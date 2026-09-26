Type-A और Type-C की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? जानिए कौन है तेज

USB Type-A वह कनेक्टर है जिसे हम लंबे समय से चार्जर, कंप्यूटर और दूसरे डिवाइस में देखते आए हैं. इसका आकार बड़ा और एक ही दिशा में लगाने वाला होता है. वहीं USB Type-C छोटा, दोनों तरफ से लगाया जा सकता है और आज के ज्यादातर स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट में इस्तेमाल हो रहा है. Type-C का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नए USB स्टैंडर्ड्स और ज्यादा पावर डिलीवरी क्षमताओं को सपोर्ट कर सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर Type-C केबल अपने आप Fast Charging करेगी.