठवां विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया, जैमीसन (1) विराट कोहली के हाथों कैच आउट हुए. पारी का नौवां विकेट भी अर्शदीप ने लिया, उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को आउट किया. फिलिप्स ने 51 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके लगाए.

अर्शदीप ने 4, बरार ने लिए 3 विकेट

न्यूजीलैंड का नौवां विकेट 146 के स्कोर पर गिरा था. 10वें विकेट के लिए ब्लेयर टिकनर और जैकब डफी के बीच 39 रनों की साझेदारी हुई. टिकनर ने 23 गेंदों में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 34 रन बनाए. उन्होंने अर्शदीप के एक ओवर में 3 छक्के लगाए थे.

अर्शदीप भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवरों में 70 रन देकर 4 विकेट लिए. आकिब नबी ने 6 ओवर डाले, जिसमें कोई विकेट नहीं ले पाए. गुरनूर बरार ने 9.2 ओवरों में 44 रन देकर 3 विकेट लिए. अंशुल कंबोज के नाम 2 विकेट रहे, उन्होंने 10 ओवरों में मात्र 22 रन दिए. अक्षर पटेल ने 5 ओवरों में सिर्फ 12 रन दिए, हालांकि वह कोई विकेट नहीं ले पाए.