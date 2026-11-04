PM मोदी ने शरद पवार को किया फोन, कहा- 'हमें गाइड करते रहें'

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के चीफ शरद पवार की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है. उनका हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें फोन किया. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने शरद पवार को कॉल कर उनका हाल जाना और कहा कि हमें गाइड करते रहें.

शरद पवार के करीबी विठ्ठल मणियार ने एबीपी माझा को जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज (बुधवार, 4 नवंबर) सुबह फोन कर के शरद पवार की सेहत के बारे में पूछा. पीएम मोदी ने शरद पवार से कहा, "आप अपना ख्याल रखें, हम देश का ख्याल रखेंगे. आप हमें गाइड करते रहें."

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दो नवंबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे शरद पवार

बीते दो नवंब को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सोमवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शरद पवार की बेटी और बारामती से लोकसभा सदस्य और एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि खांसी आने के बाद 85 वर्षीय नेता को रूबी हॉल क्लीनिक लाया गया.

सुप्रिया सुले ने लिखा कि शरद पवार की चिकित्सकीय जांच की गई और उनके स्वास्थ्य से जुड़े सभी मानक स्थिर पाए गए. रूबी हॉल क्लीनिक के हृदय रोग विशेषज्ञ, अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी डॉ. परवेज के ग्रांट ने कहा कि पवार की स्थिति में सुधार हुआ है. इसके बाद उन्हें एहतियात के तौर पर चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया.

शरद पवार क्या हुई थी दिक्कत?

शरद पवार को प्लूरिटिक पेन की शिकायत थी. यह श्वसन संबंधी सीने का दर्द है, जो आमतौर पर सांस लेने, खांसने या छींकने के दौरान बढ़ जाता है.

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