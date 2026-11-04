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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वडेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?

डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?

डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है. सुबह साढ़े 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में 206 सीटों पर डेमोक्रेट्स बढ़त बनाए हुए है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 04 Nov 2026 11:11 AM (IST)
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अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में एक तरफ वोटिंग जारी है, तो दूसरी तरफ नतीजे भी आ रहे हैं. इन नतीजों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगता दिख रहा है. सुबह साढ़े 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, सीनेट की 53 सीटों पर डेमोक्रेट्स को बहुमत मिल गया है. वहीं हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में 206 सीटों पर डेमोक्रेट्स बढ़त बनाए हुए है.

सीएएन की रिपोर्ट के मुताबिक, रूझानों में दिख रहा है कि सीनेट में 41 सीटें ही डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास रह जाएगी. वहीं हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन 119 सीटों पर आगे है. 

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ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और एक तरीके से अपनी हार मान ली है. उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि हम डेमोक्रेट्स के साथ काम करेंगे और उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं. हम संभवतः कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे. साथ ही ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, ‘‘मैं चुनाव मैदान में नहीं था और अगर होता, तो हम भारी बहुमत से जीतते.''
 
सीनेट में बहुमत खोने से ट्रंप को बड़े नुकसान
जजों की नियुक्ति में ट्रंप को होगी मुश्किल
मंत्रियों की नियुक्ति में भी नहीं चलेगी ट्रंप की मनमानी
ईरान से युद्ध को लेकर मनमानी नहीं कर सकेंगे ट्रंप
विदेश नीति के मोर्चे पर भी ट्रंप को करारा झटका
कानून और बजट से जुड़े विधेयकों पर भी होगा टकराव

अमेरिका में मिड टर्म चुनाव क्या होता है?

मूल चुनाव के ठीक 2 साल बाद चुनाव होते हैं. इसका मकसद संसद के प्रति जवाबदेही तय करना है. राष्ट्रपति के काम का जनता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है.

अमेरिकी कांग्रेस में मौजूदा स्थिति?

हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स
कुल सीट-435
रिपब्लिकन-218
डेमोक्रेटिक-214
बहुमत-218

सीनेट
कुल सीट-100
डेमोक्रेटिक-45
रिपब्लिकन-53
बहुमत-51


कैसे चुनाव?

हाउस
कुल सीटें 435
कार्यकाल-2 साल
चुनाव होगा-सभी पर

सीनेट
कुल सीटें-100
कार्यकाल-6 साल
अभी चुनाव-35 सीट

भारतीय अमेरिकी का हाल
भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवार सुहास सुब्रमण्यम (40) और पिया डांडिया (39) ने वर्जीनिया और फ्लोरिडा से हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव का चुनाव जीत लिया है. वहीं अरुणा मिलर (61) मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर निर्वाचित हुई हैं. रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी को हार मिली है.

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 04 Nov 2026 11:05 AM (IST)
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