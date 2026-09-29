WhatsApp पर फेक लिंक से ठगी तक, बचने के ये 6 तरीके जानें

Context Cards के जरिए चैट या ग्रुप में किसी नंबर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी दिखाई जा सकती है. इसमें यह पता चल सकता है कि नंबर सेव है या नहीं, कोई शेयर ग्रुप है या नहीं, अकाउंट नया बनाया गया है या नंबर विदेश में रजिस्टर्ड है. इससे यूजर जवाब देने, ब्लॉक करने या रिपोर्ट करने से पहले स्थिति को बेहतर समझ सकता है.