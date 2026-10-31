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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीPhone Maintenance Tips : फोन की उम्र बढ़ाने के तरीके, सालों तक मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस

Phone Maintenance Tips : फोन की उम्र बढ़ाने के तरीके, सालों तक मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस

क्या आपका स्मार्टफोन भी 2-3 साल में पुराना पड़ने लगता है? सही देखभाल और कुछ आसान आदतों से आप अपने फोन को पांच से सात साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं. जानिए स्मार्टफोन की उम्र बढ़ाने के जरूरी तरीके

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 31 Oct 2026 09:14 PM (IST)
क्या आपका स्मार्टफोन भी 2-3 साल में पुराना पड़ने लगता है? सही देखभाल और कुछ आसान आदतों से आप अपने फोन को पांच से सात साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं. जानिए स्मार्टफोन की उम्र बढ़ाने के जरूरी तरीके

पहले जहां नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड के चलते लोग जल्दी-जल्दी फोन बदल लेते थे, वहीं अब पांच साल पुराना स्मार्टफोन भी डेली के कई काम आसानी से कर सकता है. इसकी एक बड़ी वजह कंपनियों की ओर से मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट सपोर्ट है. Google, Samsung और Apple जैसे ब्रांड अब अपने कई फोन को लंबे समय तक अपडेट दे रहे हैं. इसके बाद भी ज्यादातर लोग करीब तीन साल में नया फोन खरीद लेते हैं. अगर आप भी अपने मौजूदा फोन को पांच से सात साल तक यूज करना चाहते हैं, तो उसकी देखभाल के साथ कुछ जरूरी आदतें अपनाना बेहतर हो सकता है.

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फोन कितना भी मजबूत क्यों न हो, गिरने पर उसकी स्क्रीन या बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन प्रोटेक्टर और कवर यूज करें. हल्की गिरावट में प्रोटेक्टर स्क्रीन को बचा सकता है और खराब होने पर इसे आसानी से बदला भी जा सकता है.
फोन कितना भी मजबूत क्यों न हो, गिरने पर उसकी स्क्रीन या बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन प्रोटेक्टर और कवर यूज करें. हल्की गिरावट में प्रोटेक्टर स्क्रीन को बचा सकता है और खराब होने पर इसे आसानी से बदला भी जा सकता है.
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फोन की बैटरी लंबे समय तक अच्छी रखने के लिए उसे बार-बार पूरी तरह डिस्चार्ज या 100 प्रतिशत तक चार्ज करने से बचना बेहतर है. 40 से 80 प्रतिशत के बीच चार्ज रखना अच्छा माना जाता है. इसके अलावा iPhone और Android में मिलने वाले ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग फीचर का यूज कर सकते हैं.
फोन की बैटरी लंबे समय तक अच्छी रखने के लिए उसे बार-बार पूरी तरह डिस्चार्ज या 100 प्रतिशत तक चार्ज करने से बचना बेहतर है. 40 से 80 प्रतिशत के बीच चार्ज रखना अच्छा माना जाता है. इसके अलावा iPhone और Android में मिलने वाले ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग फीचर का यूज कर सकते हैं.
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फोन में नए अपडेट सिर्फ फीचर्स जोड़ने के लिए नहीं आते है. इनमें सिक्योरिटी पैच और बग फिक्स भी शामिल होते हैं. पुराने सॉफ्टवेयर में सुरक्षा से जुड़ी कमियां रह सकती हैं, जिनका फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं. इसलिए उपलब्ध अपडेट समय पर इंस्टॉल करें.
फोन में नए अपडेट सिर्फ फीचर्स जोड़ने के लिए नहीं आते है. इनमें सिक्योरिटी पैच और बग फिक्स भी शामिल होते हैं. पुराने सॉफ्टवेयर में सुरक्षा से जुड़ी कमियां रह सकती हैं, जिनका फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं. इसलिए उपलब्ध अपडेट समय पर इंस्टॉल करें.
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लगातार फोन यूज करने से कुछ छोटी तकनीकी समस्याएं और मेमोरी से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसे में हफ्ते में एक बार फोन रीस्टार्ट करना यूजफुल हो सकता है. इससे कुछ अस्थायी गड़बड़ियां दूर होती हैं और फोन की परफॉर्मेंस बेहतर महसूस हो सकती है.
लगातार फोन यूज करने से कुछ छोटी तकनीकी समस्याएं और मेमोरी से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसे में हफ्ते में एक बार फोन रीस्टार्ट करना यूजफुल हो सकता है. इससे कुछ अस्थायी गड़बड़ियां दूर होती हैं और फोन की परफॉर्मेंस बेहतर महसूस हो सकती है.
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समय के साथ फोन की बैटरी की क्षमता कम होने लगती है. अगर बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, तो नई बैटरी लगवाने से फोन का यूज बेहतर हो सकता है. वहीं चार्जिंग पोर्ट में धूल जमा होने से चार्जिंग प्रभावित हो सकती है. इसे साफ रखें और जरूरत पड़ने पर डस्ट कवर का यूज करें.
समय के साथ फोन की बैटरी की क्षमता कम होने लगती है. अगर बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, तो नई बैटरी लगवाने से फोन का यूज बेहतर हो सकता है. वहीं चार्जिंग पोर्ट में धूल जमा होने से चार्जिंग प्रभावित हो सकती है. इसे साफ रखें और जरूरत पड़ने पर डस्ट कवर का यूज करें.
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फोन की स्टोरेज पूरी भरने से उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है. ऐसे में गैरजरूरी फाइलें हटाकर कुछ जगह खाली रखें. इसके अलावा फोन खरीदते समय उसकी रिपेयरिंग की सुविधा भी जांचें. स्क्रीन, बैटरी और चार्जिंग पोर्ट जैसे पार्ट्स आसानी से बदले जा सकें, तो फोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान होता है.
फोन की स्टोरेज पूरी भरने से उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है. ऐसे में गैरजरूरी फाइलें हटाकर कुछ जगह खाली रखें. इसके अलावा फोन खरीदते समय उसकी रिपेयरिंग की सुविधा भी जांचें. स्क्रीन, बैटरी और चार्जिंग पोर्ट जैसे पार्ट्स आसानी से बदले जा सकें, तो फोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान होता है.
Published at : 31 Oct 2026 09:14 PM (IST)
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