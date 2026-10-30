दिवाली की झालर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना बढ़ जाएगा बिजली बिल

सस्ते के चक्कर में लोग लोहे और एल्युमिनियम के तार वाली झालर ले आते हैं. ऐसी तारों में करंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है जिससे बिजली बेवजह बर्बाद होती है और तार गर्म होकर पिघलने लगते हैं. खरीदते समय तार को मोड़कर देखें अगर वह अच्छी क्वालिटी के कॉपर वायर से बनी है तो लचीली होगी. कॉपर वायर वाली झालर में बिजली का लॉस नहीं होता और बिल कम आता है.