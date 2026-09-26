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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीType-A और Type-C की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? जानिए कौन है तेज

Type-A और Type-C की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? जानिए कौन है तेज

Type-A और Type-C सिर्फ अलग आकार के कनेक्टर नहीं हैं. जानिए टेक्नोलॉजी, डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग क्षमता में क्या अंतर है और कौन ज्यादा तेज हो सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 26 Sep 2026 04:24 PM (IST)
Type-A और Type-C सिर्फ अलग आकार के कनेक्टर नहीं हैं. जानिए टेक्नोलॉजी, डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग क्षमता में क्या अंतर है और कौन ज्यादा तेज हो सकता है.

फोन चार्ज करते समय अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि USB Type-A और USB Type-C में से कौन-सा कनेक्टर फोन को ज्यादा तेजी से चार्ज करता है? कई लोग मानते हैं कि Type-C केबल लगाते ही फास्ट चार्जिंग शुरू हो जाती है जबकि Type-A को पुरानी और स्लो टेक्नोलॉजी समझा जाता है. लेकिन असल कहानी थोड़ी अलग है. सिर्फ कनेक्टर का आकार देखकर चार्जिंग स्पीड तय नहीं होती.

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USB Type-A वह कनेक्टर है जिसे हम लंबे समय से चार्जर, कंप्यूटर और दूसरे डिवाइस में देखते आए हैं. इसका आकार बड़ा और एक ही दिशा में लगाने वाला होता है. वहीं USB Type-C छोटा, दोनों तरफ से लगाया जा सकता है और आज के ज्यादातर स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट में इस्तेमाल हो रहा है. Type-C का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नए USB स्टैंडर्ड्स और ज्यादा पावर डिलीवरी क्षमताओं को सपोर्ट कर सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर Type-C केबल अपने आप Fast Charging करेगी.
USB Type-A वह कनेक्टर है जिसे हम लंबे समय से चार्जर, कंप्यूटर और दूसरे डिवाइस में देखते आए हैं. इसका आकार बड़ा और एक ही दिशा में लगाने वाला होता है. वहीं USB Type-C छोटा, दोनों तरफ से लगाया जा सकता है और आज के ज्यादातर स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट में इस्तेमाल हो रहा है. Type-C का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नए USB स्टैंडर्ड्स और ज्यादा पावर डिलीवरी क्षमताओं को सपोर्ट कर सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर Type-C केबल अपने आप Fast Charging करेगी.
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चार्जिंग स्पीड केवल Type-A या Type-C कनेक्टर पर निर्भर नहीं करती. इसमें फोन, चार्जर, केबल और चार्जिंग प्रोटोकॉल चारों की भूमिका होती है. जैसे अगर किसी फोन के साथ 18W का चार्जर दिया गया है और आप Type-C केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ Type-C होने से फोन 100W की स्पीड से चार्ज नहीं होगा. दूसरी तरफ, कुछ Type-A से Type-C सेटअप भी काफी पावर देकर फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं.
चार्जिंग स्पीड केवल Type-A या Type-C कनेक्टर पर निर्भर नहीं करती. इसमें फोन, चार्जर, केबल और चार्जिंग प्रोटोकॉल चारों की भूमिका होती है. जैसे अगर किसी फोन के साथ 18W का चार्जर दिया गया है और आप Type-C केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ Type-C होने से फोन 100W की स्पीड से चार्ज नहीं होगा. दूसरी तरफ, कुछ Type-A से Type-C सेटअप भी काफी पावर देकर फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं.
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फास्ट चार्जिंग में सबसे पहले चार्जर का आउटपुट देखना चाहिए. इसके बाद यह देखना जरूरी है कि फोन कितनी अधिकतम पावर स्वीकार करता है. अगर फोन केवल 33W सपोर्ट करता है, तो 100W चार्जर लगाने पर भी वह जरूरी नहीं कि 100W पर चार्ज हो.
फास्ट चार्जिंग में सबसे पहले चार्जर का आउटपुट देखना चाहिए. इसके बाद यह देखना जरूरी है कि फोन कितनी अधिकतम पावर स्वीकार करता है. अगर फोन केवल 33W सपोर्ट करता है, तो 100W चार्जर लगाने पर भी वह जरूरी नहीं कि 100W पर चार्ज हो.
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इसके अलावा केबल की क्षमता भी महत्वपूर्ण है. हर USB-C केबल समान नहीं होती. कुछ केबल कम पावर या डेटा स्पीड के लिए डिजाइन की जाती हैं, जबकि दूसरी ज्यादा पावर को संभाल सकती हैं. इसलिए हाई-वॉट चार्जर के साथ सही रेटिंग वाली केबल इस्तेमाल करना जरूरी है.
इसके अलावा केबल की क्षमता भी महत्वपूर्ण है. हर USB-C केबल समान नहीं होती. कुछ केबल कम पावर या डेटा स्पीड के लिए डिजाइन की जाती हैं, जबकि दूसरी ज्यादा पावर को संभाल सकती हैं. इसलिए हाई-वॉट चार्जर के साथ सही रेटिंग वाली केबल इस्तेमाल करना जरूरी है.
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कई एडवांस फोन USB Power Delivery यानी USB-PD जैसे चार्जिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं. कुछ कंपनियां अपनी अलग Fast Charging टेक्नोलॉजी भी देती हैं. ऐसे में फोन और चार्जर को एक-दूसरे के साथ सही प्रोटोकॉल पर काम करना पड़ता है. यानी केवल केबल बदलने से हमेशा चार्जिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी. अगर चार्जर और फोन के बीच जरूरी चार्जिंग प्रोटोकॉल का सपोर्ट नहीं है तो ज्यादा क्षमता वाली केबल भी अपेक्षित फायदा नहीं देगी.
कई एडवांस फोन USB Power Delivery यानी USB-PD जैसे चार्जिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं. कुछ कंपनियां अपनी अलग Fast Charging टेक्नोलॉजी भी देती हैं. ऐसे में फोन और चार्जर को एक-दूसरे के साथ सही प्रोटोकॉल पर काम करना पड़ता है. यानी केवल केबल बदलने से हमेशा चार्जिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी. अगर चार्जर और फोन के बीच जरूरी चार्जिंग प्रोटोकॉल का सपोर्ट नहीं है तो ज्यादा क्षमता वाली केबल भी अपेक्षित फायदा नहीं देगी.
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Type-A को पूरी तरह धीमा समझना भी सही नहीं है. पुराने USB-A चार्जर के अलावा कई एडवांस चार्जर USB-A पोर्ट से भी काफी पावर आउटपुट दे सकते हैं. सही चार्जर, फोन और केबल के संयोजन में Type-A से भी तेज चार्जिंग संभव है. हालांकि नए डिवाइस और चार्जिंग तकनीकों में Type-C ज्यादा आम हो चुका है और हाई-पावर चार्जिंग के लिए इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है.
Type-A को पूरी तरह धीमा समझना भी सही नहीं है. पुराने USB-A चार्जर के अलावा कई एडवांस चार्जर USB-A पोर्ट से भी काफी पावर आउटपुट दे सकते हैं. सही चार्जर, फोन और केबल के संयोजन में Type-A से भी तेज चार्जिंग संभव है. हालांकि नए डिवाइस और चार्जिंग तकनीकों में Type-C ज्यादा आम हो चुका है और हाई-पावर चार्जिंग के लिए इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है.
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इसलिए अगली बार सिर्फ Type-C है, मतलब Fast Charging होगी सोचकर केबल न खरीदें. फोन की अधिकतम चार्जिंग क्षमता, चार्जर का आउटपुट, केबल की पावर रेटिंग और सपोर्टेड चार्जिंग प्रोटोकॉल इन सभी को मिलाकर देखना चाहिए. सीधी बात यह है कि Fast Charging का असली हीरो केवल Type-C नहीं है. सही स्पीड पाने के लिए फोन, चार्जर, केबल और चार्जिंग टेक्नोलॉजी का आपस में compatible होना जरूरी है. यही समझकर केबल चुनेंगे तो पैसे भी बचेंगे और चार्जिंग को लेकर भ्रम भी दूर रहेगा.
इसलिए अगली बार सिर्फ Type-C है, मतलब Fast Charging होगी सोचकर केबल न खरीदें. फोन की अधिकतम चार्जिंग क्षमता, चार्जर का आउटपुट, केबल की पावर रेटिंग और सपोर्टेड चार्जिंग प्रोटोकॉल इन सभी को मिलाकर देखना चाहिए. सीधी बात यह है कि Fast Charging का असली हीरो केवल Type-C नहीं है. सही स्पीड पाने के लिए फोन, चार्जर, केबल और चार्जिंग टेक्नोलॉजी का आपस में compatible होना जरूरी है. यही समझकर केबल चुनेंगे तो पैसे भी बचेंगे और चार्जिंग को लेकर भ्रम भी दूर रहेगा.
Published at : 26 Sep 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI USB Cable

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