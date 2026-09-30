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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?

किस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?

मुगल बादशाह अकबर अपने मन को बहलाने के लिए तानसेन के संगीत से लेकर इंसानी शतरंज, खूंखार जानवरों की लड़ाई और नई तकनीकों के प्रयोग जैसे अनोखे तरीकों का सहारा लेता था.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 30 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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मुगल इतिहास में अकबर का नाम एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है, जो युद्ध के मैदान से लेकर कला की महफिलों तक हर जगह अपनी अलग पहचान रखता था. खुद लिखना-पढ़ना न जानने के बावजूद, संगीत और कला की गहरी समझ रखने में उसका कोई मुकाबला नहीं था. राजकाज के तनाव और थकान से राहत पाने के लिए अकबर ने अपने इर्द-गिर्द संगीत, खेलों और रचनात्मक गतिविधियों का एक ऐसा जरिया बना रखा था, जो उसके मन को सुकून देता था. आइए उसके म्यूजिक का टेस्ट जानते और समझते हैं.

तानसेन का ध्रुपद और दरबार की सुरमई शामें

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अकबर को शास्त्रीय संगीत सुनने का बहुत गहरा शौक था. उसके दरबार में गूंजने वाली ध्रुपद शैली की तानें उसके दिनभर की थकान मिटा देती थीं. नौरत्नों में शामिल तानसेन जब अपनी सुरीली आवाज में गाते थे, तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता था. अबुल फजल की किताबों के मुताबिक अकबर के दरबार में देश-विदेश के 36 बड़े गायक और वादक मौजूद थे. जब वीणा, रबाब और शहनाई की सुरीली धुनें एक साथ बजती थीं, तो माहौल पूरी तरह से संगीतमय हो जाता था.

वृंदावन की यात्रा और नगाड़े की धुन

केवल दरबार की महफिलें ही अकबर के दिल को सुकून नहीं देती थीं, बल्कि वह तो सच्चे संगीत और रूहानी शांति की तलाश में वेश बदलकर वृंदावन तक चला गया था, जहां उसने तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास का गायन सुना. अकबर खुद भी एक बेहतरीन कलाकार था और नगाड़ा बजाने में उसे महारत हासिल थी. फतेहपुर सीकरी में बने एक विशेष तालाब के बीचों-बीच वह संगीत की खास महफिलें सजाता था, जहां पानी की लहरों के बीच गूंजती धुनें उसके मन को शांत करती थीं.

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किस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?

जीवित इंसानों के साथ चौपड़ और रात का खेल

मन बहलाने के लिए अकबर केवल संगीत पर निर्भर नहीं रहता था, बल्कि वह अनोखे और विशाल स्तर के खेल भी खेलता था. फतेहपुर सीकरी के प्रांगण में बना पचीसी पासा इसका सबसे बड़ा सबूत था, जहां वह दास और दासियों को जीवित गोटियों की तरह इस्तेमाल करके चौपड़ खेलता था. इसके अलावा उसे चौगान यानी पोलो खेलने की भी बहुत सनक थी. रात के अंधेरे में खेल को जारी रखने के लिए वह राल और गोंद से बनी जलती हुई गेंदों का इस्तेमाल करता था, जिससे पूरा मैदान रोशनी से भर जाता था.

जानवरों की कुश्ती और इश्कबाजी का रोमांच

अकबर का मन बहलाने का एक और पसंदीदा जरिया खूंखार और दुर्लभ जानवरों का खेल देखना था. वह हाथियों, शेरों, चीतों और यहां तक कि मेंढकों और मकड़ियों की लड़ाई देखकर भी अपना समय बिताता था. पागल और बेकाबू हाथियों को वश में करना उसका एक खतरनाक शौक था. इसके साथ ही उसे कबूतर पालने और उन्हें उड़ाने का बहुत शगल था, जिसे वह 'इश्कबाजी' कहता था. उसके पास हजारों की तादाद में दुर्लभ नस्लों के विदेशी कबूतर मौजूद थे.

शिकार की मुस्तैदी और हथियारों का आविष्कार

जंगली जानवरों का शिकार करना अकबर के सबसे बड़े शौक में शामिल था. उसने शिकार के लिए सैकड़ों चीतों को पाल रखा था और उन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती थी. इसके अलावा अकबर नई तकनीक और हथियारों के निर्माण में भी गहरी रुचि लेता था. उसने अपने दिमाग से ऐसी हल्की तोपों और बंदूकों के डिजाइन तैयार करवाए थे, जिन्हें आसानी से अलग करके ऊंटों या हाथियों की पीठ पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था.


किस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?

किताबें सुनकर ज्ञान लेने का शौक

अकबर के पास लगभग 24,000 दुर्लभ पांडुलिपियों का एक विशाल पुस्तकालय था. हर रात वह विद्वानों से किताबें पढ़वाकर सुनता था ताकि उसका ज्ञान बढ़ता रहे. धार्मिक और दार्शनिक विषयों को समझने के लिए उसने 1575 में इबादतखाना बनवाया था. वहां वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म गुरुओं के साथ बैठकर चर्चाएं करता था. इसी सोच की वजह से उसने 'दीन-ए-इलाही' नाम के एक नए विचार की नींव रखी और अपने शौक के तहत नए-नए इत्र बनाने के प्रयोग भी करता था.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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