एक्सप्लोरर
मॉनिटर का DisplayPort क्यों नहीं दे रहा सिग्नल? समझें पूरी वजह
मॉनिटर में DisplayPort लगाने के बाद भी अगर स्क्रीन पर सिग्नल नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ केबल नहीं हो सकती है. जानिए DisplayPort काम न करने की बड़ी वजहें और उन्हें कैसे चेक करें.
कंप्यूटर से मॉनिटर कनेक्ट करने के बाद अगर स्क्रीन पर अचानक DisplayPort not detected दिखाई दे, तो परेशानी होना नॉर्मल है. खासकर जब आपको एक साथ कई स्क्रीन पर काम करना हो या गेमिंग के लिए हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले का इस्तेमाल करना हो. DisplayPort अपनी ज्यादा बैंडविड्थ और हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट के कारण गेमर्स के बीच काफी इस्तेमाल होता है. यह हाई-एंड PC और VR हेडसेट के साथ बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देने में मदद कर सकता है, लेकिन कनेक्शन में दिक्कत आने पर स्क्रीन पर सिग्नल ही नहीं मिलता है. DisplayPort काम न करने की वजह हमेशा एक जैसी नहीं होती है. तो आइए जानते हैं कि मॉनिटर का DisplayPort सिग्नल क्यों नहीं दे रहा है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 26 Sep 2026 10:25 AM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
Google Maps और Earth में क्या है फर्क? जानें क्या है दोनों की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल
टेक्नोलॉजी
YouTube में बड़ा बदलाव! अब खुद बनाएं Custom Feed, कमेंट्स में GIFs
टेक्नोलॉजी
स्क्रीन बंद, इंटरनेट चालू? Smart TV के पीछे चल रहा ये सिस्टम
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion