बच्चों की Netflix Watching करें आसान, ऐसे बनाएं Kids Profile

ब्राउजर में Manage Profiles पेज खोलकर संबंधित प्रोफाइल चुनें. Maturity Settings के अंदर एडिट पर क्लिक करें और अकाउंट का पासवर्ड डालें. इसके बाद Display the Netflix Kids experience with titles just for kids ऑप्शन चुनकर सेव करें. ध्यान रखें कि अगर चुनी गई maturity rating Netflix Kids experience की तय सीमा से ज्यादा है, तो उस प्रोफाइल पर Kids experience लागू नहीं होगा.