किस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?

मुगल इतिहास में अकबर का नाम एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है, जो युद्ध के मैदान से लेकर कला की महफिलों तक हर जगह अपनी अलग पहचान रखता था. खुद लिखना-पढ़ना न जानने के बावजूद, संगीत और कला की गहरी समझ रखने में उसका कोई मुकाबला नहीं था. राजकाज के तनाव और थकान से राहत पाने के लिए अकबर ने अपने इर्द-गिर्द संगीत, खेलों और रचनात्मक गतिविधियों का एक ऐसा जरिया बना रखा था, जो उसके मन को सुकून देता था. आइए उसके म्यूजिक का टेस्ट जानते और समझते हैं.

तानसेन का ध्रुपद और दरबार की सुरमई शामें

अकबर को शास्त्रीय संगीत सुनने का बहुत गहरा शौक था. उसके दरबार में गूंजने वाली ध्रुपद शैली की तानें उसके दिनभर की थकान मिटा देती थीं. नौरत्नों में शामिल तानसेन जब अपनी सुरीली आवाज में गाते थे, तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता था. अबुल फजल की किताबों के मुताबिक अकबर के दरबार में देश-विदेश के 36 बड़े गायक और वादक मौजूद थे. जब वीणा, रबाब और शहनाई की सुरीली धुनें एक साथ बजती थीं, तो माहौल पूरी तरह से संगीतमय हो जाता था.

वृंदावन की यात्रा और नगाड़े की धुन

केवल दरबार की महफिलें ही अकबर के दिल को सुकून नहीं देती थीं, बल्कि वह तो सच्चे संगीत और रूहानी शांति की तलाश में वेश बदलकर वृंदावन तक चला गया था, जहां उसने तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास का गायन सुना. अकबर खुद भी एक बेहतरीन कलाकार था और नगाड़ा बजाने में उसे महारत हासिल थी. फतेहपुर सीकरी में बने एक विशेष तालाब के बीचों-बीच वह संगीत की खास महफिलें सजाता था, जहां पानी की लहरों के बीच गूंजती धुनें उसके मन को शांत करती थीं.

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जीवित इंसानों के साथ चौपड़ और रात का खेल

मन बहलाने के लिए अकबर केवल संगीत पर निर्भर नहीं रहता था, बल्कि वह अनोखे और विशाल स्तर के खेल भी खेलता था. फतेहपुर सीकरी के प्रांगण में बना पचीसी पासा इसका सबसे बड़ा सबूत था, जहां वह दास और दासियों को जीवित गोटियों की तरह इस्तेमाल करके चौपड़ खेलता था. इसके अलावा उसे चौगान यानी पोलो खेलने की भी बहुत सनक थी. रात के अंधेरे में खेल को जारी रखने के लिए वह राल और गोंद से बनी जलती हुई गेंदों का इस्तेमाल करता था, जिससे पूरा मैदान रोशनी से भर जाता था.

जानवरों की कुश्ती और इश्कबाजी का रोमांच

अकबर का मन बहलाने का एक और पसंदीदा जरिया खूंखार और दुर्लभ जानवरों का खेल देखना था. वह हाथियों, शेरों, चीतों और यहां तक कि मेंढकों और मकड़ियों की लड़ाई देखकर भी अपना समय बिताता था. पागल और बेकाबू हाथियों को वश में करना उसका एक खतरनाक शौक था. इसके साथ ही उसे कबूतर पालने और उन्हें उड़ाने का बहुत शगल था, जिसे वह 'इश्कबाजी' कहता था. उसके पास हजारों की तादाद में दुर्लभ नस्लों के विदेशी कबूतर मौजूद थे.

शिकार की मुस्तैदी और हथियारों का आविष्कार

जंगली जानवरों का शिकार करना अकबर के सबसे बड़े शौक में शामिल था. उसने शिकार के लिए सैकड़ों चीतों को पाल रखा था और उन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती थी. इसके अलावा अकबर नई तकनीक और हथियारों के निर्माण में भी गहरी रुचि लेता था. उसने अपने दिमाग से ऐसी हल्की तोपों और बंदूकों के डिजाइन तैयार करवाए थे, जिन्हें आसानी से अलग करके ऊंटों या हाथियों की पीठ पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था.





किताबें सुनकर ज्ञान लेने का शौक

अकबर के पास लगभग 24,000 दुर्लभ पांडुलिपियों का एक विशाल पुस्तकालय था. हर रात वह विद्वानों से किताबें पढ़वाकर सुनता था ताकि उसका ज्ञान बढ़ता रहे. धार्मिक और दार्शनिक विषयों को समझने के लिए उसने 1575 में इबादतखाना बनवाया था. वहां वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म गुरुओं के साथ बैठकर चर्चाएं करता था. इसी सोच की वजह से उसने 'दीन-ए-इलाही' नाम के एक नए विचार की नींव रखी और अपने शौक के तहत नए-नए इत्र बनाने के प्रयोग भी करता था.

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