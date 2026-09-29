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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीवॉशिंग मशीन के लिए 20000 का बजट, ये रहे बेहतरीन मॉडल्स

वॉशिंग मशीन के लिए 20000 का बजट, ये रहे बेहतरीन मॉडल्स

ऑफिस के काम के बाद हाथ से कपड़े धोना काफी थका देने वाला होता है. ऐसे में अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे है, तो जानें 20000 के बजट में इन बहतरीन ऑप्शन्स के बारे में.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Sep 2026 09:30 PM (IST)
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आज के समय में हर किसी के घर में वॉशिंग मशीन है. ऑफिस का काम हो या घर के काम इन सब के बाद हाथ से कपड़े धोना एक बहुत भारी-भरकम काम लगता है. ऐसे में घर में वॉशिंग मशीन होने से काम आसानी और जल्दी हो जाता है. जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, आप उस समय को अपने अन्य कामों में लगाकर काम समय पर खत्म कर सकते हैं.

अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जानिए 20000 में कुछ ऐसे ही बेहतरीन ऑप्शन्स के बारे में. वॉशिंग मशीन के ये शानदार ऑप्शन्स आपका काम आसान करने के साथ ही बजट में भी फिट बैठते हैं. इनके फिचर्स आधुनिक होने के साथ ही बेहतरीन डिजाइन में भी मिलते हैं.

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Samsung 7 kg 5 Star Inverter Fully Automatic Top Load Washing Machine

अगर आपका परिवार छोटा है, तो यह 7 किलोग्राम क्षमता वाली मशीन आपके लिए बेहतर हो सकती है. इसमें आप 3-4 लोगों के कपड़े आसानी से धो सकते हैं. इसकी कीमत लगभग 19,000 तक पड़ सकती है. इस वॉशिंग मशीन की खासियत इसकी मजबूत मैग्नेट का उपयोग करने वाली मोटर है जो काम करते वक्त बिलकुल भी आवाज नहीं करती. वहीं यह कम बिजली खर्च करती है, और लंबे समय तक बिना खराब हुए चलती है.

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LG 8.0 kg 5 Star Semi-Automatic Top Loading Washing Machine With Roller Jet Pulsator

यह वॉशिंग मशीन 2 साल की वारंटी और वॉश मोटर पर 5 साल की वारंटी के साथ मिलती है. साथ ही मशीन के बेस, ड्रेन होज और बैक कवर में चूहे भगाने वाले खास मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो नुकसान से बचाता है. इसकी कीमत करीब 14,489 है. वहीं यह बिजली की खपत में भी मदद करती है. इसमें कफ और कॉलर की जिद्दी मैंद को साफ करने के लिए इनबिल्ट कॉलर स्क्रबर दिया गया है.

Voltas Beko WTT85UHA/OK5I0I0W01 2024 Model 8.5 kg 5 Star

यह एक एक सेमी-ऑटोमैटिक ट्विन टब वॉशिंग मशीन है. स्पिन टब के जरिए हवा का सर्कुलेशन होता है, जो कपड़ों से अतिरिक्त नमी को तेजी से खत्म करके उन्हें जल्दी सुखाने में मदद करता है. इसकी क्षमता 8.5 किलोग्राम है और यह 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जिससे बिजली और पानी की बचत होती है. वहीं इसकी कीमत लगभग 16,690 है. वहीं इसमें वॉश सिलेक्टर, वॉश टाइमर, ड्रेन सिलेक्टर और स्पिन टाइमर के लिए आसान नॉब और डायल दिए गए हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Sep 2026 09:30 PM (IST)
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