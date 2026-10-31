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Phone Maintenance Tips : फोन की उम्र बढ़ाने के तरीके, सालों तक मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस
क्या आपका स्मार्टफोन भी 2-3 साल में पुराना पड़ने लगता है? सही देखभाल और कुछ आसान आदतों से आप अपने फोन को पांच से सात साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं. जानिए स्मार्टफोन की उम्र बढ़ाने के जरूरी तरीके
पहले जहां नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड के चलते लोग जल्दी-जल्दी फोन बदल लेते थे, वहीं अब पांच साल पुराना स्मार्टफोन भी डेली के कई काम आसानी से कर सकता है. इसकी एक बड़ी वजह कंपनियों की ओर से मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट सपोर्ट है. Google, Samsung और Apple जैसे ब्रांड अब अपने कई फोन को लंबे समय तक अपडेट दे रहे हैं. इसके बाद भी ज्यादातर लोग करीब तीन साल में नया फोन खरीद लेते हैं. अगर आप भी अपने मौजूदा फोन को पांच से सात साल तक यूज करना चाहते हैं, तो उसकी देखभाल के साथ कुछ जरूरी आदतें अपनाना बेहतर हो सकता है.
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