Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा सांसद इकरा हसन बोलीं- 'यूपी में चुनाव हैं इसलिए तोड़ी सहारनपुर की मस्जिद'

सपा सांसद इकरा हसन बोलीं- 'यूपी में चुनाव हैं इसलिए तोड़ी सहारनपुर की मस्जिद'

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मस्जिदों पर हो रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाया जा रहा है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 30 Sep 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने देश के अलग-अलग हिस्सों में मस्जिदों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए आज सिर्फ एक मजहब को ही टारगेट किया जा रहा है. यूपी में चुनाव है इसलिए सहारनपुर की मस्जिद को तोड़ा गया है. 

मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों में मस्जिदों के खिलाफ़ हो रही कार्रवाई के विरोध में किया गया था. इस प्रदर्शन में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन, सँभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क और रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी शामिल हुए. इस प्रदर्शन में जबरदस्त धक्का मुक्की देखने को मिली.  

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिकारपुर में BJP की लगातार जीत, सपा की चुनौती, 2022, 2024 के आंकड़े 2027 के लिए क्या कहते हैं?
शिकारपुर में BJP की लगातार जीत, सपा की चुनौती, 2022, 2024 के आंकड़े 2027 के लिए क्या कहते हैं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्याना में 65 हजार SC और 60 हजार मुस्लिम वोट, 2027 में किस तरह बनेगा चुनावी गणित?
श्याना में 65 हजार SC और 60 हजार मुस्लिम वोट, 2027 में किस तरह बनेगा चुनावी गणित?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिरसागंज में सपा की बढ़त के बीच बसपा का कोर वोट भी घटा, 2027 में क्या होगा असर?
सिरसागंज में सपा की बढ़त के बीच बसपा का कोर वोट भी घटा, 2027 में क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर: RLD का बदला गठबंधन, 2022 में सपा के साथ तो 2024 में बीजेपी के साथ, 2027 में क्या असर?
बुलंदशहर: RLD का बदला गठबंधन, 2022 में सपा के साथ तो 2024 में बीजेपी के साथ, 2027 में क्या असर?

'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी

बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

इकरा हसन ने इस दौरान बीजेपी और यूपी सरकार पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है. क्या इस देश का मुसलमान अपनी पीड़ा भी नहीं आकर रो सकता है. हम लगातार इनके अपराधों का और इस सरकार की जो मंशा है उसका विरोध करेंगे. इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर है. 

मस्जिदों पर कार्रवाई का किया विरोध

सपा सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं इसलिए सहारनपुर की मस्जिद को तोड़ा गया. वरना और कोई कानूनी अधिकार नहीं था इनके पास मस्जिद को तोड़ने का. जिस तरीके से नाइंसाफी सहारनपुर में हुई, सँभल में हुई और उज्जैन में कर रहे हैं. दिल्ली में भी हुआ, फरीदाबाद में भी हुआ, क्या इस देश में सिर्फ मस्जिद टूटने का ही आदेश जारी रहेगा. 

हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने धर्म की हिफाजत करने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं और ये लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे. क्या इस देश में संविधान में कोई कदर नहीं रही है. हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है लेकिन सिर्फ़ एक मजहब को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए टारगेट करना गैरकानूनी, असंवैधानिक है. इसके खिलाफ हम विरोध करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे.

चुनाव आयोग पर मनमानी करने का आरोप

वहीं एसआईआर में नाम काटे जाने और चुनाव आयोग को लेकर भी सपा सांसद ने जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से EC का हमने रवैया देखा है. तीन सदस्य उसके अधिकारी है लेकिन सिर्फ एक आदमी के कहने से सारे काम हो रहे हैं. वहां पर तीनों की सर्व सहमति से काम होने चाहिए लेकिन, दस महीने में 14 बार विरोध होने के बावजूद जिस तरीके से मनमानी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है उनके उनके ख़िलाफ़ भी हम सब है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिकारपुर में BJP की लगातार जीत, सपा की चुनौती, 2022, 2024 के आंकड़े 2027 के लिए क्या कहते हैं?
शिकारपुर में BJP की लगातार जीत, सपा की चुनौती, 2022, 2024 के आंकड़े 2027 के लिए क्या कहते हैं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्याना में 65 हजार SC और 60 हजार मुस्लिम वोट, 2027 में किस तरह बनेगा चुनावी गणित?
श्याना में 65 हजार SC और 60 हजार मुस्लिम वोट, 2027 में किस तरह बनेगा चुनावी गणित?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिरसागंज में सपा की बढ़त के बीच बसपा का कोर वोट भी घटा, 2027 में क्या होगा असर?
सिरसागंज में सपा की बढ़त के बीच बसपा का कोर वोट भी घटा, 2027 में क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर: RLD का बदला गठबंधन, 2022 में सपा के साथ तो 2024 में बीजेपी के साथ, 2027 में क्या असर?
बुलंदशहर: RLD का बदला गठबंधन, 2022 में सपा के साथ तो 2024 में बीजेपी के साथ, 2027 में क्या असर?
Advertisement

वीडियोज

जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC विवाद: विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए BJP ने बनाई खास रणनीति
EC विवाद: विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए BJP ने बनाई खास रणनीति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'
11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'
जम्मू और कश्मीर
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
इंडिया
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
इंडिया
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
इंडिया
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget