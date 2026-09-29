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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp पर फेक लिंक से ठगी तक, बचने के ये 6 तरीके जानें

WhatsApp पर फेक लिंक से ठगी तक, बचने के ये 6 तरीके जानें

WhatsApp पर यूजर्स की सुरक्षा के लिए कई फीचर्स हैं, जो गलत एक्टिवीटी पर अलर्ट देने के साथ अनजान कॉल जैसी चीजों से बचाने में मदद करते हैं. जानिए इन फीचर्स से WhatsApp पर खुद को कैसे सुरक्षित रखें.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 29 Sep 2026 09:57 AM (IST)
WhatsApp पर यूजर्स की सुरक्षा के लिए कई फीचर्स हैं, जो गलत एक्टिवीटी पर अलर्ट देने के साथ अनजान कॉल जैसी चीजों से बचाने में मदद करते हैं. जानिए इन फीचर्स से WhatsApp पर खुद को कैसे सुरक्षित रखें.

WhatsApp पर आने वाला हर मैसेज या कॉल भरोसे के लायक हो, यह जरूरी नहीं है. आजकल ठगी करने वाले कभी किसी अधिकारी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी किसी कंपनी या जान-पहचान वाले व्यक्ति बनकर यूजर्स को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं. कई बार फर्जी OTP या तुरंत पैसे भेजने जैसी मांग करके लोगों पर दबाव बनाया जाता है. ऐसे मैसेज और कॉल इतने असली लग सकते हैं कि जल्दबाजी में यूजर गलती कर बैठता है. बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के बीच WhatsApp ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं. ये टूल गलत एक्टिवीटीज को पहचानने में मदद करते हैं और यूजर्स को यह तय करने का ज्यादा कंट्रोल देते हैं कि उनसे कौन संपर्क कर सकता है.

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WhatsApp का Silence Unknown Callers फीचर सेव न किए गए नंबरों से आने वाली स्पैम और संदिग्ध कॉल को सीधे परेशान करने से रोकता है. ऐसी कॉल पूरी तरह गायब नहीं होतीं. वे Calls टैब और नोटिफिकेशन में दिखाई देती रहती हैं, लेकिन फोन पर सीधे रिंग नहीं करती है.
WhatsApp का Silence Unknown Callers फीचर सेव न किए गए नंबरों से आने वाली स्पैम और संदिग्ध कॉल को सीधे परेशान करने से रोकता है. ऐसी कॉल पूरी तरह गायब नहीं होतीं. वे Calls टैब और नोटिफिकेशन में दिखाई देती रहती हैं, लेकिन फोन पर सीधे रिंग नहीं करती है.
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Context Cards के जरिए चैट या ग्रुप में किसी नंबर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी दिखाई जा सकती है. इसमें यह पता चल सकता है कि नंबर सेव है या नहीं, कोई शेयर ग्रुप है या नहीं, अकाउंट नया बनाया गया है या नंबर विदेश में रजिस्टर्ड है. इससे यूजर जवाब देने, ब्लॉक करने या रिपोर्ट करने से पहले स्थिति को बेहतर समझ सकता है.
Context Cards के जरिए चैट या ग्रुप में किसी नंबर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी दिखाई जा सकती है. इसमें यह पता चल सकता है कि नंबर सेव है या नहीं, कोई शेयर ग्रुप है या नहीं, अकाउंट नया बनाया गया है या नंबर विदेश में रजिस्टर्ड है. इससे यूजर जवाब देने, ब्लॉक करने या रिपोर्ट करने से पहले स्थिति को बेहतर समझ सकता है.
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वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर करवाकर संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है. ऐसे मामलों में WhatsApp अनजान कॉन्टैक्ट के साथ स्क्रीन शेयर शुरू करने पर Screenshare Warning दिखाता है, जिससे यूजर संभावित खतरे को लेकर सतर्क रहे.
वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर करवाकर संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है. ऐसे मामलों में WhatsApp अनजान कॉन्टैक्ट के साथ स्क्रीन शेयर शुरू करने पर Screenshare Warning दिखाता है, जिससे यूजर संभावित खतरे को लेकर सतर्क रहे.
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कभी-कभी ठगी करने वाले किसी यूजर को अपना WhatsApp अकाउंट दूसरे डिवाइस से लिंक करने के लिए मना सकते हैं. Device Linking Warning ऐसी संदिग्ध रिक्वेस्ट को लेकर अलर्ट करती है. इसमें रिक्वेस्ट का स्रोत भी दिखाया जाता है, जिससे आगे बढ़ने से पहले यूजर सावधान हो सके.
कभी-कभी ठगी करने वाले किसी यूजर को अपना WhatsApp अकाउंट दूसरे डिवाइस से लिंक करने के लिए मना सकते हैं. Device Linking Warning ऐसी संदिग्ध रिक्वेस्ट को लेकर अलर्ट करती है. इसमें रिक्वेस्ट का स्रोत भी दिखाया जाता है, जिससे आगे बढ़ने से पहले यूजर सावधान हो सके.
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Two-Step Verification अकाउंट की सुरक्षा के लिए छह अंकों के PIN का इस्तेमाल करता है. अकाउंट को रीसेट या दोबारा वेरिफाई करते समय इस PIN की जरूरत होती है, जिससे बिना अनुमति अकाउंट तक पहुंच बनाने और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिशों से सुरक्षा मिलती है.
Two-Step Verification अकाउंट की सुरक्षा के लिए छह अंकों के PIN का इस्तेमाल करता है. अकाउंट को रीसेट या दोबारा वेरिफाई करते समय इस PIN की जरूरत होती है, जिससे बिना अनुमति अकाउंट तक पहुंच बनाने और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिशों से सुरक्षा मिलती है.
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अनजान नंबर, संदिग्ध लिंकिंग रिक्वेस्ट या स्क्रीन शेयर जैसी एक्टिवीटीज पर मिले संकेतों के आधार पर यूजर तय कर सकता है कि उसे जवाब देना है, ब्लॉक करना है या रिपोर्ट करना है.
अनजान नंबर, संदिग्ध लिंकिंग रिक्वेस्ट या स्क्रीन शेयर जैसी एक्टिवीटीज पर मिले संकेतों के आधार पर यूजर तय कर सकता है कि उसे जवाब देना है, ब्लॉक करना है या रिपोर्ट करना है.
Published at : 29 Sep 2026 09:57 AM (IST)
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