मॉनिटर का DisplayPort क्यों नहीं दे रहा सिग्नल? समझें पूरी वजह

मॉनिटर की Display Settings में सही Input Source चुना गया है या नहीं, यह देखें. अगर एक से ज्यादा डिवाइस जुड़े हैं, तो मॉनिटर किसी दूसरे इनपुट पर हो सकता है. कुछ मॉनिटर के लिए अतिरिक्त ड्राइवर की जरूरत भी पड़ सकती है. साथ ही पुराने GPU ड्राइवर को अपडेट करें. अगर समस्या किसी नए अपडेट के बाद शुरू हुई है, तो ड्राइवर को पिछले वर्जन पर वापस करना भी मदद कर सकता है.