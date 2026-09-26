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बच्चों की Netflix Watching करें आसान, ऐसे बनाएं Kids Profile
बच्चों के लिए Netflix पर अलग प्रोफाइल बनाना काफी आसान है. Kids Profile में बच्चों के लिए चुना कंटेंट और जरूरी Controls मिलते हैं. जानिए TV, मोबाइल और वेब ब्राउजर से Kids Profile बनाने का आसान तरीका
आजकल Netflix पर बच्चों के लिए भी अलग-अलग तरह का कंटेंट आसानी से मिल जाता है, लेकिन बच्चों के लिए प्रोफाइल को अलग रखने से उन्हें एक ज्यादा आसान और सीमित इंटरफेस दिया जा सकता है. Netflix का Kids Profile इसी काम के लिए बनाया गया है. इसमें बच्चों के लिए चुना गया कंटेंट दिखता है, अकाउंट सेटिंग्स तक पहुंच सीमित रहती है और शो, फिल्म व गेम्स के लिए अलग से मैच्योरिटी कंट्रोल्स मिलते हैं. प्रोफाइल को पहचानना भी आसान है, इसमें Kids का लोगो दिखाई देता है. Netflix पर माता-पिता नया Kids Profile बना सकते हैं या किसी मौजूदा secondary profile को Kids Profile में बदल सकते हैं. तो आइए जानते हैं इसे सेट करने और बदलने का तरीका क्या है.
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Published at : 26 Sep 2026 08:22 AM (IST)
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