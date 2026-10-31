फोन की स्टोरेज पूरी भरने से उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है. ऐसे में गैरजरूरी फाइलें हटाकर कुछ जगह खाली रखें. इसके अलावा फोन खरीदते समय उसकी रिपेयरिंग की सुविधा भी जांचें. स्क्रीन, बैटरी और चार्जिंग पोर्ट जैसे पार्ट्स आसानी से बदले जा सकें, तो फोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान होता है.