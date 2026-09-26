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बच्चों की Netflix Watching करें आसान, ऐसे बनाएं Kids Profile

बच्चों के लिए Netflix पर अलग प्रोफाइल बनाना काफी आसान है. Kids Profile में बच्चों के लिए चुना कंटेंट और जरूरी Controls मिलते हैं. जानिए TV, मोबाइल और वेब ब्राउजर से Kids Profile बनाने का आसान तरीका

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 26 Sep 2026 08:22 AM (IST)
बच्चों के लिए Netflix पर अलग प्रोफाइल बनाना काफी आसान है. Kids Profile में बच्चों के लिए चुना कंटेंट और जरूरी Controls मिलते हैं. जानिए TV, मोबाइल और वेब ब्राउजर से Kids Profile बनाने का आसान तरीका

आजकल Netflix पर बच्चों के लिए भी अलग-अलग तरह का कंटेंट आसानी से मिल जाता है, लेकिन बच्चों के लिए प्रोफाइल को अलग रखने से उन्हें एक ज्यादा आसान और सीमित इंटरफेस दिया जा सकता है. Netflix का Kids Profile इसी काम के लिए बनाया गया है. इसमें बच्चों के लिए चुना गया कंटेंट दिखता है, अकाउंट सेटिंग्स तक पहुंच सीमित रहती है और शो, फिल्म व गेम्स के लिए अलग से मैच्योरिटी कंट्रोल्स मिलते हैं. प्रोफाइल को पहचानना भी आसान है, इसमें Kids का लोगो दिखाई देता है. Netflix पर माता-पिता नया Kids Profile बना सकते हैं या किसी मौजूदा secondary profile को Kids Profile में बदल सकते हैं. तो आइए जानते हैं इसे सेट करने और बदलने का तरीका क्या है.

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TV या किसी streaming device पर सबसे पहले profile selection screen खोलें. यहां Add Profile+ ऑप्शन चुनें. इसके बाद नए प्रोफाइल के लिए नाम डालें और बच्चों के लिए दिए गए ऑप्शन में से For Kids, Kids Profile या Kid? चुनें. इसके बाद Continue पर टैप करें. नया प्रोफाइल आपके Netflix अकाउंट की profile list में दिखाई देगा.
TV या किसी streaming device पर सबसे पहले profile selection screen खोलें. यहां Add Profile+ ऑप्शन चुनें. इसके बाद नए प्रोफाइल के लिए नाम डालें और बच्चों के लिए दिए गए ऑप्शन में से For Kids, Kids Profile या Kid? चुनें. इसके बाद Continue पर टैप करें. नया प्रोफाइल आपके Netflix अकाउंट की profile list में दिखाई देगा.
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Netflix ऐप खोलें और नीचे दाईं तरफ My Netflix पर जाएं. इसके बाद अपनी profile पर टैप करके Manage Profiles खोलें. अब Add Profile चुनें. प्रोफाइल का नाम डालने के बाद बच्चों वाला ऑप्शन चुनें और कंटिन्यू करें.
Netflix ऐप खोलें और नीचे दाईं तरफ My Netflix पर जाएं. इसके बाद अपनी profile पर टैप करके Manage Profiles खोलें. अब Add Profile चुनें. प्रोफाइल का नाम डालने के बाद बच्चों वाला ऑप्शन चुनें और कंटिन्यू करें.
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ब्राउजर में Netflix का Manage Profiles पेज खोलें और Add Profile पर क्लिक करें. प्रोफाइल का नाम डालें और Netflix Kids experience के लिए दिए गए ऑप्शन को चुनें. इसके बाद Continue करें. हालांकि Netflix अकाउंट के मुख्य यानी main profile को Kids Profile में नहीं बदला जा सकता है.
ब्राउजर में Netflix का Manage Profiles पेज खोलें और Add Profile पर क्लिक करें. प्रोफाइल का नाम डालें और Netflix Kids experience के लिए दिए गए ऑप्शन को चुनें. इसके बाद Continue करें. हालांकि Netflix अकाउंट के मुख्य यानी main profile को Kids Profile में नहीं बदला जा सकता है.
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अगर पहले से कोई secondary profile बना हुआ है, तो उसे भी Kids Profile में बदला जा सकता है. मोबाइल ऐप में My Netflix पर अपनी Profile खोलें और Manage Profiles पर जाएं. जिस प्रोफाइल को बदलना है, उसके एडिट आइकन पर टैप करें और Viewing Restrictions चुनें.
अगर पहले से कोई secondary profile बना हुआ है, तो उसे भी Kids Profile में बदला जा सकता है. मोबाइल ऐप में My Netflix पर अपनी Profile खोलें और Manage Profiles पर जाएं. जिस प्रोफाइल को बदलना है, उसके एडिट आइकन पर टैप करें और Viewing Restrictions चुनें.
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अब Maturity Rating पर जाएं और Netflix अकाउंट का पासवर्ड डालें. इसके बाद Kids Profile चुनें और Back आइकन दबाएं. लास्ट में Restart App पर टैप करें. इससे मौजूदा प्रोफाइल पर Kids experience लागू किया जा सकता है.
अब Maturity Rating पर जाएं और Netflix अकाउंट का पासवर्ड डालें. इसके बाद Kids Profile चुनें और Back आइकन दबाएं. लास्ट में Restart App पर टैप करें. इससे मौजूदा प्रोफाइल पर Kids experience लागू किया जा सकता है.
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ब्राउजर में Manage Profiles पेज खोलकर संबंधित प्रोफाइल चुनें. Maturity Settings के अंदर एडिट पर क्लिक करें और अकाउंट का पासवर्ड डालें. इसके बाद Display the Netflix Kids experience with titles just for kids ऑप्शन चुनकर सेव करें. ध्यान रखें कि अगर चुनी गई maturity rating Netflix Kids experience की तय सीमा से ज्यादा है, तो उस प्रोफाइल पर Kids experience लागू नहीं होगा.
ब्राउजर में Manage Profiles पेज खोलकर संबंधित प्रोफाइल चुनें. Maturity Settings के अंदर एडिट पर क्लिक करें और अकाउंट का पासवर्ड डालें. इसके बाद Display the Netflix Kids experience with titles just for kids ऑप्शन चुनकर सेव करें. ध्यान रखें कि अगर चुनी गई maturity rating Netflix Kids experience की तय सीमा से ज्यादा है, तो उस प्रोफाइल पर Kids experience लागू नहीं होगा.
Published at : 26 Sep 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Netflix Kids Profile

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