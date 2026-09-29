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WhatsApp पर फेक लिंक से ठगी तक, बचने के ये 6 तरीके जानें
WhatsApp पर यूजर्स की सुरक्षा के लिए कई फीचर्स हैं, जो गलत एक्टिवीटी पर अलर्ट देने के साथ अनजान कॉल जैसी चीजों से बचाने में मदद करते हैं. जानिए इन फीचर्स से WhatsApp पर खुद को कैसे सुरक्षित रखें.
WhatsApp पर आने वाला हर मैसेज या कॉल भरोसे के लायक हो, यह जरूरी नहीं है. आजकल ठगी करने वाले कभी किसी अधिकारी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी किसी कंपनी या जान-पहचान वाले व्यक्ति बनकर यूजर्स को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं. कई बार फर्जी OTP या तुरंत पैसे भेजने जैसी मांग करके लोगों पर दबाव बनाया जाता है. ऐसे मैसेज और कॉल इतने असली लग सकते हैं कि जल्दबाजी में यूजर गलती कर बैठता है. बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के बीच WhatsApp ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं. ये टूल गलत एक्टिवीटीज को पहचानने में मदद करते हैं और यूजर्स को यह तय करने का ज्यादा कंट्रोल देते हैं कि उनसे कौन संपर्क कर सकता है.
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Published at : 29 Sep 2026 09:57 AM (IST)
Tags :TECH NEWS
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