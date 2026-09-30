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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामारा गया पाकिस्तानी आतंकी मूसा, सुरक्षाबलों ने कश्मीर में आधी रात को किया ढेर

मारा गया पाकिस्तानी आतंकी मूसा, सुरक्षाबलों ने कश्मीर में आधी रात को किया ढेर

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी आतंकी मूसा को मार गिराया. देर रात हुई मुठभेड़ में ये बड़ी कामयाबी मिली है. मूसा लश्कर के आतंकवादी यासिर का साथी था.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: जीवन प्रकाश |  Updated at : 30 Sep 2026 12:47 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. बडगाम जिले में यूसमर्ग के गुरुवटकलन इलाके में देर रात हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया.

सूत्रों ने मारे गए आतंकवादी की पहचान मूसा के तौर पर की है. वह लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़ा पाकिस्तानी आतंकवादी था जो कुछ समय से इलाके में सक्रिय था.

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यासिर का साथी था मूसा

सूत्रों ने यह भी बताया है कि मूसा, लश्कर के आतंकवादी यासिर का साथी था. यासिर को इसी महीने की शुरुआत में (4 सितंबर को) ऊंचे पहाड़ों पर 13 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद यूसमर्ग के पास के इलाके में मार गिराया गया था.

पुलिस और सुरक्षा रिकॉर्ड के अनुसार, यासिर एक 'हाई-वैल्यू टारगेट' था और उस पर इलाके में कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप था, जिनमें पुंछ में IAF काफिले पर हमला और सोनमर्ग, बोटा पाथरी और भट्टा डुरियन में हुए हमले शामिल हैं.

यासिर के मारे जाने के बाद से अलर्ट

यासिर के एनकाउंटर के बाद, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर थे और उसके साथ यात्रा कर रहे अन्य साथियों का पता लगाने के लिए घने पीर पंजाल जंगलों में तलाशी अभियान जारी रखे हुए थे.

J&K पुलिस के मुताबिक, यह मुठभेड़ तब हुई जब सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया.

अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही बल उस संदिग्ध जगह पर पहुंचे, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई. सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया और ऑपरेशन अभी भी जारी है.

भारतीय सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने एक्स पर लिखा, "खुफिया जानकारी के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने यूसमर्ग के कोराग इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया.''

उन्होंने लिखा, ''सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती देने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे ज़बरदस्त गोलीबारी हुई और इस दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया."

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Published at : 30 Sep 2026 12:26 AM (IST)
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