अगर आप Siri की मदद से फोटो लेना चाहते हैं, तो Shortcuts ऐप का यूज कर सकते हैं. इसके लिए ऐप खोलकर प्लस के आइकन पर टैप करें और Add Action चुनें. Media कैटेगरी में जाकर Camera के अंदर Take Photo सिलेक्ट करें. इसके बाद Show Camera Preview को बंद कर दें और Next Action Suggestions में Save to Photo Album चुनें. अब इस शॉर्टकट को Take a photo with the back camera नाम से सेव कर दें. इसके बाद Hey Siri, Take a photo with the back camera बोल कर इसे चला सकते हैं. फोटो क्लिक होने के बाद उसे देखने के लिए Photos ऐप खोलना होगा. फ्रंट कैमरे से सेल्फी लेने के लिए भी इसी तरह अलग शॉर्टकट बनाया जा सकता है.