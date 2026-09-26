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मॉनिटर का DisplayPort क्यों नहीं दे रहा सिग्नल? समझें पूरी वजह

मॉनिटर में DisplayPort लगाने के बाद भी अगर स्क्रीन पर सिग्नल नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ केबल नहीं हो सकती है. जानिए DisplayPort काम न करने की बड़ी वजहें और उन्हें कैसे चेक करें.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 26 Sep 2026 10:25 AM (IST)
मॉनिटर में DisplayPort लगाने के बाद भी अगर स्क्रीन पर सिग्नल नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ केबल नहीं हो सकती है. जानिए DisplayPort काम न करने की बड़ी वजहें और उन्हें कैसे चेक करें.

कंप्यूटर से मॉनिटर कनेक्ट करने के बाद अगर स्क्रीन पर अचानक DisplayPort not detected दिखाई दे, तो परेशानी होना नॉर्मल है. खासकर जब आपको एक साथ कई स्क्रीन पर काम करना हो या गेमिंग के लिए हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले का इस्तेमाल करना हो. DisplayPort अपनी ज्यादा बैंडविड्थ और हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट के कारण गेमर्स के बीच काफी इस्तेमाल होता है. यह हाई-एंड PC और VR हेडसेट के साथ बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देने में मदद कर सकता है, लेकिन कनेक्शन में दिक्कत आने पर स्क्रीन पर सिग्नल ही नहीं मिलता है. DisplayPort काम न करने की वजह हमेशा एक जैसी नहीं होती है. तो आइए जानते हैं कि मॉनिटर का DisplayPort सिग्नल क्यों नहीं दे रहा है.

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केबल के पूरे हिस्से को ध्यान से देखें. कहीं कट या दूसरी तरह का नुकसान तो नहीं है. कनेक्टर के पास मुड़े हुए पिन, धूल या जंग के निशान भी सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं. अगर आपके पास पहले से सही काम करने वाली दूसरी केबल है, तो उसे लगाकर भी जांच कर सकते हैं. समस्या केबल में होने पर उसे बेहतर वर्जन वाली केबल से बदलना एक ऑप्शन है.
केबल के पूरे हिस्से को ध्यान से देखें. कहीं कट या दूसरी तरह का नुकसान तो नहीं है. कनेक्टर के पास मुड़े हुए पिन, धूल या जंग के निशान भी सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं. अगर आपके पास पहले से सही काम करने वाली दूसरी केबल है, तो उसे लगाकर भी जांच कर सकते हैं. समस्या केबल में होने पर उसे बेहतर वर्जन वाली केबल से बदलना एक ऑप्शन है.
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ढीला कनेक्शन भी DisplayPort सिग्नल में परेशानी पैदा कर सकता है. केबल निकालकर दोबारा सही तरीके से लगाएं. पोर्ट में धूल या गंदगी जमा होने पर डेटा ट्रांसफर प्रभावित हो सकता है. सफाई से पहले कंप्यूटर बंद करें और सॉफ्ट-ब्रिसल ब्रश, कंप्रेस्ड एयर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और कॉटन स्वैब का इस्तेमाल किया जा सकता है.
ढीला कनेक्शन भी DisplayPort सिग्नल में परेशानी पैदा कर सकता है. केबल निकालकर दोबारा सही तरीके से लगाएं. पोर्ट में धूल या गंदगी जमा होने पर डेटा ट्रांसफर प्रभावित हो सकता है. सफाई से पहले कंप्यूटर बंद करें और सॉफ्ट-ब्रिसल ब्रश, कंप्रेस्ड एयर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और कॉटन स्वैब का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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अगर DisplayPort से HDMI जैसे किसी अडैप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, तो वह भी समस्या की वजह बन सकता है. खराब अडैप्टर DisplayPort के सही तरीके से काम करने में रुकावट डाल सकता है.
अगर DisplayPort से HDMI जैसे किसी अडैप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, तो वह भी समस्या की वजह बन सकता है. खराब अडैप्टर DisplayPort के सही तरीके से काम करने में रुकावट डाल सकता है.
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किसी बड़े बदलाव से पहले मॉनिटर और कंप्यूटर दोनों को बंद करके दोबारा चालू करें. कई बार साधारण रीस्टार्ट से कनेक्शन से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है.
किसी बड़े बदलाव से पहले मॉनिटर और कंप्यूटर दोनों को बंद करके दोबारा चालू करें. कई बार साधारण रीस्टार्ट से कनेक्शन से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है.
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मॉनिटर की Display Settings में सही Input Source चुना गया है या नहीं, यह देखें. अगर एक से ज्यादा डिवाइस जुड़े हैं, तो मॉनिटर किसी दूसरे इनपुट पर हो सकता है. कुछ मॉनिटर के लिए अतिरिक्त ड्राइवर की जरूरत भी पड़ सकती है. साथ ही पुराने GPU ड्राइवर को अपडेट करें. अगर समस्या किसी नए अपडेट के बाद शुरू हुई है, तो ड्राइवर को पिछले वर्जन पर वापस करना भी मदद कर सकता है.
मॉनिटर की Display Settings में सही Input Source चुना गया है या नहीं, यह देखें. अगर एक से ज्यादा डिवाइस जुड़े हैं, तो मॉनिटर किसी दूसरे इनपुट पर हो सकता है. कुछ मॉनिटर के लिए अतिरिक्त ड्राइवर की जरूरत भी पड़ सकती है. साथ ही पुराने GPU ड्राइवर को अपडेट करें. अगर समस्या किसी नए अपडेट के बाद शुरू हुई है, तो ड्राइवर को पिछले वर्जन पर वापस करना भी मदद कर सकता है.
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अगर केबल, पोर्ट, सेटिंग और ड्राइवर जांचने के बाद भी DisplayPort सिग्नल नहीं देता, तो मॉनिटर निर्माता की मदद लेना अगला कदम हो सकता है. अगर डिवाइस वारंटी में है, तो उसे बदलने का ऑप्शन भी देखा जा सकता है.
अगर केबल, पोर्ट, सेटिंग और ड्राइवर जांचने के बाद भी DisplayPort सिग्नल नहीं देता, तो मॉनिटर निर्माता की मदद लेना अगला कदम हो सकता है. अगर डिवाइस वारंटी में है, तो उसे बदलने का ऑप्शन भी देखा जा सकता है.
Published at : 26 Sep 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Monitor DisplayPort DisplayPort No Signal

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