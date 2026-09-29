Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGalaxy A36-A56 के बाद Samsung के इन फोन की बढ़ सकती है कीमत, जानें कब?

Galaxy A36-A56 के बाद Samsung के इन फोन की बढ़ सकती है कीमत, जानें कब?

Samsung के Galaxy S25, S25 Ultra और Z Fold 8 की कीमत बढ़ने की जानकारी सामने आ रही है. तीनों फोन 10,000 रुपये तक महंगे हो सकते हैं. जानें किस मॉडल की कीमत कब बढ़ सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Sep 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अन्य ब्रांड्स भी रैम लागत से फोन महंगे कर रहे हैं.

Samsung के स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे यूजर्स के लिए आने वाला समय थोड़ा जरूरी हो सकता है. कंपनी के कुछ प्रीमियम फोन की कीमतों में जल्द बदलाव देखने को मिल सकता है. एक लीक के मुताबिक, Samsung अपने Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra और Galaxy Z Fold 8 की कीमत बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो तीनों मॉडल पहले की तुलना में महंगे हो सकते हैं फिलहाल Samsung की ओर से कीमत बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, इन तीनों फोन की कीमत में 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है, जब Samsung पहले ही अपने Galaxy A36 और Galaxy A56 की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी कर चुकी है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button
Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button
टेक्नोलॉजी
Motorola Razr Flex के स्पेक्स लीक, Wide Foldable में क्या होगा खास?
Motorola Razr Flex के स्पेक्स लीक, Wide Foldable में क्या होगा खास?
टेक्नोलॉजी
Truecaller ने निकाला नया Scam Checker, एक जगह होगी पूरी जांच
Truecaller ने निकाला नया Scam Checker, एक जगह होगी पूरी जांच
टेक्नोलॉजी
Microsoft Outlook यूजर्स रहें सावधान! भारत सरकार ने जारी की High-Risk Warning
Microsoft Outlook यूजर्स रहें सावधान! भारत सरकार ने जारी की High-Risk Warning

कब बढ़ सकती है Galaxy S25 की कीमत?

X पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक,एक इंडस्ट्री सोर्स के हवाले से दावा किया है कि Samsung Galaxy S25 और Galaxy S25 Ultra की कीमत में अक्टूबर के पहले सप्ताह में बढ़ोतरी की जा सकती है. वहीं, Galaxy Z Fold 8 की कीमत 10 अक्टूबर को बढ़ाए जाने की बात कही गई है. अभी Amazon पर Galaxy S25 का 12GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 61,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्टेड है. वहीं Galaxy S25 Ultra के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपये से शुरू होती है.

Galaxy Z Fold 8 की कीमत भी बढ़ने के संकेत

Samsung Galaxy Z Fold 8 को भारत में 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था. इसके 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 1,79,999 रुपये रखी गई थी. इसका टॉप मॉडल 16GB RAM और 1TB स्टोरेज के साथ 2,39,999 रुपये में आया था. अगर लीक का दावा सही रहता है, तो इस फोल्डेबल फोन की कीमत में भी अगले महीने बदलाव देखने को मिल सकता है, हालांकि Samsung ने अभी तक इस संभावित बढ़ोतरी की पुष्टि नहीं की है. 

यह भी पढ़ें - S26 FE, Find X9s या V70 Elite, तीनों की टेक्नोलॉजी में क्या फर्क?

A36 और A56 की कीमत पहले ही बढ़ी

इससे पहले Samsung Galaxy A56 और Galaxy A36 की कीमतों में पिछले 10 महीनों के दौरान तीसरी बार बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आई थी. Galaxy A56 का 8GB + 128GB मॉडल अब 44,999 रुपये है, जो पहले 42,999 रुपये था. वहीं Galaxy A36 के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये हो गई है, जिसमें 3,000 रुपये की बढ़ोतरी बताई गई है. 

दूसरे ब्रांड्स के फोन भी हुए महंगे

स्मार्टफोन की कीमतों में यह बदलाव सिर्फ Samsung तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक Oppo, Vivo, iQOO, OnePlus और Apple जैसे दूसरे ब्रांड्स ने भी हाल में अपने फोन की कीमतों में बढ़ोतरी की है. इसके पीछे OEMs के सामने RAM और स्टोरेज की बढ़ती लागत से जुड़ी चुनौती को एक वजह बताया गया है. 

यह भी पढ़ें - भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या 1.29 अरब के पार! अगस्त में जुड़े 55 लाख नए ग्राहक

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Samsung Galaxy Z Fold 8 Samsung Phone Price Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button
Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button
टेक्नोलॉजी
Motorola Razr Flex के स्पेक्स लीक, Wide Foldable में क्या होगा खास?
Motorola Razr Flex के स्पेक्स लीक, Wide Foldable में क्या होगा खास?
टेक्नोलॉजी
Truecaller ने निकाला नया Scam Checker, एक जगह होगी पूरी जांच
Truecaller ने निकाला नया Scam Checker, एक जगह होगी पूरी जांच
टेक्नोलॉजी
Microsoft Outlook यूजर्स रहें सावधान! भारत सरकार ने जारी की High-Risk Warning
Microsoft Outlook यूजर्स रहें सावधान! भारत सरकार ने जारी की High-Risk Warning
Advertisement

वीडियोज

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ Congress ने बनाया बड़ा प्लान!
ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति
AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी
'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
न्यूज़
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget