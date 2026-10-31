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iPhone Voice Control : अब iPhone बनेगा आपका रिमोट कैमरा, बिना छुए ऐसे करें फोटो क्लिक
iPhone यूजर्स अब बिना फोन को छुए सिर्फ अपनी आवाज से फोटो क्लिक कर सकते हैं. Apple के इस फीचर की मदद से कैमरा खोलने से लेकर फोटो लेने और जूम करने तक के काम वॉयस कमांड से किए जा सकते हैं.
कई बार फोन को हाथ लगाए बिना तस्वीर लेने की जरूरत पड़ती है. जैसे ग्रुप फोटो में खुद को शामिल करना हो, फोन को किसी जगह टिकाकर दूर से तस्वीर खींचनी हो या फिर हाथों का यूज किए बिना कैमरा चलाना हो. ऐसी जरूरतों के लिए iPhone में एक ऐसा फीचर मौजूद है, जिसके बारे में ज्यादातर यूजर्स को जानकारी नहीं होती है. Apple ने iPhone में Voice Control नाम का एक्सेसिबिलिटी फीचर दिया है. इसकी मदद से आप सिर्फ बोलकर फोन को कमांड दे सकते हैं. खास बात यह है कि इसके जरिए कैमरा भी कंट्रोल किया जा सकता है और बिना स्क्रीन को छुए फोटो क्लिक की जा सकती है. इसके लिए आपको Apple Watch की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आइए जानते हैं कि इस फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 08:19 PM (IST)
Tags :TECH NEWS
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