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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPM मोदी ने शरद पवार को किया फोन, कहा- 'हमें गाइड करते रहें'

PM मोदी ने शरद पवार को किया फोन, कहा- 'हमें गाइड करते रहें'

शरद पवार की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर उनका हाल जाना और मार्गदर्शन जारी रखने का आग्रह किया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Nov 2026 11:04 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के चीफ शरद पवार की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है. उनका हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें फोन किया. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने शरद पवार को कॉल कर उनका हाल जाना और कहा कि हमें गाइड करते रहें.

शरद पवार के करीबी विठ्ठल मणियार ने एबीपी माझा को जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज (बुधवार, 4 नवंबर) सुबह फोन कर के शरद पवार की सेहत के बारे में पूछा. पीएम मोदी ने शरद पवार से कहा, "आप अपना ख्याल रखें, हम देश का ख्याल रखेंगे. आप हमें गाइड करते रहें."

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दो नवंबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे शरद पवार

बीते दो नवंब को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सोमवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शरद पवार की बेटी और बारामती से लोकसभा सदस्य और एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि खांसी आने के बाद 85 वर्षीय नेता को रूबी हॉल क्लीनिक लाया गया.

सुप्रिया सुले ने लिखा कि शरद पवार की चिकित्सकीय जांच की गई और उनके स्वास्थ्य से जुड़े सभी मानक स्थिर पाए गए. रूबी हॉल क्लीनिक के हृदय रोग विशेषज्ञ, अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी डॉ. परवेज के ग्रांट ने कहा कि पवार की स्थिति में सुधार हुआ है. इसके बाद उन्हें एहतियात के तौर पर चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया. 

शरद पवार क्या हुई थी दिक्कत?

शरद पवार को प्लूरिटिक पेन की शिकायत थी. यह श्वसन संबंधी सीने का दर्द है, जो आमतौर पर सांस लेने, खांसने या छींकने के दौरान बढ़ जाता है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 04 Nov 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Sharad Pawar MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI NCP SP
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